Какие сегодня праздники, события - 24 Апреля

Международные
Международный день солидарности молодёжи.
Всемирный день защиты лабораторных животных
Национальные
Традиционное шествие к мемориальному комплексу геноцида армян в Ереване 24 апреля (2009 год)
Армения, Франция — День памяти жертв геноцида армян в Османской империи.
Религиозные
Католицизм
Память святого Меллита
Православие
Память священномученика Антипы, епископа Пергама Асийского ;
Память преподобных Иакова Железноборовского (1442) и Иакова Брылеевского, сподвижника его;
Память святителя Варсонофия, епископа Тверского (1576);
Память мучеников Прокесса и Мартиниана;
Память преподобного Фармуфия Египетского (IV);
Память преподобного Иоанна Солунского (Фессалоникийского), ученика преподобного Григория Декаполита (IX);
Память священномученика Николая Гаварина, пресвитера (1938);
Память святителя Каллиника Черникского (1868).
Именины
Католические: Григорий, Фидель.
Православные: Антип, Иван, Яков.
События
До XIX века
1547 — битва при Мюльберге, положившая конец Шмалькальденской войне.
1558 - В Собор Парижской Богоматери состоялась свадьба королевы Шотландии Марии Стюарт и будущего короля Франции Франциска II.
1585 — Кардинал Феличе Перетти избран Папой Римским с именем Сикст V.
1704 — в Бостоне начала выходить «Бостон ньюс-леттер», первая постоянная газета колониального периода США.
1793 — в Российской Империи принят указ о создании на Правобережной Украине православной епархии.
1800 — президент Джон Адамс основал Библиотеку Конгресса, выделив 5 тысяч долларов на закупку книг.
XIX век
1803 — указом императора Александра I утверждено положение о Кавказских Минеральных Водах, подписан Рескрипт о признании их государственного значения и необходимости их обустройства.
1833 — в США запатентована газированная вода.
1846 — началась Американо-мексиканская война.
1867 — образовано Туркестанское генерал-губернаторство, главой которого назначен генерал К. П. Кауфман.
1884 — Намибия провозглашена немецкой колонией.
1898 — Испания объявляет войну США.
XX век
1915 — турецкие власти начали массовые убийства, аресты и депортацию армянской интеллигенции Константинополя. Впоследствии эта дата станет днём памяти жертв геноцида армян.
1916 — начало ирландского восстания против английского колониального господства.
1918 — американские интервенты высадились в Мурманске
1919 — создана галерея искусств Торонто.
1926 — подписан советско-германский Договор о дружбе и нейтралитете.
1927 — в Москве открыта Первая мировая выставка моделей межпланетных аппаратов, механизмов, приборов и исторических материалов (проработала 2 месяца).
1938 — на экраны вышла комедия Григория Александрова «Волга, Волга» с Любовью Орловой и Игорем Ильинским в главных ролях.
1941 — Вторая мировая война: Великобритания начала эвакуацию своих войск из Греции.
1944 — Великая Отечественная война: образован 3-й Белорусский фронт.
1946 — первые полёты на реактивных самолётах МиГ-9 (лётчик-испытатель А. Н. Гринчик) и Як-15 (М. И. Иванов).
1949 — в Киеве открыт литературно-художественный музей Тараса Шевченко.
1950 — Трансиордания переименована в Иорданское Хашимитское Королевство.
1953 — Английская королева Елизавета II присвоила рыцарское звание Уинстону Черчиллю.
1955 — завершилась Бандунгская конференция 29 «неприсоединившихся» государств, осудивших колониализм, расизм и холодную войну между США и СССР.
1962 — в США прошла первая в мире передача телевизионного сигнала между городами через спутник.
1965 — в Советской Армении впервые был отмечен День памяти жертв геноцида армян в Османской империи 1915—1923 годов.
1967 — при посадке потерпел катастрофу космический корабль «Союз-1». Пилотировавший его лётчик-космонавт В. М. Комаров погиб.
1968 — Маврикий вступил в ООН.
1970 — КНР запустила свой первый искусственный спутник Земли.
1970 — Гамбия стала республикой.
1975 — террористическая группа Баадер-Майнхоф устраивает взрыв в посольстве ФРГ в Стокгольме.
1980 — трагедией завершилась попытка США освободить заложников, удерживаемых в американском посольстве в Тегеране.
1985 — Верховный суд Канады признал законной работу магазинов по воскресеньям.
1990 — Запущен орбитальный телескоп Хаббл.
1993 — Ирландская республиканская армия устроила взрыв в районе Бишопсгейта (Лондон), который привёл к значительным разрушениям.
1998 — Сергей Кириенко назначен председателем правительства РФ.
2000 — во время учений Черноморского флота ВМФ РФ учебная крылатая ракета попала в украинское пассажирское судно «Верещагин».
XXI век
2001 — Элтон Джон выступил с концертом в Екатерининском дворце.
2003 — выход Windows Server 2003.
2004 — США отменили экономические санкции, наложенные на Ливию 18 лет назад. Это своего рода вознаграждение за отказ Ливии от разработки ОМП.
2007 — в Москве в храме Христа Спасителя прошла церемония всенародного прощания по случаю кончины первого президента России, Бориса Николаевича Ельцина.
2009 — General Motors официально анонсировало прекращение выпуска автомобилей «Pontiac» и ликвидацию торговой марки к 2010 году.
2013 — обрушение здания в Саваре (Бангладеш), погибли 1127 человек, ранены свыше 2500.