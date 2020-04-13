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Общество / Жизнь Сегодня, 09:4014
Какие сегодня праздники, события - 26 Апреля

Международные
ООН (ВОИС) — Международный день интеллектуальной собственности.
ООН — Международный день памяти о чернобыльской катастрофе.

 

Национальные
Армения — День пограничника.
Украина, Россия — День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах.
Флаг России Россия
Марий Эл — День национального героя.
Татарстан — День родного языка.
Танзания — День объединения.

 

Религиозные
Католицизм
Память Клета, папы римского.
Память Марцелина, папы римского.

 

Православие
Память священномученика Артемона, пресвитера Лаодикийского (303);
Память мученика Крискента Мирликийского;
Память мученицы Фомаиды Александрийской (Египетской) (476);
Память преподобномученицы Марфы (Тестовой), инокини (1941).

 

Именины
Православные: Артемон (Артём), Фомаида, Марфа, Евгений.
Католические: Мажена, Мария, Марцеллина, Клета.

 

События
До XVIII века
1457 до н. э. — битва при Мегиддо. Войска фараона Тутмоса III разбили коалицию царей Северной Сирии и Палестины.
1164 — во Владимире князь Андрей Боголюбский построил по образцу ворот киевских Золотые ворота и закончил строительство крепостных стен Владимира.
1478 — во Флоренции в результате Заговора Пацци против семьи Медичи ранен Лоренцо Медичи и убит его брат, Джулиано.
1607 — на мысе Генри (Вирджиния) высадились первые в Америке английские поселенцы.
1658 — царь Алексей Михайлович своим указом повелел именовать Спасской башню Московского Кремля, прежде называвшуюся Фроловской.

 

XVIII век
1783 — тринадцатилетний Людвиг ван Бетховен назначен музыкантом клавишных инструментов придворного оркестра в Бонне.
1795 — Россия присоединила Курляндию.
1798 — Франция аннексировала Республику Женева.
1799 — началось сражение на реке Адда. Битва проходила между русско-австрийскими войсками под командованием А. В. Суворова и французской армией под командованием Ж. В. Моро. Битва стала первой крупной победой союзников в ходе Итальянского похода Суворова.

 

XIX век
1803 — тысячи фрагментов метеорита упали в районе города Л’Эгль. Событие убедило европейских учёных в существовании метеоритов.
1828 — Российская империя объявила войну Османской империи.
1860 — Вад-Раским договором окончилась Африканская война между Королевством Испания и Марокканским султанатом.
1863:
Январское восстание: победа польских повстанцев над императорскими войсками в Битве под Новой Весью.
В Санкт-Петербургском Мариинском театре была впервые исполнена опера украинского композитора Семёна Степановича Гулак-Артемовского «Запорожец за Дунаем».
1865 — Гражданская война в США: генерал Конфедерации Джозеф Джонстон сдался вместе с армией генералу Союза Уильяму Шерману.

 

XX век
1920 — провозглашена Хорезмская Народная Советская Республика.
1921 — в Лондоне на улицах появился первый полицейский патруль на мотоцикле.
1925 — избрание фельдмаршала П. Гинденбурга президентом Веймарской республики.
1926 — Сталин в письме к Кагановичу подверг критике националистическую политику Хвылевого и Шумского на Украине.
1934 — в Харбине произошло объединение ВФО и РФП и создание Всероссийской Фашистской Партии.
1936 — в милиции СССР введены персональные звания.
1937 — бомбардировка Герники германской и итальянской авиацией во время гражданской войны в Испании.
1942 — при аварии на шахте в Бэньси погибло 1547 человек.
1944 — нападение на конвой «Такэ Ити».
1954 — Верховный Совет СССР утвердил указ своего Президиума о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР и внёс соответствующие изменения в Конституцию СССР.
1964
В продаже появился первый диск «Rolling Stones».
Объединение Танганьики и Занзибара в Республику Танзанию.
1965 — 9 мая (День Победы) в СССР снова стал нерабочим днём.
1966 — Ташкентское землетрясение силой 8 баллов.
1977 — открытие клуба «Студия 54».
1978 — началось строительство Северомуйского тоннеля.
1985 — восстание в лагере Бадабер.
1986 — авария на Чернобыльской АЭС, одна из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества.
1991
Верховный Совет РСФСР принял закон «О реабилитации репрессированных народов», в котором предусматривалась территориальная реабилитация.
В Риге открылся первый Международный фестиваль сатиры и юмора, посвящённый 80-летию Аркадия Райкина — «Море смеха-91».
1994
Американские учёные из Национальной лаборатории им. Ферми представили доказательства того, что ими обнаружен последний, шестой кварк, поиск которого вёлся в течение 20 лет.
Катастрофа A300 в Нагое, погибли 264 человека.
1999 — компьютерный вирус «Чернобыль» поразил, по разным оценкам, до полумиллиона компьютеров по всему миру.
2000 — сборная Андорры по футболу добилась первой в своей истории победы (над Белоруссией — 2:0).

 

XXI век
2003 — После 12-летнего перерыва российская экспедиция подняла триколор в центральной Арктике — на станции, расположенной на дрейфующей льдине в 150 км от Северного полюса.

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Теги: news, новости, Украина, Весна, 7dniv, 7dnivinfo  
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