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Общество Сегодня, 15:1032
Администрация Храма Христа Спасителя и Свято-Крестовоздвиженского православного кафедрального собора обратилась к духовенству и верующим г. Ужгорода
Администрация Храма Христа Спасителя и Свято-Крестовоздвиженского православного кафедрального собора обращается к духовенству г. Ужгорода с призывом начать освящение пасок с завтрашнего дня, пятницы 17 апреля, с 10.00.

Данные организационные меры предприняты в связи с угрозой коронавируса, необходимостью избежать скопления людей, в соответствии с карантинными требованиями и нормативами Минздрава Украины.

Также, с завтрашнего дня будет вынесена Плащаница, чтобы все христиане смогли помолиться ей и освятить паску. Настоятель храма, протоирей Дмитрий Сидор призывает мирян не делать столпотворения – все богослужения будут транслироваться онлайн в интернете.
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Администрация Храма Христа Спасителя и Свято-Крестовоздвиженского православного кафедрального собора обратилась к духовенству и верующим г. Ужгорода
Администрация Храма Христа Спасителя и Свято-Крестовоздвиженского православного кафедрального собора обратилась к духовенству и верующим г. Ужгорода
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