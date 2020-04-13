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Общество / Жизнь Сегодня, 09:5063
Какие сегодня праздники, события - 7 Мая

Национальные
Армения, Белоруссия, Россия — День радио.
Дания — День молитвы.
Казахстан — День защитника Отечества.
Литва — День возвращения печати.
Шотландия — День весны.

 

Религиозные
Православие
память мучеников Саввы Стратилата и с ним 70 воинов (272);
память преподобного Саввы Печерского, в Ближних пещерах (XIII);
память преподобного Алексия, затворника Печерского, в Ближних пещерах (XIII);
память мучеников Пасикрата и Валентина (228);
память мучеников Евсевия, Неона, Леонтия, Лонгина и иных (303);
память преподобного Фомы юродивого (546—560);
память преподобной Елисаветы Константинопольской, чудотворицы, игумении (V);
память священномученика Бранко Добросавлевича, пресвитера (1941) (Сербия):
память мученика Александра Лионского (около 177);
память мученика Сергия Архангельского (1938);
память святителя Симеона (Стефана) Трансильванского (1656)[4];
память Молченской иконы Божией Матери (1405).

 

Именины
Православные: Алексей, Валентин, Евсей, Елизавета, Иван, Леонтий, Лонгин, Неон, Пасикрат, Савва, Станислав, Фома.
Католические: Людмила, Венедикт, Людомир.

 

События
До XIX века
1104 — Крестоносцы потерпели поражение в битве при Харране.
1253 — Из Константинополя к монголам отправилось французское посольство с монахом-францисканцем Виллемом Рубруком (Guillaume de Rubrouck) во главе.
1663 — В центре Лондона открылся Королевский театр. Через девять лет он сгорел, но был вновь возведён на своём нынешнем месте на Друри-лейн. Ныне это старейший театр Англии.
1742 — Для въезда на коронационные торжества императрицы Елизаветы московским купечеством построены Красные ворота. В 1927 году при реконструкции Москвы они были уничтожены.
1744 — Указ Елизаветы Петровны об отмене в России смертной казни.
1755 — в здании Аптекарского дома у Воскресенских ворот на месте нынешнего Исторического музея на Красной площади открылся Московский университет.
1780 — Екатерина II официально жаловала герб Санкт-Петербургу.

 

XIX век
1824 — В Вене состоялось первое исполнение Девятой симфонии Людвига Ван Бетховена (Ludwig van Beethoven). Посвящённая королю Пруссии Фридриху Вильгельму III (Friedrich Wilhelm III), она была встречена публикой овацией.
1826 — начало работ по составлению (1826—1830) первого Полного собрания законов Российской империи под руководством М. М. Сперанского.
1861 — Штат Теннесси принял решение об отделении от США.
1875 — Подписание русско-японского договора об обмене территориями, по которому Курильские острова уступались Россией Японии в обмен на остров Сахалин.
1887 — Американец Томас Стивенс (Thomas Stevens) завершил первое кругосветное путешествие на велосипеде, проехав 13 500 миль и пробыв в пути более трёх лет.
1890 — В России пересмотрены законы 1882 и 1885 гг. о работе малолетних и подростков в сторону их ухудшения: для малолетних допускалась девятичасовая работа, а также работа в праздники с разрешения инспекции; допущена ночная работа подростков; фабриканты также получили право увольнять рабочего при неявке на работу более шести дней в месяц и т. д.
1895 — В Петербурге русский физик и электротехник Александр Попов продемонстрировал изобретение, ставшее прототипом радио.

