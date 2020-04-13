Какие сегодня праздники, события - 15 Апреля

Международные

Международный день культуры.

Национальные

Босния и Герцеговина — День армии.

Грузия — День Любви.

Индия (Западная Бенгалия) — Бенгальский Новый год.

Казахстан — День влюблённых.

КНДР — Праздник Солнца (День рождения Ким Ир Сена).

Россия — День специалиста по радиоэлектронной борьбе.

Украина — День работников уголовного розыска.

Религиозные

Католические

Память святого Дамиана (празднование в епархии Гонолулу);

Память святой Гунны;

Память святого Мунда.

Православные

Память преподобного Тита Чудотворца, иеромонаха (IX век);

Память мучеников Амфиана и Едесия (306);

Память мученика Поликарпа (IV век);

Иконы Божией Матери «Ключ разумения».

Именины

Православные: Амфиан, Едесий, Поликарп, Тит.

Католические: Василий, Вацлав, Цезарь.

События

До XIX века

1450 — битва при Форминьи, в которой французская армия разбила английский экспедиционный корпус на континенте.

1638 — в результате штурма замка Хара окончательно подавлено «Восстание в Симабара» — восстание японских крестьян, в большинстве своём христиан по вероисповеданию, начавшееся 17 декабря 1637 года (времена Сёгуната Токугава).

1784 — в 14 часов мистер Россо и 10-летний мальчик-барабанщик взлетели на воздушном шаре с площади в Дублине, (Ирландия), совершили двухчасовой полёт и приземлились в Рэтоуте. Во время полёта мальчик около часа выбивал на барабане дробь, чтобы указать местонахождение аэростата собравшейся толпе зрителей. Это был первый в Великобритании пилотируемый полёт на воздушном шаре.

1795 — присоединение Литвы к Российской империи.

XIX век

1801 — на Петергофской перспективе пускается первый цех казённого чугунного завода (теперь Кировский завод).

1849 — торжественно освящён Большой Кремлёвский дворец в Москве.

1856 — сооружён первый в Канаде паровоз «Торонто».

1874 — в Париже в мастерской фотографа Надара организована первая выставка произведений художников-импрессионистов: непризнанные парижские художники Моне, Ренуар, Писсарро, Сезанн, Дега открыли на бульваре Капуцинок свою собственную выставку.

1877 — итальянский изобретатель Энрико Форланини поднял в воздух прото-вертолёт.

1891 — американский изобретатель Томас Эдисон провёл общественную демонстрацию своего кинетоскопа, машины движущегося изображения.

1896 — в Афинах завершились Олимпийские игры, впервые возрождённые со времён Античности.

1898 — принятие в США Поправки сенатора Г. Теллера к резолюции Конгресса об объявлении войны Испании.

XX век

1912 — в Атлантическом океане в результате столкновения с айсбергом в первом же рейсе затонул пассажирский пароход «Титаник». Погибло около полутора тысяч человек.

1919 — на территории одноимённого ирландского графства провозглашена республика Советский Лимерик.

1924 — В США вышел первый в мире атлас автомобильных дорог.

1926

Состоялся первый полёт самолёта авиакомпании «Американ Эйрлайнз».

Постановлением Президиума ЦИК СССР определены границы северных полярных владений России.

1927

ливень, произошедший в этот день, спровоцировал Великое наводнение на Миссисипи.

Швейцария и СССР установили дипломатические отношения.

1928 — в Таджикистане вместо арабской введена латинская графика.

1929 — в СССР введено государственное пенсионное обеспечение по старости.

1932 — в журнале «Молодая гвардия» начались печататься главы романа Н. Островского «Как закалялась сталь».

1935 — в Вашингтоне в Белом доме при участии президента США Франклина Рузвельта 21 страной американской республики подписан Пакт Рериха — «Договор об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников». Его символом стало Знамя Мира.

1942 — в блокадном Ленинграде восстановлено движение трамваев.

1950 — МВД СССР приказало оставить выселенных из Западной Украины оуновцев навечно в спецпоселениях.

1951 — в Лондоне Эриком Морли впервые проведён конкурс красоты формата «Мисс мира».

1955 — в городе Дез-Пленз, штат Иллинойс Рэй Крок открыл свой первый ресторан «Макдоналдс».

1956 — в Москве пьесой Виктора Розова «Вечно живые» открыт «Современник».

1971 — восстановлено телефонное сообщение между Англией и Китаем, прерванное за 22 года до этого.

1986 — США наносят авиаудар по Ливии в ответ на террористические акции против своих граждан в Европе.

1988 — начались лётные испытания экспериментального самолёта Ту-155, использующего в качестве топлива водород, которые подтвердили целесообразность использования криогенного топлива.

1989 — давка на стадионе Хиллсборо.

1993 — создана нефтяная компания ЮКОС.

1998 — на одном из заводов Intel изготовлен последний кристалл для процессора класса Pentium. Intel окончательно переходит с производства процессоров с архитектурой P5 под разъём Socket 7 на выпуск процессоров с архитектурой P6 для разъёма Slot 1. Официально объявлен новый процессор для «массовых» пользователей — Celeron.

1999 — международная команда астрономов объявила об обнаружении больших планет у звезды Ипсилон созвездия Андромеды.

2000 — катастрофа Boeing 737 под Давао, погиб 131 человек. Крупнейшая авиакатастрофа на Филиппинах.

XXI век

2002 — катастрофа Boeing 767 в Пусане, погибли 129 человек. Крупнейшая авиакатастрофа в Корее.

2005 — с космодрома Байконур запущен космический корабль «Союз ТМА-6».

2010 — президент Кыргызской Республики Курманбек Бакиев сложил с себя полномочия.

2013 — террористический акт на Бостонском марафоне.

2019 — разрушительный пожар в соборе Парижской Богоматери, приведший к обрушению крыши и шпиля.