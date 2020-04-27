Гороскоп на сегодня (07.05.20)

Овен

Не принимайте судьбоносных решений, в любовных отношениях может наблюдаться некоторый спад. Сейчас неблагоприятный период для того, чтобы в свою команду взять человека, к которому вы испытываете больше чем симпатию. Вы не сможете быть объективными по отношению к нему, и может пострадать дело.

Телец

День благоприятный для любых начинаний. Даже при возникновении трудностей вы немедленно будете получать помощь. Спорные вопросы старайтесь решать спокойно. Сейчас удачное время для новых знакомств и отношений.

Близнецы

День располагает к началу дел, к ведению переговоров и поиску компромиссов. Могут неожиданно появиться новые отношения как на работе, так и в личной жизни. В это время не нужно быть излишне скупыми, но и склонности к расточительности следует избегать: все - в меру!

Рак

Все задуманные дела будут вам легко удаваться. Но ваши успехи не дадут спокойно спать тайным завистникам, и они активизируются. Зато в ближайшее время возможны новые романтические увлечения. Не исключено, что удастся возобновить старые связи.

Лев

Все ваши стремления будут направлены на достижение успеха, причем в различных областях. Главным залогом отличного результата будет ваша дисциплинированность и ответственность. Это относится и к любовной сфере, поэтому в отношениях с близким человеком проявите больше заботы и внимания.

Дева

День обещает пройти в стремительном темпе. Не бойтесь трудностей, вы их сможете преодолеть, но старайтесь не натворить ошибок. Поэтому не позволяйте посторонним вмешиваться в свою жизнь, а также ничего не делайте кому-то назло. Будьте внимательнее к своему здоровью.

Весы

В этот день вряд ли вам захочется трудиться. А причина кроется в том, что ваша голова будет заполнена любыми мыслями, только не производственными. Старайтесь обходить острые углы, не спорьте и никому ничего не обещайте. В особенности будьте внимательны к близким людям.

Скорпион

В этот день вы будете способны добиться хороших результатов, но справляться с поставленными задачами вам легче будет в одиночку. В противном случае окажется, что коллеги тянут одеяло на себя. Помощь свыше вы получите только в праведных поступках.

Стрелец

На работе вам сейчас лучше не попадаться на глаза начальству, так как вы можете вызвать его беспричинное неудовольствие, и ваше самолюбие может быть уязвлено несправедливым отношением к вам. Но ближе к концу дня все встанет на свои места.

Козерог

Трудности, которые могут возникнуть на личном фронте, отразятся и на вашей работе. Не флиртуйте и не заводите романов на службе - результат окажется не тот, на который вы рассчитываете. Сейчас не бойтесь лишний раз спросить совета у коллег и не отказывайтесь от их помощи.

Водолей

Конфликты с родственниками могут омрачить ваше настроение. Вы сможете во многих вопросах поставить точки над "и". Это при условии, что не будете опускаться до грубости. В отношениях с любимым человеком постарайтесь обойтись без замечаний. А в остальном день благополучный.

Рыбы

Этот день может оказаться благоприятным для всего, что связано с любовью и личной жизнью. Одиноким представителям знака нужно больше времени проводить вне стен своего дома, так как есть вероятность встретить свою судьбу. Сейчас важно заметить того, кто предназначен вам звездами, и возможно, проявить некоторую хитрость в "боевых действиях". Избегайте долговых обязательств.