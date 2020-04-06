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Общество / Жизнь Сегодня, 09:2242
Гороскоп на сегодня (15.04.20)

Овен

Можно начинать новые дела, заниматься вопросами трудоустройства, озвучивать важные решения в семье и на работе. В личных отношениях инициатива переходит в ваши руки. У одиноких представителей данного знака появится шанс познакомиться в пути, Интернете или в общественных местах.

 

Телец

Сейчас стоит взяться за новые дела, заняться расширением деловых связей. Также день благоприятен для всего, что связано с любовью. Это могут быть новые знакомства и увлечения, или, например, приятное времяпрепровождение в компании любимого человека.

 

Близнецы

День подходит для обсуждения вопросов делового характера. Вы точно будете знать, чего хотите и на какие уступки готовы пойти. Сейчас придется затрачивать гораздо больше энергии на дела, которые раньше давались с легкостью. Порадовать могут известия от близких людей.

 

Рак

День будет наполнен различными событиями, причем большинство из них приятно вас удивят и порадуют. Сейчас могут поступить заманчивые предложения, касающиеся не только профессиональной сферы деятельности и творчества. Удачно сложатся переговоры, и вы легко будете достигать желаемых результатов. Но избегайте споров с руководством и коллегами.

 

Лев

Стоит ограничиться несложными делами, а от важных масштабных начинаний пока лучше отказаться. Избегайте физических, эмоциональных и серьезных умственных нагрузок. Будьте осторожны при обращении с электроприборами и открытым огнем.

 

Дева

Повысится вероятность разногласий, к которым может привести как ваша собственная неуступчивость, так и чужая опрометчивость. Для вас наступило неподходящее время для заключения соглашений, поиска понимания и сочувствия окружающих. Будьте осторожны в финансовых вопросах.

 

Весы

День подходит для переговоров, обсуждения долгосрочных планов и деловых встреч. Займитесь поиском необходимой информации. Стоит проявить сдержанность и воздержаться от покупок, в которых особо не нуждаетесь. Держите свои эмоции под контролем.

 

Скорпион

Для профессиональной деятельности данный период будет носить позитивный характер. Если вы не удовлетворены взаимоотношениями с любимым человеком, то сначала стоит разобраться в себе, а не нагнетать обстановку.

 

Стрелец

День вряд ли окажется значимым. Не торопитесь проявлять инициативу. Постарайтесь заняться делами, которые вам приятны. Используйте это время для оздоровительных мероприятий, будьте ближе к природе и воде, но не злоупотребляйте спиртными напитками.

 

Козерог

Если с кем-то на данный момент не получится договориться, то и не пытайтесь достучаться до такого человека. Лучше отложить решение вопроса. В противном случае разгорающийся конфликт не позволит найти выход из создавшегося положения. Зато компенсацией послужит общение с любимым человеком.

 

Водолей

Не уединяйтесь! В вашей жизни появятся люди с новыми идеями и предложениями. Не совсем удачным образом дела могут складываться на личном фронте. Избегайте выяснения отношений с любимым человеком.

 

Рыбы

В данный период вам потребуется помощь коллег или знакомых, и вы обязательно ее получите. Наиболее перспективными представляются дела, связанные с переговорами и заключением сделок. Также день благоприятен для всего, что связано с любовью. Не исключены новые интересные знакомства.

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