Какие сегодня праздники, события - 24 Апреля

Международные

Международный день солидарности молодёжи.

Всемирный день защиты лабораторных животных

Национальные

Традиционное шествие к мемориальному комплексу геноцида армян в Ереване 24 апреля (2009 год)

Армения, Франция — День памяти жертв геноцида армян в Османской империи.

Религиозные

Католицизм

Память святого Меллита

Православие

Память священномученика Антипы, епископа Пергама Асийского ;

Память преподобных Иакова Железноборовского (1442) и Иакова Брылеевского, сподвижника его;

Память святителя Варсонофия, епископа Тверского (1576);

Память мучеников Прокесса и Мартиниана;

Память преподобного Фармуфия Египетского (IV);

Память преподобного Иоанна Солунского (Фессалоникийского), ученика преподобного Григория Декаполита (IX);

Память священномученика Николая Гаварина, пресвитера (1938);

Память святителя Каллиника Черникского (1868).

Именины

Католические: Григорий, Фидель.

Православные: Антип, Иван, Яков.

События

До XIX века

1547 — битва при Мюльберге, положившая конец Шмалькальденской войне.

1558 - В Собор Парижской Богоматери состоялась свадьба королевы Шотландии Марии Стюарт и будущего короля Франции Франциска II.

1585 — Кардинал Феличе Перетти избран Папой Римским с именем Сикст V.

1704 — в Бостоне начала выходить «Бостон ньюс-леттер», первая постоянная газета колониального периода США.

1793 — в Российской Империи принят указ о создании на Правобережной Украине православной епархии.

1800 — президент Джон Адамс основал Библиотеку Конгресса, выделив 5 тысяч долларов на закупку книг.

XIX век

1803 — указом императора Александра I утверждено положение о Кавказских Минеральных Водах, подписан Рескрипт о признании их государственного значения и необходимости их обустройства.

1833 — в США запатентована газированная вода.

1846 — началась Американо-мексиканская война.

1867 — образовано Туркестанское генерал-губернаторство, главой которого назначен генерал К. П. Кауфман.

1884 — Намибия провозглашена немецкой колонией.

1898 — Испания объявляет войну США.

XX век

1915 — турецкие власти начали массовые убийства, аресты и депортацию армянской интеллигенции Константинополя. Впоследствии эта дата станет днём памяти жертв геноцида армян.

1916 — начало ирландского восстания против английского колониального господства.

1918 — американские интервенты высадились в Мурманске

1919 — создана галерея искусств Торонто.

1926 — подписан советско-германский Договор о дружбе и нейтралитете.

1927 — в Москве открыта Первая мировая выставка моделей межпланетных аппаратов, механизмов, приборов и исторических материалов (проработала 2 месяца).

1938 — на экраны вышла комедия Григория Александрова «Волга, Волга» с Любовью Орловой и Игорем Ильинским в главных ролях.

1941 — Вторая мировая война: Великобритания начала эвакуацию своих войск из Греции.

1944 — Великая Отечественная война: образован 3-й Белорусский фронт.

1946 — первые полёты на реактивных самолётах МиГ-9 (лётчик-испытатель А. Н. Гринчик) и Як-15 (М. И. Иванов).

1949 — в Киеве открыт литературно-художественный музей Тараса Шевченко.

1950 — Трансиордания переименована в Иорданское Хашимитское Королевство.

1953 — Английская королева Елизавета II присвоила рыцарское звание Уинстону Черчиллю.

1955 — завершилась Бандунгская конференция 29 «неприсоединившихся» государств, осудивших колониализм, расизм и холодную войну между США и СССР.

1962 — в США прошла первая в мире передача телевизионного сигнала между городами через спутник.

1965 — в Советской Армении впервые был отмечен День памяти жертв геноцида армян в Османской империи 1915—1923 годов.

1967 — при посадке потерпел катастрофу космический корабль «Союз-1». Пилотировавший его лётчик-космонавт В. М. Комаров погиб.

1968 — Маврикий вступил в ООН.

1970 — КНР запустила свой первый искусственный спутник Земли.

1970 — Гамбия стала республикой.

1975 — террористическая группа Баадер-Майнхоф устраивает взрыв в посольстве ФРГ в Стокгольме.

1980 — трагедией завершилась попытка США освободить заложников, удерживаемых в американском посольстве в Тегеране.

1985 — Верховный суд Канады признал законной работу магазинов по воскресеньям.

1990 — Запущен орбитальный телескоп Хаббл.

1993 — Ирландская республиканская армия устроила взрыв в районе Бишопсгейта (Лондон), который привёл к значительным разрушениям.

1998 — Сергей Кириенко назначен председателем правительства РФ.

2000 — во время учений Черноморского флота ВМФ РФ учебная крылатая ракета попала в украинское пассажирское судно «Верещагин».

XXI век

2001 — Элтон Джон выступил с концертом в Екатерининском дворце.

2003 — выход Windows Server 2003.

2004 — США отменили экономические санкции, наложенные на Ливию 18 лет назад. Это своего рода вознаграждение за отказ Ливии от разработки ОМП.

2007 — в Москве в храме Христа Спасителя прошла церемония всенародного прощания по случаю кончины первого президента России, Бориса Николаевича Ельцина.

2009 — General Motors официально анонсировало прекращение выпуска автомобилей «Pontiac» и ликвидацию торговой марки к 2010 году.

2013 — обрушение здания в Саваре (Бангладеш), погибли 1127 человек, ранены свыше 2500.