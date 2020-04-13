Какие сегодня праздники, события - 3 Мая

Международные
ООН — Всемирный день свободы печати.
Международный день молчания.
День солнца.
День тюркизма.
Национальные
Польша:
День конституции.
День Пресвятой Девы Марии, королевы Польши
Сьерра-Леоне — День Независимости.
ЮАР — День Свободы.
Япония — День Конституции.
Религиозные
Православие
Александр Ошевенский
Память преподобного Феодора Трихины.
Память преподобного Александра Ошевенского, игумена (1479);
Память мученика младенца Гавриила Белостокского (1690);
Память святителей Григория (593) и Анастасия I Синаита (599), патриархов Антиохийских;
Память преподобного Анастасия, игумена Синайской горы (685);
Память святителя Николая (Велимировича), епископа Охридского и Жичского (1956) (Сербская православная церковь);
Память святителя Феодосия (Ганицкого), исповедника, епископа Коломенского (1937).
Празднование в честь икон Божией Матери:
Кипрской (392);
Кипяжской икон Божией Матери.
Зороастризм
Праздник изобилия Аши-Вахишты.
Именины
Католические: Антонина, Мария, Филипп, Яков.
Православные: Александр, Гавриил (Гаврил, Гаврила), Григорий, Вячеслав.
События:
До XIX века
1101 — Князь Владимир Мономах заложил в Смоленске Успенский собор, в котором была помещена Смоленская икона Божией Матери.
1241 — объединённый флот Пизы и Сицилии наголову разбил флот Генуи в сражении при Мелории (Джильо).
1494 — испанский мореплаватель Христофор Колумб открыл Ямайку.
1791 — сейм в Варшаве принял первую в Европе и вторую после американской писаную — конституцию Речи Посполитой.
XIX век
1802 — открыт университет Дерпта.
1803 — российский император Александр I разрешил учредить в Москве Странноприимный дом (впоследствии НИИ скорой помощи им. Склифосовского).
1808 — во время русско-шведской войны (1808—1809 гг.) русские войска заняли шведскую крепость Свеаборг.
1815 — образовано Царство Польское, ставшее согласно решениям Венского конгресса частью Российской империи.
1841 — Новая Зеландия объявлена британской колонией.
1863
Второе сражение при Фредериксберге.
Сражение при Чанселорсвилле.
1867 — через три года после принятия первой Женевской конвенции в России основано Общество Красного Креста.
XX век
1904 — американский изобретатель Джордж Паркер (George Parker) запатентовал свою первую письменную ручку.
1906
Николай II объявил русский, финский и шведский языки официальными языками в Финляндии.
Турция отказалась от претензий на Синайский полуостров, признав его египетской территорией.
1907 — в России упразднены военно-полевые суды.
1919 — последнее заседание правительства Баварской Советской республики.
1922 — на острове Принца Эдуарда (Канада) женщинам предоставлено право голоса.
1932 — первый полёт летающей лодки МБР-2 Г. М. Бериева.
1933 — из конституции Ирландского свободного государства исключена процедура принятия присяги на верность британской короне. Обращение в Тайный совет признано противозаконным деянием.
1937 — роман Маргарет Митчелл «Унесённые ветром» получает Пулитцеровскую премию.
1943 — в Великобритании для всех женщин в возрасте от 18 до 45 лет установлена трудовая повинность на неполный рабочий день.
1947 — в Японии введена новая конституция, одобренная парламентом, императором и народом, высказавшим своё мнение на референдуме (впервые женщины имеют равное право голоса). Конституция ограничила власть императора и утвердила отказ от использования военной силы при решении международных споров.
1951 — британский король Георг VI открыл Фестиваль Британии.
1953 — в Германии вышла в эфир радиостанция «Немецкая волна».
1957
Постановление о преобразовании колхозов в совхозы.
Возвращение карачаевского народа на родину.
1958 — американский президент Эйзенхауэр предложил демилитаризацию Антарктики, впоследствии принятую заинтересованными странами.
1960 — вступило в силу Соглашение о Европейской ассоциации свободной торговли. С июля страны-члены снизили на 20 процентов таможенные пошлины на взаимные поставки.
1966 — лондонская газета «Таймс» начала выходить в новом формате с новостями на первой странице.
1982 — израильский премьер-министр Бегин заявил, что его страна распространит свой суверенитет на оккупированные территории на Западном берегу.
1988 — в США вышли в свет мемуары Дональда Ригана, бывшего главы аппарата президента Рейгана, в которых он сообщил о том, что Рейган назначал даты важных встреч и принятия решений в соответствии с информацией, которую получал от астролога своей жены[источник не указан 736 дней].
1991 — в столице Намибии подписана «Виндхукская декларация», призывающая правительства государств всего мира обеспечивать свободу прессы и её демократический характер. Отмечается по решению ЮНЕСКО как Всемирный день свободы печати.
1997
Начало матча Гарри Каспарова с «Deep Blue».
Майкл Джексон занял первое место в британском хит-параде с песней «Blood on the Dancefloor».
На конкурсе Евровидения в Дублине победили англичане «Katrina and the Waves» с песней «Love Shine a Light».
1999
Разрушительный ураган опустошил юго-восточную часть города Оклахома-Сити и множество пригородов. Погибли 36 человек. Материальный ущерб составил более миллиарда долларов.
Теннисист Евгений Кафельников первым из россиян стал первой ракеткой мира.
2000 — Лондонская и Франкфуртская биржи объявили о слиянии и создании крупнейшей в мире биржи с акциями на сумму около 4 триллионов долларов.
XXI век
2004
Новый интернет-червь «Sasser» поразил сотни тысяч персональных компьютеров по всему миру.
Существовавшие в Нидерландах в течение сотен лет раздельно протестантские церкви объединились в Протестантскую церковь Нидерландов, включившую два миллиона 500 тысяч верующих. Переговоры об объединении протестантских Церквей в Нидерландах продолжались 40 лет.
По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже котировки июньских фьючерсов возросли на 83 цента; цена нефти достигла максимума за 13 лет — 38,21 доллара за баррель.
2005 — взрыв на военном складе Афганистана (деревня Башгах, провинция Баглан, 125 км от Кабула). 28 человек погибли, более 70 получили ранения.
2006 — около Сочи упал в море пассажирский самолёт А320 армянской авиакомпании «Армавиа», выполнявший рейс Ереван-Сочи. На борту находились 113 пассажиров.
2009 — газета «The Mail on Sunday» сообщила, что родина танков, Великобритания, прекращает их выпускать.