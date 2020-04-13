Какие сегодня праздники, события - 25 Апреля

Международные

ООН (ВОЗ) — Всемирный день борьбы против малярии.

День ДНК.

Национальные

Австралия, Новая Зеландия, Науру, Соломоновы Острова, Тонга, Западное Самоа — День АНЗАК.

Германия — День посадки деревьев.

Флаг Египта Египет — День освобождения Синайского полуострова.

Италия:

День освобождения от фашизма.

День памяти евангелиста Марка

Флаг Казахстана Казахстан — День казахстанского футбола.

Флаг КНДР КНДР — День Корейской Народной Армии.

Флаг Португалии Португалия — День Революции, День освобождения.

Флаг Свазиленда Свазиленд — День Национального флага.

Религиозные

Католицизм

Памяти евангелиста Марка

Памяти аббата монастыря Лоббы (Бельгия) Эрмина

Православие

Память преподобного Василия исповедника, епископа Парийского (после 754);

Память священномученика Зинона, епископа Веронийского (ок. 260);

Память преподобного Исаака Сирина, в Сполете Италийском (550);

Память преподобномучеников Мины, Давида и Иоанна (после 636);

Память преподобной Анфусы девы (801);

Память преподобной Афанасии Эгинской, игумении (860);

Память преподобномученика Сергия Крестникова, послушника (1938):

Память Муромской (XII) и Белыничской (XIII) икон Божией Матери.

Именины

Православные: Василий, Давид, Иван, Исаак.

Католические: Марк, Ярослав.

События

До XVIII века

1333 — В Кракове коронован Казимир III Великий, положивший конец феодальной раздроблённости Польши.

1433 — Князь Юрий Дмитриевич разгромил в битве на Клязьме Василия II, после чего занял великокняжеский престол в Москве.

1498 — В Риге основано «Братство Черноголовых», игравшее заметную роль в жизни города. Его членами могли быть только холостые немецкие купцы. Ранее своим покровителем они считали святого Георгия, но затем им стал святой Маврикий, который был чернокожим. Отсюда и пошло название членов Братства.

1607 — Нидерландский флот уничтожает испанский в Битве при Гибралтаре.

1626 — произошла битва при Дессау — сражение Тридцатилетней войны. Армия Католической лиги под командованием Альбрехта фон Валленштайна нанесла поражение протестантским силам, которыми командовал Эрнст фон Мансфельд.

XVIII век

1707 — Джеймс Фитцджеймс, 1-й герцог Бервик выиграл битву при Альмансе.

1719 — Выход в Лондоне первого издания романа Даниэля Дефо про Робинзона Крузо.

1783 — В Анноне (Франция) запущен первый воздушный шар, поднимающийся с грузом, равным весу взрослого человека.

1792 — Руже де Лиль сочинил боевую песню для Рейнской армии. Ныне песня известна как «Марсельеза».

1792 — Первое применение во Франции гильотины как орудия казни.

XIX век

1808 — Учреждена Пражская консерватория, первая в Восточной Европе

1812 — в миланском театре Ла Скала состоялась премьера балета Франца Зюсмайера и Сальваторе Вигано «Орех Беневенто», вдохновившая Никколо Паганини на создание вариаций для скрипки с оркестром «Ведьмы».

1816 — Джордж Байрон, преследуемый на родине порочащими его слухами, покинул Англию. Как в результате выяснилось, навсегда.

1823 — В Вильне (Литва) по приказу генерал-губернатора Римского-Корсакова истреблялось масонское имущество: в присутствии полиции сжигались подсвечники, звезды, черепа и другие ритуальные предметы и декорации.

1826 — В Англии запатентован первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.

1839 — Вступление английской армии в Кандагар (ныне — Афганистан).

1849 — Русский император Николай I повелел написать имена всех кавалеров ордена Георгия на памятных досках Георгиевского зала Большого Кремлёвского дворца.

1859 — В Порт-Саиде началось строительство Суэцкого канала под руководством французского инженера и дипломата Фердинанда Лессепса.

1865 — Папа Пий IX утвердил Ференца Листа в сане аббата (Лист принял малый постриг и вступил во францисканский орден терциариев).

1867 — японский город Токио впервые открылся для иностранной торговли.

1880 — Основано Дальневосточное морское пароходство.

1895 — Подписан высочайший указ об учреждении в Михайловском дворце Санкт-Петербурга «Русского музея императора Александра III» (ныне — Государственный Русский музей). Открыт в марте 1898 года.

XX век

1901 — В штате Нью-Йорк впервые в мире введены автомобильные номера.

1905 — В Лондоне открылся III съезд РСДРП, закрыт 10 мая.

1911 — Начало 1-го Всероссийского воздухоплавательного съезда (по 30 апреля; председатель Н. Е. Жуковский).

1926 — В Милане под управлением Артуро Тосканини прошла премьера последней оперы Пуччини «Турандот».

1931 — Фердинанд Порше основал компанию Porsche.

1940 — На московском автозаводе им. КИМа собран первый опытный советский малолитражный автомобиль «КИМ-10».

1942 — Образован Московский монетный двор Гознака.

1944 — Американский генерал Джордж Паттон заявил, что судьба Англии и США — «править миром».

1945

Начало Сан-Францисской международной конференции 50 стран по выработке Устава ООН (по 26 июня).

Встреча на Эльбе советских и американских войск.

1953

Публикация в журнале «Nature» письма английских учёных Френсиса Крика (Francis Crick) и Дж. Уотсона (James Watson) о создании модели пространственной структуры ДНК.

Сформировано Киевское высшее инженерное радиотехническое училище ПВО страны (КВИРТУ ПВО).

1954 — Американский исследовательский центр компании «Белл телефон» объявил о создании солнечных батарей

1956

В СССР отменена судебная ответственность за прогул, введённая в 1940 году.

Совершил первый полёт прототип первого винтокрылого летательного аппарата — в буквальном смысле «летающей лодки» — машины Бенсен И-8И «Джиробоут».

1974 — Победа «Революции гвоздик». Свержение фашистского режима в Португалии.

1983 — Лидер СССР Ю. В. Андропов пригласил в Советский Союз американскую девочку Саманту Смит.

1993 — На референдуме в России большинство населения поддержало политику Ельцина (за — 58,7 %), но отвергло его предложение о роспуске Верховного Совета.

XXI век

2005

Болгария и Румыния подписали договор о вступлении в Европейский союз.

Крушение в Амагасаки: из-за превышения скорости пассажирский поезд сошёл с рельсов и врезался в здание многоэтажной парковки. Погибли 107 человек.

2007 — похороны первого президента России Б. Н. Ельцина.

2015 — в Непале произошло землетрясение магнитудой 7,8 Mw. Повторные землетрясения продолжались до 28 апреля. В Непале погиб 8151 человек, 17 868 ранены, пострадали 8 млн человек. В Индии 69 человек погибли и около 270 ранены. В Китае 25 погибших, 117 раненых.