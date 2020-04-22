Гороскоп на сегодня (25.04.20)

Овен

Из-за трудностей, возникших на личном фронте, вам будет трудно посвятить себя решению профессиональных вопросов. Но не смешивайте работу и личные отношения. Будьте последовательны в своих действиях и не раздавайте заведомо ложных обещаний.

Телец

Следует сбавить обороты: не все ваши действия будут успешными. Не беритесь за новые дела или проекты. Сейчас нужно воздержаться от выплеска негативных эмоций. Лучше направьте свою энергию не на выяснение отношений, а на созидание.

Близнецы

Не рассчитывайте на головокружительный успех в профессиональной сфере. Даже если будете стараться изо всех сил, то либо у вас не все получится, либо ваши заслуги станут занижать. Семейные проблемы могут оказаться весьма серьезными, если вовремя не примете меры для их решения.

Рак

Можно планировать дела, которые раньше вызывали опасения. Сейчас вы способны принимать неожиданные решения. Новые знакомства доставят вам массу положительных эмоций. В финансовом отношении нужно проявить осмотрительность, не следует брать деньги в долг.

Лев

Вряд ли этот день можно назвать судьбоносным. Постарайтесь разнообразить свое рабочее и свободное время, не полагаясь на то, что кто-то будет вас веселить или выполнять ваши обязанности. В любви сейчас придется больше отдавать, чем брать. Будьте внимательны к тем, кто вам дорог.

Дева

День обещает оживление в профессиональной деятельности. Период подходит для активного времяпрепровождения, свиданий, походов в гости. Удачен он для поездок и путешествий, а также для покупок. Свободное время желательно наполнить общением.

Весы

Окружающие будут склонны искать быстрые решения и окажутся несдержанными при столкновении интересов. Сейчас нельзя перекладывать ответственность на чужие плечи, так как в конечном итоге за все придется отвечать самим. Если у вас имеются долги, постарайтесь их поскорей отдать.

Скорпион

День благоприятный во многих отношениях, так что стройте планы, реализуйте смелые идеи и не сомневайтесь в успехе. В работе старайтесь придерживаться комфортного ритма, не позволяйте коллегам и партнерам ни торопить, ни задерживать вас. В любви ожидают только приятные новости и сюрпризы.

Стрелец

На данный момент все, что касается профессиональных или социальных вопросов, не будет вызывать у вас никаких затруднений. Можете планировать работу с важными документами и вести переговоры. Вас ждут приятные встречи и замечательный отдых в хорошей компании.

Козерог

Практически все из задуманного будет получаться, и вам захочется трудиться еще больше. Если поймете, что еще не готовы к принятию решения, не форсируйте события. Не тратьте время на выяснение отношений. На пользу пойдет любая смена обстановки.

Водолей

Сейчас идет благоприятный период для предпринимательской деятельности. Не бойтесь экспериментировать. Даже если вы допустите ошибки, никаких серьезных последствий за этим не последует. Максимум внимания уделите финансовым вопросам.

Рыбы

На этот день не планируйте серьезных дел, так как препятствия будут возникать на ровном месте. Сейчас может возникнуть недопонимание в общении с руководством, коллегами, помощниками, что тоже не способствует росту производительности труда и хорошему настроению.