Какие сегодня праздники, события - 13 Апреля

Международные
Всемирный День рок-н-ролла.
Национальные
США — день рождения Томаса Джефферсона.
Таиланд, Непал — Сонгкран (Новый год).
Чад — Национальный день.
Религиозные
Католические
Память Мартина исповедника, папы римского.
Память святого мученика Ерминингельда.
Память святого Урса, епископа Равенны.
Память святого Виннока.
Православные
Память священномученика Ипатия, епископа Гангрского (около 326 года);
Память святителя Ионы, митрополита Московского и всея России, чудотворца (1461 год);
Память святителя Иннокентия, митрополита Московского (1879 год);
Память преподобного Ипатия Печерского, целебника, в Дальних пещерах (XIV век);
Память преподобного Аполлония Египетского (IV век);
Память священномучеников Авды, епископа Персидского, и Вениамина, диакона (418-424 годы);
Память преподобного Ипатия, игумена Руфианского (около 446 года);
Память священномученика Иоанна Блюмовича пресвитера (1938 год);
Празднование в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» (переходящее празднование в 2018 году).
Именины
Православные: Вениамин, Иннокентий, Иона, Ипатий, Мария.
Католические: Мартин, Пшемыслав, Пшибыслав.
События
До XIX века
1111 — Генрих V коронован императором Священной Римской империи
1204 — Захват и разграбление Константинополя участниками Четвёртого Крестового похода.
1436 — Войска Артура де Ришмона взяли приступом ворота Сен-Жак и вошли в Париж.
1598 — Подписание французским королём Генрихом IV Нантского эдикта. Предоставление свободы вероисповедания французским гугенотам. Завершение Религиозных войн во Франции.
1640 — Собрался Короткий парламент в Англии.
1759 — Победа французов в Битве при Бергене.
XIX век
1829 — Принятие английским парламентом Акта об эмансипации, который предоставил свободу вероисповедания католикам.
1830 — Окончание работ по составлению первого Полного собрания законов Российской империи.
1887 — В Малом театре состоялась премьера первой в мире цыганской оперетты «Дети лесов», поставленная труппой Николая Ивановича Шишкина.
XX век
1902 — в Петербурге проведены испытания первого в России троллейбуса.
1904 — у Порт-Артура при взрыве броненосца «Петропавловск» погибли художник Василий Верещагин и вице-адмирал Степан Макаров.
1916 — В Фили переведён Русско-Балтийский автомобильный завод (ныне ГКНПЦ имени М. В. Хруничева).
1918 — Генерал Лавр Георгиевич Корнилов был убит при штурме Екатеринодара.
1919 — Создано Временное правительство Республики Корея.
1919 — Разгром контрреволюционного мятежа в Мюнхене. Создание Баварской Советской Республики во главе с коммунистами.
1923 — Торжественное открытие в Лондоне стадиона «Уэмбли».
1925 — Состоялось открытие первой в мире регулярной грузовой авиалинии Детройт — Чикаго (США). Организатор — Генри Форд. Самолёты перевозили комплектацию для его автомобильных заводов.
1928 — В Киеве прошла премьера фильма Александра Довженко «Звенигора».
1932 — Совет Народных Комиссаров СССР принял постановление «О строительстве Байкало-Амурской железной дороги»
1934 —
В Саратове обрушился строящийся железнодорожный мост через Волгу. Утонуло около 150 человек.
Завершена операция по спасению экипажа и участников экспедиции парохода «Челюскин».
1941 — Подписание советско-японского Пакта о ненападении.
1943 —
Торжественное открытие в Вашингтоне Мемориала Томасу Джефферсону.
Сообщение берлинского радио о найденных в Катынском лесу массовых захоронениях польских офицеров. Подчёркивалось, что Катынский расстрел был проведён органами НКВД весной 1940 года.
1944 — Войсками 51-й армии от немецких захватчиков освобождён Симферополь.
1945 — Войска 2-го и 3-го Украинских фронтов заняли Вену.
1954 — Владимир Петров, советский дипломат в Канберре, получил политическое убежище в Австралии.
1962 — Первое выступление «The Beatles» в «Star Club».
1964 — на Кавказе у Дагестано-Азербайджанской границы произошла авиакатастрофа военного Ан-8. Погибли 6 человек.
1967 — Первое выступление «The Rolling Stones» за «железным занавесом» в Варшаве.
1970 — Авария в космосе: взрыв кислородного баллона на Аполлоне-13.
1975
столкновения в Бейруте между палестинскими боевиками и отрядами христианской партии «Катаиб», давшие начало гражданской войне в Ливане.
Переворот в Чаде.
1990 — Сообщение ТАСС, признающее ответственность НКВД за трагедию в Катынском лесу.