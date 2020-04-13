Какие сегодня праздники, события - 15 Апреля

Международные
Международный день культуры.
Национальные
Босния и Герцеговина — День армии.
Грузия — День Любви.
Индия (Западная Бенгалия) — Бенгальский Новый год.
Казахстан — День влюблённых.
КНДР — Праздник Солнца (День рождения Ким Ир Сена).
Россия — День специалиста по радиоэлектронной борьбе.
Украина — День работников уголовного розыска.
Религиозные
Католические
Память святого Дамиана (празднование в епархии Гонолулу);
Память святой Гунны;
Память святого Мунда.
Православные
Память преподобного Тита Чудотворца, иеромонаха (IX век);
Память мучеников Амфиана и Едесия (306);
Память мученика Поликарпа (IV век);
Иконы Божией Матери «Ключ разумения».
Именины
Православные: Амфиан, Едесий, Поликарп, Тит.
Католические: Василий, Вацлав, Цезарь.
События
До XIX века
1450 — битва при Форминьи, в которой французская армия разбила английский экспедиционный корпус на континенте.
1638 — в результате штурма замка Хара окончательно подавлено «Восстание в Симабара» — восстание японских крестьян, в большинстве своём христиан по вероисповеданию, начавшееся 17 декабря 1637 года (времена Сёгуната Токугава).
1784 — в 14 часов мистер Россо и 10-летний мальчик-барабанщик взлетели на воздушном шаре с площади в Дублине, (Ирландия), совершили двухчасовой полёт и приземлились в Рэтоуте. Во время полёта мальчик около часа выбивал на барабане дробь, чтобы указать местонахождение аэростата собравшейся толпе зрителей. Это был первый в Великобритании пилотируемый полёт на воздушном шаре.
1795 — присоединение Литвы к Российской империи.
XIX век
1801 — на Петергофской перспективе пускается первый цех казённого чугунного завода (теперь Кировский завод).
1849 — торжественно освящён Большой Кремлёвский дворец в Москве.
1856 — сооружён первый в Канаде паровоз «Торонто».
1874 — в Париже в мастерской фотографа Надара организована первая выставка произведений художников-импрессионистов: непризнанные парижские художники Моне, Ренуар, Писсарро, Сезанн, Дега открыли на бульваре Капуцинок свою собственную выставку.
1877 — итальянский изобретатель Энрико Форланини поднял в воздух прото-вертолёт.
1891 — американский изобретатель Томас Эдисон провёл общественную демонстрацию своего кинетоскопа, машины движущегося изображения.
1896 — в Афинах завершились Олимпийские игры, впервые возрождённые со времён Античности.
1898 — принятие в США Поправки сенатора Г. Теллера к резолюции Конгресса об объявлении войны Испании.
XX век
1912 — в Атлантическом океане в результате столкновения с айсбергом в первом же рейсе затонул пассажирский пароход «Титаник». Погибло около полутора тысяч человек.
1919 — на территории одноимённого ирландского графства провозглашена республика Советский Лимерик.
1924 — В США вышел первый в мире атлас автомобильных дорог.
1926
Состоялся первый полёт самолёта авиакомпании «Американ Эйрлайнз».
Постановлением Президиума ЦИК СССР определены границы северных полярных владений России.
1927
ливень, произошедший в этот день, спровоцировал Великое наводнение на Миссисипи.
Швейцария и СССР установили дипломатические отношения.
1928 — в Таджикистане вместо арабской введена латинская графика.
1929 — в СССР введено государственное пенсионное обеспечение по старости.
1932 — в журнале «Молодая гвардия» начались печататься главы романа Н. Островского «Как закалялась сталь».
1935 — в Вашингтоне в Белом доме при участии президента США Франклина Рузвельта 21 страной американской республики подписан Пакт Рериха — «Договор об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников». Его символом стало Знамя Мира.
1942 — в блокадном Ленинграде восстановлено движение трамваев.
1950 — МВД СССР приказало оставить выселенных из Западной Украины оуновцев навечно в спецпоселениях.
1951 — в Лондоне Эриком Морли впервые проведён конкурс красоты формата «Мисс мира».
1955 — в городе Дез-Пленз, штат Иллинойс Рэй Крок открыл свой первый ресторан «Макдоналдс».
1956 — в Москве пьесой Виктора Розова «Вечно живые» открыт «Современник».
1971 — восстановлено телефонное сообщение между Англией и Китаем, прерванное за 22 года до этого.
1986 — США наносят авиаудар по Ливии в ответ на террористические акции против своих граждан в Европе.
1988 — начались лётные испытания экспериментального самолёта Ту-155, использующего в качестве топлива водород, которые подтвердили целесообразность использования криогенного топлива.
1989 — давка на стадионе Хиллсборо.
1993 — создана нефтяная компания ЮКОС.
1998 — на одном из заводов Intel изготовлен последний кристалл для процессора класса Pentium. Intel окончательно переходит с производства процессоров с архитектурой P5 под разъём Socket 7 на выпуск процессоров с архитектурой P6 для разъёма Slot 1. Официально объявлен новый процессор для «массовых» пользователей — Celeron.
1999 — международная команда астрономов объявила об обнаружении больших планет у звезды Ипсилон созвездия Андромеды.
2000 — катастрофа Boeing 737 под Давао, погиб 131 человек. Крупнейшая авиакатастрофа на Филиппинах.
XXI век
2002 — катастрофа Boeing 767 в Пусане, погибли 129 человек. Крупнейшая авиакатастрофа в Корее.
2005 — с космодрома Байконур запущен космический корабль «Союз ТМА-6».
2010 — президент Кыргызской Республики Курманбек Бакиев сложил с себя полномочия.
2013 — террористический акт на Бостонском марафоне.
2019 — разрушительный пожар в соборе Парижской Богоматери, приведший к обрушению крыши и шпиля.