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Общество / Жизнь Сегодня, 10:0961
Гороскоп на сегодня (18.04.20)

Овен

Благоприятное время для деловых переговоров, составления и обсуждения долгосрочных планов. Серьезных проблем ни в чем не предвидится, если станете делать только то, что хорошо получается. В любовных вопросах проявите терпимость, воздержитесь от критики в адрес близких. Уделите внимание своему здоровью.

 

Телец

На профессиональном поприще не предпринимайте важных шагов. Особенно опасайтесь новых, на первый взгляд, даже перспективных деловых знакомств. Вас будут посещать сомнения. Из-за этого внутреннее напряжение и раздражение начнут нарастать. Постарайтесь не срываться на близких, скоро вам понадобится их совет.

 

Близнецы

День пролетит в повседневных хлопотах. Постарайтесь сделать свой рабочий график более напряженным. Сейчас удачное время для учебы, наведения порядка в своих деловых бумагах, для создания и укрепления любовных отношений. Будьте внимательней к своему здоровью.

 

Рак

Не принимайте окончательных решений в сфере финансов, бизнеса, долговременного сотрудничества, если почва для них не подготовлена заранее. Порадовать могут встречи со старыми друзьями. Избегайте переутомления - отдых и полноценный сон сейчас просто необходимы.

 

Лев

Многое само поплывет вам в руки, и останется только брать то, что покажется наиболее перспективным. Возможно, сейчас представится шанс улучшить материальное положение либо продвинуться по служебной лестнице. В любом случае положением дел вы останетесь довольны.

 

Дева

В этот день успех будет сопутствовать тем, представителям данного знака, которые проявят активность в достижении своих целей. Во многих делах вы будете сами себе голова, поэтому и действовать можно соответствующим образом. Сейчас вам удастся завязать новые деловые знакомства или поднять старые связи.

 

Весы

Не нужно слишком много работать, старайтесь побольше отдыхать. Впрочем, некоторым представителям данного знака все-таки придется засучить рукава и приняться за отложенные дела. Не бойтесь самостоятельно принимать ответственные решения, но и не оставляйте без внимания полезные советы со стороны. Сейчас полезно заняться своим здоровьем. Порадуют встречи с друзьями и родственниками.

 

Скорпион

Можно браться за новые дела. Вы найдете выход из любой ситуации. Хороший период для возникновения и развития любовных отношений. Если вам кто-то понравился, берите инициативу в свои руки. В быту нужно быть аккуратнее с горячими и острыми предметами.

 

Стрелец

Если в этот день не удастся решить давно назревшие вопросы, не огорчайтесь. Сейчас хороший период для рутинной работы. На помощь со стороны рассчитывать не стоит, так как обещаний будет гораздо больше, чем конкретных действий.

 

Козерог

Для вас наступает время удачи - не упустите ее! Если не будете сидеть сложа руки, добьетесь хороших результатов. Вы еще не встретили человека, с которым хотели бы связать свою жизнь? Такая встреча не за горами.

 

Водолей

Постарайтесь распланировать день так, чтобы на него приходилось как можно меньше встреч и мероприятий, которые вам не слишком приятны. Любые вопросы решайте мирным путем. Сейчас идет удачное время для новых встреч и знакомств.

 

Рыбы

Именно вам в этот день предстоит поработать, много внимания придется уделить технике, документам, решению хозяйственных вопросов. В любовных отношениях могут возникнуть неприятности. Но если не хотите разрушить существующие связи, то постарайтесь не выяснять отношений.

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