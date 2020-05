Какие сегодня праздники, события - 3 Мая

Международные

ООН — Всемирный день свободы печати.

Международный день молчания.

День солнца.

День тюркизма.

Национальные

Польша:

День конституции.

День Пресвятой Девы Марии, королевы Польши

Сьерра-Леоне — День Независимости.

ЮАР — День Свободы.

Япония — День Конституции.

Религиозные

Православие

Александр Ошевенский

Память преподобного Феодора Трихины.

Память преподобного Александра Ошевенского, игумена (1479);

Память мученика младенца Гавриила Белостокского (1690);

Память святителей Григория (593) и Анастасия I Синаита (599), патриархов Антиохийских;

Память преподобного Анастасия, игумена Синайской горы (685);

Память святителя Николая (Велимировича), епископа Охридского и Жичского (1956) (Сербская православная церковь);

Память святителя Феодосия (Ганицкого), исповедника, епископа Коломенского (1937).

Празднование в честь икон Божией Матери:

Кипрской (392);

Кипяжской икон Божией Матери.

Зороастризм

Праздник изобилия Аши-Вахишты.

Именины

Католические: Антонина, Мария, Филипп, Яков.

Православные: Александр, Гавриил (Гаврил, Гаврила), Григорий, Вячеслав.

События:

До XIX века

1101 — Князь Владимир Мономах заложил в Смоленске Успенский собор, в котором была помещена Смоленская икона Божией Матери.

1241 — объединённый флот Пизы и Сицилии наголову разбил флот Генуи в сражении при Мелории (Джильо).

1494 — испанский мореплаватель Христофор Колумб открыл Ямайку.

1791 — сейм в Варшаве принял первую в Европе и вторую после американской писаную — конституцию Речи Посполитой.

XIX век

1802 — открыт университет Дерпта.

1803 — российский император Александр I разрешил учредить в Москве Странноприимный дом (впоследствии НИИ скорой помощи им. Склифосовского).

1808 — во время русско-шведской войны (1808—1809 гг.) русские войска заняли шведскую крепость Свеаборг.

1815 — образовано Царство Польское, ставшее согласно решениям Венского конгресса частью Российской империи.

1841 — Новая Зеландия объявлена британской колонией.

1863

Второе сражение при Фредериксберге.

Сражение при Чанселорсвилле.

1867 — через три года после принятия первой Женевской конвенции в России основано Общество Красного Креста.

XX век

1904 — американский изобретатель Джордж Паркер (George Parker) запатентовал свою первую письменную ручку.

1906

Николай II объявил русский, финский и шведский языки официальными языками в Финляндии.

Турция отказалась от претензий на Синайский полуостров, признав его египетской территорией.

1907 — в России упразднены военно-полевые суды.

1919 — последнее заседание правительства Баварской Советской республики.

1922 — на острове Принца Эдуарда (Канада) женщинам предоставлено право голоса.

1932 — первый полёт летающей лодки МБР-2 Г. М. Бериева.

1933 — из конституции Ирландского свободного государства исключена процедура принятия присяги на верность британской короне. Обращение в Тайный совет признано противозаконным деянием.

1937 — роман Маргарет Митчелл «Унесённые ветром» получает Пулитцеровскую премию.

1943 — в Великобритании для всех женщин в возрасте от 18 до 45 лет установлена трудовая повинность на неполный рабочий день.

1947 — в Японии введена новая конституция, одобренная парламентом, императором и народом, высказавшим своё мнение на референдуме (впервые женщины имеют равное право голоса). Конституция ограничила власть императора и утвердила отказ от использования военной силы при решении международных споров.

1951 — британский король Георг VI открыл Фестиваль Британии.

1953 — в Германии вышла в эфир радиостанция «Немецкая волна».

1957

Постановление о преобразовании колхозов в совхозы.

Возвращение карачаевского народа на родину.

1958 — американский президент Эйзенхауэр предложил демилитаризацию Антарктики, впоследствии принятую заинтересованными странами.

1960 — вступило в силу Соглашение о Европейской ассоциации свободной торговли. С июля страны-члены снизили на 20 процентов таможенные пошлины на взаимные поставки.

1966 — лондонская газета «Таймс» начала выходить в новом формате с новостями на первой странице.

1982 — израильский премьер-министр Бегин заявил, что его страна распространит свой суверенитет на оккупированные территории на Западном берегу.

1988 — в США вышли в свет мемуары Дональда Ригана, бывшего главы аппарата президента Рейгана, в которых он сообщил о том, что Рейган назначал даты важных встреч и принятия решений в соответствии с информацией, которую получал от астролога своей жены[источник не указан 736 дней].

1991 — в столице Намибии подписана «Виндхукская декларация», призывающая правительства государств всего мира обеспечивать свободу прессы и её демократический характер. Отмечается по решению ЮНЕСКО как Всемирный день свободы печати.

1997

Начало матча Гарри Каспарова с «Deep Blue».

Майкл Джексон занял первое место в британском хит-параде с песней «Blood on the Dancefloor».

На конкурсе Евровидения в Дублине победили англичане «Katrina and the Waves» с песней «Love Shine a Light».

1999

Разрушительный ураган опустошил юго-восточную часть города Оклахома-Сити и множество пригородов. Погибли 36 человек. Материальный ущерб составил более миллиарда долларов.

Теннисист Евгений Кафельников первым из россиян стал первой ракеткой мира.

2000 — Лондонская и Франкфуртская биржи объявили о слиянии и создании крупнейшей в мире биржи с акциями на сумму около 4 триллионов долларов.

XXI век

2004

Новый интернет-червь «Sasser» поразил сотни тысяч персональных компьютеров по всему миру.

Существовавшие в Нидерландах в течение сотен лет раздельно протестантские церкви объединились в Протестантскую церковь Нидерландов, включившую два миллиона 500 тысяч верующих. Переговоры об объединении протестантских Церквей в Нидерландах продолжались 40 лет.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже котировки июньских фьючерсов возросли на 83 цента; цена нефти достигла максимума за 13 лет — 38,21 доллара за баррель.

2005 — взрыв на военном складе Афганистана (деревня Башгах, провинция Баглан, 125 км от Кабула). 28 человек погибли, более 70 получили ранения.

2006 — около Сочи упал в море пассажирский самолёт А320 армянской авиакомпании «Армавиа», выполнявший рейс Ереван-Сочи. На борту находились 113 пассажиров.

2009 — газета «The Mail on Sunday» сообщила, что родина танков, Великобритания, прекращает их выпускать.