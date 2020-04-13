Администрация Храма Христа Спасителя и Свято-Крестовоздвиженского православного кафедрального собора обращается к духовенству г. Ужгорода с призывом начать освящение пасок с завтрашнего дня, пятницы 17 апреля, с 10.00.Статья была интересной?
Данные организационные меры предприняты в связи с угрозой коронавируса, необходимостью избежать скопления людей, в соответствии с карантинными требованиями и нормативами Минздрава Украины.
Также, с завтрашнего дня будет вынесена Плащаница, чтобы все христиане смогли помолиться ей и освятить паску. Настоятель храма, протоирей Дмитрий Сидор призывает мирян не делать столпотворения – все богослужения будут транслироваться онлайн в интернете.
Администрация Храма Христа Спасителя и Свято-Крестовоздвиженского православного кафедрального собора обратилась к духовенству и верующим г. Ужгорода
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