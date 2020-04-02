 

Гороскоп на сегодня (12.04.20)

Общество / Жизнь Сегодня, 08:2524
Гороскоп на сегодня (12.04.20)

Овен

В этот день можно заниматься трудновыполнимыми делами, решать спорные вопросы. Больше внимания уделяйте поиску полезной информации. Выступайте инициатором встреч с друзьями, близкими людьми, организуйте совместные развлекательные мероприятия. Больше времени проводите на природе. Избегайте давать деньги в долг.

 

Телец

День пройдет в быстром темпе и окажется насыщенным событиями. Но если что-то не удастся сделать, не пытайтесь прыгнуть выше головы. Избегайте конфликтов с окружающими людьми. Вас ожидают приятные встречи или новое романтическое увлечение.

 

Близнецы

Никаких неблагоприятных событий произойти не должно, поэтому можете смело расписывать день так, как вам захочется. Постарайтесь решить вопросы, которые были отложены до лучших времен. Полученным результатом вы останетесь довольны. Будьте внимательнее к своим родным.

 

Рак

День потребует максимальной концентрации сил. Возникающие вопросы не будут жизненно важными, но на их решение уйдет много времени и энергии. Старайтесь соблюдать дистанцию с окружающими и не принимать все сказанное на веру.

 

Лев

Не давайте сами никаких обещаний и не слишком верьте на слово окружающим. Не занимайтесь тем, о чем вы имеете смутное представление. А также не посещайте мест, где можете угодить под чье-либо воздействие. Если будете соблюдать данные рекомендации, то день должен сложиться благоприятным образом.

 

Дева

Вы сможете осуществить многое из задуманного. Если почувствуете, что не все гладко получается, не идите напролом. Силой вы вряд ли добьетесь результата. Нужно больше слушать и меньше высказывать свое мнение. Сейчас идет удачное время для отдыха, путешествий, а также для новых знакомств.

 

Весы

Никаких сильных эмоций. День пролетит быстро и незаметно. Если, конечно, вы сами не станете искусственно создавать себе проблемы. Постарайтесь как можно чаще бывать на свежем воздухе, желательно в компании приятных вам людей.

 

Скорпион

В личной жизни семейных представителей этого знака этот день может быть периодом борьбы. Если в поведении любимого человека вас что-то не устраивает - попытайтесь спокойно объяснить, что задело вас за живое. Но избегайте выяснения отношений на повышенных тонах.

 

Стрелец

Ваш энергетический потенциал сейчас не слишком высок. Старайтесь правильно питаться, побольше спать, проводить время на свежем воздухе, а также в компании приятных людей. Если у вас намечаются серьезные переговоры, лучше их перенести на другой день.

 

Козерог

Сейчас вы будете полны энергии и сможете реально оценить сложившееся положение. На обещания со стороны не слишком рассчитывайте. А вот в отношениях с любимым человеком вас ожидают только положительные эмоции. Одиноких представителей данного знака может ожидать новое перспективное знакомство.

 

Водолей

Больше доверяйте своему внутреннему голосу, особенно в отношении людей, которые вызывают у вас беспокойство. Сейчас вы будете чувствовать людей, от которых могут исходить неприятности. Постарайтесь не давать денег в долг, так как в будущем это может заставить вас сильно переживать.

 

Рыбы

Вам предстоит продемонстрировать свою решительность и непреклонность. День полон соблазнов и заманчивых возможностей. Если хотите принять верное решение, ориентироваться нужно не на собственные желания, а на интересы любимых людей. Не проводите свободное время в уединении.

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