Какие сегодня праздники, события - 18 Апреля

Международные

Всемирный день радиолюбителя.

ЮНЕСКО — Международный день памятников и исторических мест.

Национальные

Зимбабве — День независимости (1980 год).

Иран — День армии Ирана.

Россия — День воинской славы — День победы русских воинов над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год).

Украина — День памятников истории и культуры.

Религиозные

Католические

Память святого Перфекта, мученика кордовского.

Православные

Воспоминание перенесения мощей святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси (1652 год);

Память мучеников Агафопода диакона, Феодула чтеца и иже с ними (около 303 года);

Память преподобного Пуплия Египетского (IV век);

Память преподобных Феоны, Симеона и Форвина (IV век);

Память преподобного Марка Афинского (около 400 года);

Память преподобного Платона, игумена Студийского, исповедника (814 год);

Память преподобной Феодоры Солунской (Фессалоникийской) (892 год);

Память священномученика Алексия Кротенкова, пресвитера (1930 год);

Память священномученика Николая Симо, пресвитера Кронштадтского (1931 год).

Именины

Православные: Марк, Платон, Самсон, Семён, Феодора.

Католические: Роберт, Рудольф, Стефан.

События

До XVIII века

1521 — Началось рассмотрение дела Мартина Лютера на Вормсском Конгрессе.

1669 — Индийский правитель Аурангзеб из династии Великих Моголов приказал сравнять с землёй все индуистские храмы.

XVIII век

1718 — По Указу Петра I создан Капитул орденов Российской Империи, который разрабатывал статут орденов и других государственных наград и вёл учёт награждённых.

1763 — Под давлением русской императрицы Екатерины II Священный Синод лишил митрополита Арсения его сана и сослал в монастырь.

1775 — Скачка Ревира, легендарное событие, ознаменовавшее начало Американской революции.

1789 — В Тобольске была торжественно открыта типография Василия Яковлевича Корнильева, который, как следует из указа правителя тобольского наместничества А. В. Алябьева, желал «производить на первый случай печатание книг на Российском диалекте гражданскими литерами, и впредь стараться будет и на разных иностранных». Это была первая типография в Сибири.

1790 — Разгром Русской императорской армии в сражении у Керникоски произошедшем в ходе русско-шведской войны 1788—1790 гг.

1791 — Английский парламент отказался запрещать рабство в африканских колониях.

1793 — Началась публикация первой газеты в Верхней Канаде.

XIX век

1831 — в ходе Польского восстания 1830—1831 годов состоялось сражение под Казимеж-Дольны.

1846 — Американец Роял Хаус (англ. Royal E. House) запатентовал телеграфный аппарат.

1847 — Сражение при Серро-Гордо — решающее сражение в Американо-мексиканской войне.

1853 — Пущена в строй первая в Азии железная дорога (Бомбей—Танна, 36 км).

1870 — I Ватиканский собор принял догмат о непогрешимости Папы Римского.

1881 — Открылся Естественно-исторический музей в Южном Кенсингтоне, Лондон, Великобритания.

XX век

1902 — Первое применение (в Великобритании) дактилоскопии для опознания преступника.

1906 — Землетрясение в Сан-Франциско, одно из крупнейших в истории США.

1909 — папа Пий X провозгласил Жанну д’Арк блаженной.

1922 — В Москве основана футбольная команда МКС, ныне известная как «Спартак».

1923

По инициативе Ф. Э. Дзержинского создано спортивное общество «Динамо».

В Египте провозглашена конституция.

1924 — в Москве началось регулярное автобусное сообщение. Первый маршрут пролегал пока не в самом городе, а по дачной линии, связывая Пресненскую заставу с Серебряным Бором[4]. В черте Москвы регулярные автобусы появились в августе того же года.

1925 — Образован Международный радиолюбительский союз.

1927

Ленинградский комитет по делам изобретений запатентовал прибор искусственного дыхания.

Открылся IV Съезд Советов СССР.

Чан Кай-ши формирует в Нанкине «Национальное правительство».

1928 — Максим Горький в «Правде» назвал джаз «музыкой толстых».

1930

Первые огневые испытания экспериментального реактивного двигателя Ф. А. Цандера, работающего на воздушно-бензиновой смеси.

Приказ Наркомпроса № 234 от 18 апреля 1930: реорганизация (расформирование) 2-го МГУ.

1934 — в городке Форт-Уэрт (штат Техас, США) открылась первая прачечная-автомат.

1936 — открылась первая выставка архитектуры Советской Украины.

1941 — состоялся первый полёт немецкого самолёта Мессершмитт Me.262, позднее ставшего первым в мире серийным реактивным самолётом.

1942 — первый воздушный налёт американской авиации на Токио во главе с Дж. Дулиттлом.

1943 — Операция «Месть»: ликвидация главнокомандующего японским флотом адмирала Ямамото.

1945 — Окончание Рурской операции во время Второй мировой войны.

1946 — В связи с образованием ООН в Женеве объявлено о роспуске Лиги Наций.

1949 — Выход Ирландии из Британского содружества и провозглашение её республикой.

1951 — Подписание международного соглашения о создании Европейского объединения угля и стали.

1953 — В Англии совершил первый коммерческий полёт первый в мире турбовинтовой самолёт.

1954 — Полковник Насер становится премьер-министром и военным губернатором Египта.

1955 — Открытие Бандунгской конференции глав правительств 29 государств и территорий Азии и Африки (по 24 апреля).

1961

В Киеве состоялась демонстрация верующих против закрытия Андреевской церкви.

Подписана Венская конвенция о дипломатических сношениях.

1967

Завершено строительство искусственного Красноярского моря.

Беспосадочный перелёт Москва—Токио. Начало регулярного воздушного сообщения между столицами СССР и Японии.

1968 — Старый Лондонский мост продан американской компании, которая переправила его из Британии в Аризону, где он был вновь воздвигнут.

1980 — Великобритания признала независимость Зимбабве.

1981 — Группа «Yes» объявила о временном прекращении концертной и студийной деятельности.

1982 — Во вторую годовщину провозглашения независимости Зимбабве (бывшая Южная Родезия) её столица Солсбери переименована в Хараре.

1988 — ВМС США проводят военную операцию против Ирана («Богомол»).