Какие сегодня праздники, события - 13 Апреля

Международные

Всемирный День рок-н-ролла.

Национальные

США — день рождения Томаса Джефферсона.

Таиланд, Непал — Сонгкран (Новый год).

Чад — Национальный день.

Религиозные

Католические

Память Мартина исповедника, папы римского.

Память святого мученика Ерминингельда.

Память святого Урса, епископа Равенны.

Память святого Виннока.

Православные

Память священномученика Ипатия, епископа Гангрского (около 326 года);

Память святителя Ионы, митрополита Московского и всея России, чудотворца (1461 год);

Память святителя Иннокентия, митрополита Московского (1879 год);

Память преподобного Ипатия Печерского, целебника, в Дальних пещерах (XIV век);

Память преподобного Аполлония Египетского (IV век);

Память священномучеников Авды, епископа Персидского, и Вениамина, диакона (418-424 годы);

Память преподобного Ипатия, игумена Руфианского (около 446 года);

Память священномученика Иоанна Блюмовича пресвитера (1938 год);

Празднование в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» (переходящее празднование в 2018 году).

Именины

Православные: Вениамин, Иннокентий, Иона, Ипатий, Мария.

Католические: Мартин, Пшемыслав, Пшибыслав.

События

До XIX века

1111 — Генрих V коронован императором Священной Римской империи

1204 — Захват и разграбление Константинополя участниками Четвёртого Крестового похода.

1436 — Войска Артура де Ришмона взяли приступом ворота Сен-Жак и вошли в Париж.

1598 — Подписание французским королём Генрихом IV Нантского эдикта. Предоставление свободы вероисповедания французским гугенотам. Завершение Религиозных войн во Франции.

1640 — Собрался Короткий парламент в Англии.

1759 — Победа французов в Битве при Бергене.

XIX век

1829 — Принятие английским парламентом Акта об эмансипации, который предоставил свободу вероисповедания католикам.

1830 — Окончание работ по составлению первого Полного собрания законов Российской империи.

1887 — В Малом театре состоялась премьера первой в мире цыганской оперетты «Дети лесов», поставленная труппой Николая Ивановича Шишкина.

XX век

1902 — в Петербурге проведены испытания первого в России троллейбуса.

1904 — у Порт-Артура при взрыве броненосца «Петропавловск» погибли художник Василий Верещагин и вице-адмирал Степан Макаров.

1916 — В Фили переведён Русско-Балтийский автомобильный завод (ныне ГКНПЦ имени М. В. Хруничева).

1918 — Генерал Лавр Георгиевич Корнилов был убит при штурме Екатеринодара.

1919 — Создано Временное правительство Республики Корея.

1919 — Разгром контрреволюционного мятежа в Мюнхене. Создание Баварской Советской Республики во главе с коммунистами.

1923 — Торжественное открытие в Лондоне стадиона «Уэмбли».

1925 — Состоялось открытие первой в мире регулярной грузовой авиалинии Детройт — Чикаго (США). Организатор — Генри Форд. Самолёты перевозили комплектацию для его автомобильных заводов.

1928 — В Киеве прошла премьера фильма Александра Довженко «Звенигора».

1932 — Совет Народных Комиссаров СССР принял постановление «О строительстве Байкало-Амурской железной дороги»

1934 —

В Саратове обрушился строящийся железнодорожный мост через Волгу. Утонуло около 150 человек.

Завершена операция по спасению экипажа и участников экспедиции парохода «Челюскин».

1941 — Подписание советско-японского Пакта о ненападении.

1943 —

Торжественное открытие в Вашингтоне Мемориала Томасу Джефферсону.

Сообщение берлинского радио о найденных в Катынском лесу массовых захоронениях польских офицеров. Подчёркивалось, что Катынский расстрел был проведён органами НКВД весной 1940 года.

1944 — Войсками 51-й армии от немецких захватчиков освобождён Симферополь.

1945 — Войска 2-го и 3-го Украинских фронтов заняли Вену.

1954 — Владимир Петров, советский дипломат в Канберре, получил политическое убежище в Австралии.

1962 — Первое выступление «The Beatles» в «Star Club».

1964 — на Кавказе у Дагестано-Азербайджанской границы произошла авиакатастрофа военного Ан-8. Погибли 6 человек.

1967 — Первое выступление «The Rolling Stones» за «железным занавесом» в Варшаве.

1970 — Авария в космосе: взрыв кислородного баллона на Аполлоне-13.

1975

столкновения в Бейруте между палестинскими боевиками и отрядами христианской партии «Катаиб», давшие начало гражданской войне в Ливане.

Переворот в Чаде.

1990 — Сообщение ТАСС, признающее ответственность НКВД за трагедию в Катынском лесу.