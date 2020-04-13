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Общество / Жизнь Сегодня, 09:4731
Какие сегодня праздники, события - 25 Апреля

Международные
ООН (ВОЗ) — Всемирный день борьбы против малярии.
День ДНК.

 

Национальные
Австралия, Новая Зеландия, Науру, Соломоновы Острова, Тонга, Западное Самоа — День АНЗАК.
Германия — День посадки деревьев.
Флаг Египта Египет — День освобождения Синайского полуострова.
Италия:
День освобождения от фашизма.
День памяти евангелиста Марка
Флаг Казахстана Казахстан — День казахстанского футбола.
Флаг КНДР КНДР — День Корейской Народной Армии.
Флаг Португалии Португалия — День Революции, День освобождения.
Флаг Свазиленда Свазиленд — День Национального флага.

 

Религиозные
Католицизм
Памяти евангелиста Марка
Памяти аббата монастыря Лоббы (Бельгия) Эрмина

 

Православие
Память преподобного Василия исповедника, епископа Парийского (после 754);
Память священномученика Зинона, епископа Веронийского (ок. 260);
Память преподобного Исаака Сирина, в Сполете Италийском (550);
Память преподобномучеников Мины, Давида и Иоанна (после 636);
Память преподобной Анфусы девы (801);
Память преподобной Афанасии Эгинской, игумении (860);
Память преподобномученика Сергия Крестникова, послушника (1938):
Память Муромской (XII) и Белыничской (XIII) икон Божией Матери.

 

Именины
Православные: Василий, Давид, Иван, Исаак.
Католические: Марк, Ярослав.

 

События
До XVIII века
1333 — В Кракове коронован Казимир III Великий, положивший конец феодальной раздроблённости Польши.
1433 — Князь Юрий Дмитриевич разгромил в битве на Клязьме Василия II, после чего занял великокняжеский престол в Москве.
1498 — В Риге основано «Братство Черноголовых», игравшее заметную роль в жизни города. Его членами могли быть только холостые немецкие купцы. Ранее своим покровителем они считали святого Георгия, но затем им стал святой Маврикий, который был чернокожим. Отсюда и пошло название членов Братства.
1607 — Нидерландский флот уничтожает испанский в Битве при Гибралтаре.
1626 — произошла битва при Дессау — сражение Тридцатилетней войны. Армия Католической лиги под командованием Альбрехта фон Валленштайна нанесла поражение протестантским силам, которыми командовал Эрнст фон Мансфельд.

 

XVIII век
1707 — Джеймс Фитцджеймс, 1-й герцог Бервик выиграл битву при Альмансе.
1719 — Выход в Лондоне первого издания романа Даниэля Дефо про Робинзона Крузо.
1783 — В Анноне (Франция) запущен первый воздушный шар, поднимающийся с грузом, равным весу взрослого человека.
1792 — Руже де Лиль сочинил боевую песню для Рейнской армии. Ныне песня известна как «Марсельеза».
1792 — Первое применение во Франции гильотины как орудия казни.

 

XIX век
1808 — Учреждена Пражская консерватория, первая в Восточной Европе
1812 — в миланском театре Ла Скала состоялась премьера балета Франца Зюсмайера и Сальваторе Вигано «Орех Беневенто», вдохновившая Никколо Паганини на создание вариаций для скрипки с оркестром «Ведьмы».
1816 — Джордж Байрон, преследуемый на родине порочащими его слухами, покинул Англию. Как в результате выяснилось, навсегда.
1823 — В Вильне (Литва) по приказу генерал-губернатора Римского-Корсакова истреблялось масонское имущество: в присутствии полиции сжигались подсвечники, звезды, черепа и другие ритуальные предметы и декорации.
1826 — В Англии запатентован первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.
1839 — Вступление английской армии в Кандагар (ныне — Афганистан).
1849 — Русский император Николай I повелел написать имена всех кавалеров ордена Георгия на памятных досках Георгиевского зала Большого Кремлёвского дворца.
1859 — В Порт-Саиде началось строительство Суэцкого канала под руководством французского инженера и дипломата Фердинанда Лессепса.
1865 — Папа Пий IX утвердил Ференца Листа в сане аббата (Лист принял малый постриг и вступил во францисканский орден терциариев).
1867 — японский город Токио впервые открылся для иностранной торговли.
1880 — Основано Дальневосточное морское пароходство.
1895 — Подписан высочайший указ об учреждении в Михайловском дворце Санкт-Петербурга «Русского музея императора Александра III» (ныне — Государственный Русский музей). Открыт в марте 1898 года.

 

XX век
1901 — В штате Нью-Йорк впервые в мире введены автомобильные номера.
1905 — В Лондоне открылся III съезд РСДРП, закрыт 10 мая.
1911 — Начало 1-го Всероссийского воздухоплавательного съезда (по 30 апреля; председатель Н. Е. Жуковский).
1926 — В Милане под управлением Артуро Тосканини прошла премьера последней оперы Пуччини «Турандот».
1931 — Фердинанд Порше основал компанию Porsche.
1940 — На московском автозаводе им. КИМа собран первый опытный советский малолитражный автомобиль «КИМ-10».
1942 — Образован Московский монетный двор Гознака.
1944 — Американский генерал Джордж Паттон заявил, что судьба Англии и США — «править миром».
1945
Начало Сан-Францисской международной конференции 50 стран по выработке Устава ООН (по 26 июня).
Встреча на Эльбе советских и американских войск.
1953
Публикация в журнале «Nature» письма английских учёных Френсиса Крика (Francis Crick) и Дж. Уотсона (James Watson) о создании модели пространственной структуры ДНК.
Сформировано Киевское высшее инженерное радиотехническое училище ПВО страны (КВИРТУ ПВО).
1954 — Американский исследовательский центр компании «Белл телефон» объявил о создании солнечных батарей
1956
В СССР отменена судебная ответственность за прогул, введённая в 1940 году.
Совершил первый полёт прототип первого винтокрылого летательного аппарата — в буквальном смысле «летающей лодки» — машины Бенсен И-8И «Джиробоут».
1974 — Победа «Революции гвоздик». Свержение фашистского режима в Португалии.
1983 — Лидер СССР Ю. В. Андропов пригласил в Советский Союз американскую девочку Саманту Смит.
1993 — На референдуме в России большинство населения поддержало политику Ельцина (за — 58,7 %), но отвергло его предложение о роспуске Верховного Совета.

 

XXI век
2005
Болгария и Румыния подписали договор о вступлении в Европейский союз.
Крушение в Амагасаки: из-за превышения скорости пассажирский поезд сошёл с рельсов и врезался в здание многоэтажной парковки. Погибли 107 человек.
2007 — похороны первого президента России Б. Н. Ельцина.
2015 — в Непале произошло землетрясение магнитудой 7,8 Mw. Повторные землетрясения продолжались до 28 апреля. В Непале погиб 8151 человек, 17 868 ранены, пострадали 8 млн человек. В Индии 69 человек погибли и около 270 ранены. В Китае 25 погибших, 117 раненых.

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Теги: news, новости, Украина, События, Праздники, 7dniv, 7dnivinfo  
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