 

XX век
1904 — Отмена в Российской империи запрета на литовскую печать латинским шрифтом (введён в 1864 году); в Литве отмечается как День возвращения печати.
1906 — Поэт Александр Блок написал стихотворение «Незнакомка».
1907 — Основан турецкий футбольный клуб «Фенербахче».
1915
Германская подводная лодка «U-20» атаковала английский пассажирский корабль «Лузитания»; погибло 1198 пассажиров.
Начало переписки поэтов Сергея Есенина и Николая Клюева.
1917 — Временное правительство предоставило католической церкви право религиозной пропаганды в России.
1918 — Восставшие против большевиков донские казаки и прибывший отряд полковника Дроздовского освобождают от большевиков Новочеркасск. Окончание похода Первой Отдельной бригады Русских добровольцев из Румынии на Дон, известного как «Дроздовский поход».
1920
Подписан договор о мире между РСФСР и независимой Грузией.
В Киев вступили украинские и польские войска.
1927 — Основана бразильская авиакомпания VARIG — крупнейшая на сегодняшний день в Латинской Америке.
1934 — Создание на Амуре Еврейской автономной области с центром в Биробиджане.
1940 — Московскому государственному университету присвоено имя Михаила Ломоносова.
1941 — Оркестр Гленна Миллера (Glenn Miller) записал одну из самых популярных своих мелодий «Chattanooga Choo Choo».

Montreal Daily Star: «Germany Quit», 7 мая 1945
1945
7 мая в 2:41 ночи в Реймсе был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии
Войсками союзников освобождён концлагерь Маутхаузен
1946 — В Токио основана компания «Токио цусин когё» («Токийская компания телесвязи»), впоследствии «Сони».
1951 — Международный олимпийский комитет пригласил СССР принять участие в Олимпийских играх 1952 года.
1954
США, Франция и Англия ответили отказом на предложение СССР войти в состав НАТО.
Капитуляцией французского гарнизона завершилось сражение при Дьенбьенфу, решающее сражение Первой Индокитайской войны.
1956 — Министр здравоохранения Великобритании отказался начать кампанию по борьбе с курением, заявив, что он лично не убеждён в его вреде.
1958 — первая авиакатастрофа в истории самолётов Ил-18. Погибли 10 человек.
1960
Михаил Таль стал 8-м чемпионом мира по шахматам.
Принятие закона о постепенной отмене налога с заработной платы.
Закон о введении 7-часового рабочего дня.
1965 — Архиепископ Алексий (будущий Патриарх Алексий II) назначен председателем Учебного комитета.
1971
«Black Sabbath» получили «Золотой диск» за альбом «Paranoid».
В США объявлено, что в сентябре пройдут гастроли Дюка Эллингтона в СССР.
1974 — В Москве лингвист Татьяна Ходорович, математик Татьяна Великанова и биолог Сергей Ковалёв проводят пресс-конференцию, на которой сообщают, что отныне берут на себя ответственность за распространение «Хроники текущих событий». Три новых выпуска «Хроники» были переданы иностранным корреспондентам.
1984 — Андрей Сахаров принудительно доставлен в Горьковскую областную клиническую больницу, где содержался в течение 4 месяцев.
1985 — Совет Министров СССР принял постановление № 410 «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения».
1988 — Начало учредительного собрания «Демократического союза», первой оппозиционной КПСС политической партии.
1992
Соответствующими указами президентов Российской Федерации и Казахстана созданы Вооружённые Силы РФ и Вооружённые силы Республики Казахстан.
В Латвии введён в обращение латвийский рубль.
В России водка и спирт впервые начали реализовываться по свободным ценам.
1995 — Нацбанк Украины выпустил монету номиналом 200 тысяч карбованцев.
1996 — Рижская дума переименовала улицу «Космонавтикас гатве» в улицу имени Джохара Дудаева.
1997
Компания Intel официально представила микропроцессор Pentium II.
На Каннском кинофестивале прошла премьера фильма Люка Бессона (Luc Besson) «Пятый элемент».
1999 — Впервые с раскола христианской церкви в 1054 году Папа римский посетил православную страну (Румынию).

 

XXI век
2003
Университет Карнеги-Меллон (Carnegie Mellon University) намерен создать «Зал славы роботов» (The Robot Hall of Fame) с целью отдать дань уважения как самим роботам, неважно — реальным или вымышленным, так и их создателям.
Жители Земли могли наблюдать редкое астрономическое явление, происходящее всего несколько раз в столетие. Меркурий двигался между Землёй и Солнцем.

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Теги: news, новости, Украина, Весна, События, Праздники, 7dniv, 7dnivinfo  
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