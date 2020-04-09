Гороскоп на сегодня (13.04.20)

Овен

Данный день может сложиться не совсем удачным образом, поскольку вы не будете чувствовать себя защищенными и уверенными в собственных силах. Для хорошего самочувствия имеет смысл пойти на уступки окружающим. Постарайтесь хоть чем-нибудь порадовать любимых людей.

Телец

На работе все должно стабилизироваться. Больше времени и внимания придется уделить близким людям, чтобы сохранить доброжелательную обстановку в доме. Постарайтесь найти занятие, которое даст отдых голове.

Близнецы

Предстоит много времени уделять общению с коллегами, друзьями, или родственниками, но это не доставит особых неудобств. Дела, которые вас раздражают или кажутся слишком сложными, лучше отложить. Уделите повышенное внимание здоровью.

Рак

Не проявляйте на работе чрезмерной активности. Есть риск, что вы получите дополнительную нагрузку, которую вам, скорей всего, не оплатят. В отношениях с близкими людьми проявите мудрость и терпение, а главное, воздержитесь от критики.

Лев

На этот день можно запланировать дела любой сложности, для вас они не составят труда. Щедро одаривайте окружающих знаками внимания - что-то приятное обязательно придет взамен. Можете использовать этот день для комфортного отдыха, заботы о внешности, личных увлечений.

Дева

День благоприятный для работы с информацией, учебы, коротких поездок, обмена мнениями. Можно начинать новые дела, вести переговоры, подписывать документы. Это хороший период для новых знакомств, романтических свиданий, признаний в любви. Необходимо повышенное внимание за рулем, особенно в темное время суток.

Весы

Если вам суждено познакомиться с приятным человеком противоположного пола, то не спешите откровенничать или идти на сближение. В скором времени вы поймете, что это не ваша судьба. Зато для переговоров, подписания деловых бумаг и важных встреч данный день вполне удачен.

Скорпион

В этот день придется делать выбор. Если вы колеблетесь и никак не можете сделать шаг, то или отложите принятие решения на некоторое время, или посоветуйтесь с теми, кто является для вас авторитетом. За новые дела без крайней необходимости не беритесь.

Стрелец

Вы будете ощущать в себе силу и энергию, поэтому не теряйте драгоценное время, а займитесь решением вопросов, которые казались достаточно сложными. Сейчас у вас все должно получиться. Не откажите в удовольствии побаловать себя приятными покупками.

Козерог

В скором времени вас ждут перемены в профессиональной деятельности, так что уже сейчас начинайте готовить почву и собирать нужную информацию. В любовных делах у вас может открыться второе дыхание. А кое-кто найдет свою любовь. Держитесь подальше от простуженных людей, берегите себя.

Водолей

Успех станет вашим спутником, если будете достаточно терпеливы и не начнете опережать события. Попутно с мелкими вы будете успевать решать и важные вопросы. Берегите здоровье, избегайте чрезмерных нагрузок.

Рыбы

Данный день благоприятен для увеселительных мероприятий, а также для встреч, переговоров и ведения дел. Если вы соберетесь в гости со своим любимым человеком, постарайтесь не обделить его вниманием. Иначе ваше поведение послужит источником обиды и конфликта. Все, как в старой песне: «Очень ранимые наши любимые...». Будьте деликатней.