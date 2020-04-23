 

Гороскоп на сегодня (27.04.20)

Общество / Жизнь Сегодня, 09:4140
Гороскоп на сегодня (27.04.20)

Овен

Не будьте простым наблюдателем, так как сейчас вы можете активно влиять на ход событий. Не бойтесь на работе высказывать свои мысли вслух. В отношениях с любимым человеком будьте искренни. Дарите тепло и заботу, и вы получите в ответ заряд положительных эмоций.

 

Телец

День подходит для проведения переговоров, деловых встреч, примирения, восстановления справедливости. Если не будете лениться и откладывать дела в долгий ящик, сможете многого добиться. Для романтических отношений идет вполне удачный период. Больше внимания уделяйте здоровью и физической форме.

 

Близнецы

Вам нужно устоять перед заманчивыми деловыми предложениями, даже если они покажутся перспективными. Если все же нужно будет обязательно принять решение, стоит проконсультироваться со знающими людьми. И, кстати, даже это не станет гарантией успеха. Зато день будет удачным во всем, что касается любви, личной жизни и новых знакомств.

 

Рак

Нужно внимательно следить за происходящими событиями и реагировать по ходу изменения ситуации. Настраивайтесь на кропотливую работу и общение «по делу». Не следует заниматься делами, результат которых может вас разочаровать. Время благоприятно для всего, что связано с любовью.

 

Лев

На работе особых изменений не предвидится. Чем больше на данном этапе у вас будет встреч и общения, тем более легкими покажутся дела. Свои личные переживания лучше не выставлять напоказ. Не спешите расставаться с деньгами и перед тем, как купить какую-либо вещь, дважды подумайте.

 

Дева

Этот день подходит для начала новых дел, рассчитанных на длительный срок. Вы с легкостью будете достигать договоренностей, поэтому заранее подготовьтесь к разговорам с людьми, от которых рассчитываете получить помощь. Не вмешивайтесь в споры и конфликты, не имеющие к вам прямого отношения.

 

Весы

В данный период вас ожидает много дел, и практически со всеми вы сможете справиться. Постарайтесь ко всему относиться с полной ответственностью, впоследствии это вам зачтется и принесет дополнительные баллы в послужной список. В это время вас могут ожидать новые романтические увлечения.

 

Скорпион

Успешно сложатся поездки, встречи, деловые контакты. Одиноким представителям данного знака может быть предоставлен шанс найти человека, который принесет в вашу жизнь много ярких впечатлений. Избегайте тесных контактов с людьми, болеющими инфекционными заболеваниями.

 

Стрелец

В данный период нужно воздержаться от споров с начальством и коллегами и сосредоточиться на делах, приносящих реальную пользу. Проекты, с которыми в одиночку справиться не удается, пока лучше отложить. Семейные и романтические отношения могут подвергнуться испытанию.

 

Козерог

Сейчас вам будет трудно находить общий язык с окружающими. Вызвано это будет внутренним раздражением из-за эмоционального перенапряжения. Не срывайте плохое настроение на тех, кто вам дорог. Особенно осторожными нужно быть в делах, связанных с финансовыми вложениями.

 

Водолей

Ваши деловые качества могут сослужить вам хорошую службу. Только с осторожностью отнеситесь к предложениям, исходящим от людей, которых вы не слишком хорошо знаете. День подходит для участия в общественных мероприятиях, посещения увеселительных заведений.

 

Рыбы

День удачный для начала дел, переговоров, дружеского общения. Окружающие будут с удовольствием вам помогать. Удивляйте любимого человека приятными сюрпризами, делайте подарки, проводите время весело. Все это будет способствовать укреплению взаимоотношений с людьми.

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