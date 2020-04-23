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Общество / Жизнь Сегодня, 09:5864
Гороскоп на сегодня (26.04.20)

Овен

Сейчас для достижения хороших результатов нужно действовать самостоятельно. Это избавит вас от многих волнений и разочарований. Спокойно изучайте ситуацию и налаживайте отношения с людьми, чья помощь может понадобиться. Хорошее время для новых знакомств и романтических увлечений.

 

Телец

Вы будете полны творческого энтузиазма, придет вдохновение. Многое из того, что наметите осуществить в этот день, вам удастся. Порадовать могут родные и друзья. Одиноким, будет предоставлен шанс встретить интересного человека, способного сделать вашу жизнь прекрасной.

 

Близнецы

Возможна небольшая ссора с любимым человеком или старшим членом семьи. Эта размолвка порождена не принципиальными разногласиями, а простым нежеланием выслушать и понять друг друга. Делать первый шаг к примирению придется вам. В данный период вы можете как магнитом притягивать к себе непорядочных людей. Будьте начеку!

 

Рак

Сейчас идет хороший период для воплощения своих планов в жизнь. Будьте уверены в своей правоте. Люди, которые пытаются уговорить вас изменить точку зрения, скорее всего, заблуждаются. Приятные сюрпризы могут ожидать в отношениях с любимым человеком. Кроме того, данный период подходит для новых знакомств.

 

Лев

Постарайтесь никого не привлекать к решению своих проблем. Данный день располагает к гармоничным отношениям в семье. Удача может улыбнуться в любви, но только в том случае, если ваши намерения не направлены на достижение корыстных целей. Полезно начать курс оздоровительных процедур.

 

Дева

Никаких событий, способных испортить настроение, не предвидится. Постарайтесь свою жизнь наполнить положительными эмоциями. Чем больше на данном этапе вы заложите, тем больше отдачи получите уже в ближайшем будущем.

 

Весы

Данный день похож на экзамен, и в зависимости оттого, как вы его сдадите, будут развиваться дальнейшие события. Избегайте кардинальных перемен в любых областях своей деятельности. Воздержитесь оттого, чтобы давать или брать в долг, иначе в скором времени могут возникнуть финансовые трудности.

 

Скорпион

Занимайтесь тем, что дается легко. В данное время вам может понадобиться помощь. Именно близкие люди придут на выручку, причем об этом даже не придется просить. В любовных отношениях все очень хорошо, поэтому запланируйте что-нибудь приятное и интересное вместе со своим избранником.

 

Стрелец

Повремените с делами, которые вызывают затруднения. Данный период больше располагает к отдыху, нежели к активным действиям. Развивайте свои таланты и не препятствуйте раскрытию возможностей других людей. Больше времени уделяйте своему здоровью.

 

Козерог

Период не слишком подходящий для проявления активности. Найдите возможность для примирения с людьми, с которыми находитесь в ссоре. Обратите внимание на свое здоровье. Иммунная система будет ослаблена. Есть угроза подхватить вирусное заболевание.

 

Водолей

Серьезных неприятностей не предвидится. Постарайтесь сами разнообразить свой досуг и наполнить жизнь яркими красками. Физические нагрузки пойдут на пользу, лучше всего заниматься спортом на свежем воздухе. Если любимый человек начнет проявлять инициативу, спокойно предоставьте ему такое право.

 

Рыбы

Вы можете проявить себя чрезмерно эмоциональным человеком и доставить этим много хлопот не только себе, но и окружающим. Будьте осторожны в отношении новых знакомых, так как есть опасность попасться на крючок к людям с сомнительным родом занятий. Доверяйте своей интуиции, но и логику подключить не помешает.

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