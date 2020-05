Какие сегодня праздники, события - 8 Мая

Международные

ООН — первый из двух дней памяти и примирения, посвящённых памяти жертв Второй мировой войны.

Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца.

Национальные

Армения — День Еркрапа.

Англия — День Фэрри — весенний праздник графства Корнуолл, отмечающийся со времён друидов.

Мексика — День Идальго, празднуется в день рождения национального героя Мексики Мигеля Идальго.

Норвегия — День освобождения или День ветерана.

США, штат Миссури — День Трумэна.

Чехия — День победы.

Украина — День памяти и примирения

ФРГ — День освобождения от нацистской диктатуры

Религиозные

Католицизм

— память блаженной Мари-Катрин Лонпре;

— память Акакия Каппадокиянина;

— память Архангела Михаила в честь его явления на горе Монте-Гаргано;

— память Десидерата;

— память Петра Тарантезского.

Православие

— память апостола и евангелиста Марка (63);

— память преподобного Сильвестра Обнорского (1379);

— память преподобного Василия Поляномерульского (1767) (Румынская православная церковь);

— память священномученика Сергия Рохлецова, пресвитера (1938);

— празднование в честь Цареградской иконы Божией Матери (1071).

Именины

Католические: Акакий, Десидерат, Екатерина, Мария, Михаил, Пётр

Православные: Василий, Иоанна, Иосиф, Магдалена, Македоний, Мария, Марк, Марфа, Ника, Никодим, Саломия, Сергей, Сильвестр, Тамара

События

До XIX века

1541 — Испанский конкистадор и путешественник Эрнандо де Сото открыл реку Миссисипи

1713 — Столица России перенесена из Москвы в город Санкт-Петербург.

1791 — В России впервые исполнен гимн «Гром победы, раздавайся!» композитора О. Козловского на слова Г. Державина.

1794 — По обвинению в коррупции казнён французский учёный, отец современной химии Антуан Лавуазье.

XIX век

1801 — российский император Александр I отказался от титула великого магистра Мальтийского ордена, повелел убрать мальтийский крест с государственного герба и исключил орден Св. Иоанна Иерусалимского из списка орденов Российской империи.

1838 — В Англии опубликована «Народная хартия» — программа политических требований английского пролетариата.

1842 — Версальская железнодорожная катастрофа (Франция), в результате которой погибло не менее 55 человек.

1846 — Сражение при Пало-Альто, первое сражение американо-мексиканской войны.

1864 — Началась Битва при Спотсильвейни, одно из ключевых сражений в ходе гражданской войны в США.

1886 — Впервые производится Coca-cola — напиток, созданный доктором Джоном Пембертоном.

1895 — Китай передал Тайвань Японии.

1898 — Завершилось одиночное кругосветное плавание Джошуа Слокама на шлюпе «Спрэй».

XX век

1902 — Извержение вулкана Мон-Пеле (Мартиника), приведшее к гибели около 20 000 человек.

1903 — Первый настоящий дирижабль «Лебоди» совершил свой первый полёт на 37 км.

1905 — в России, в Москве, основана Владимиром Андреевичем Грингмутом национал-патриотическая, черносотенная организация «Русская Монархическая Партия».

1909 — В Москве на Пречистенском бульваре открывается памятник Н. В. Гоголю работы скульптора Андреева и архитектора Шехтеля.

1921 — Русские эмигранты открыли в Константинополе тараканьи бега.

1922 — В петроградской газете «Вечерний телеграф» опубликована глава «Грэй» из романа Александра Грина «Алые паруса», который будет выпущен отдельным изданием в следующем году.

1923 — Великобритания предъявила советской России ряд ультимативных требований («Ультиматум Керзона»).

1926 — Американцы Ричард Бэрд и Флойд Беннетт на самолёте «Жозефина Форд» совершили первый авиаперелёт над Северным полюсом. Впоследствии эта информация подверглась сомнению и была опровергнута.

1929 — Впервые в СССР проведено опрыскивание лесов и полей ядохимикатами.

1945 — В пригороде Берлина Карлсхорсте подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии во Второй мировой войне. В США и во многих странах Западной Европы отмечают День Победы.

1949

Принятие парламентским советом в Бонне «Основного закона» (Конституция ФРГ).

Открыт монумент Воин-освободитель в берлинском Трептов-парке.

1950 — Обложку нового номера французского журнала для женщин «Elle» украсила фотография 15-летней Бриджит Бардо.

1953 — Первый французский конвертоплан Сюд-Уэст SO 1310 «Фарфаде» выполнил свой первый полёт как вертолёт.

1960 — Установлены дипломатические отношения между Кубой и СССР.

1962 — В столице Великобритании прекратили ходить последние троллейбусы.

1965 — Указы Президиума Верховного Совета СССР об утверждении Положения о почётном звании «Город-Герой», о присвоении Брестской крепости почётного звания «Крепость-Герой»; о вручении ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» городам-героям Волгограду, Севастополю и Одессе, медали «Золотая Звезда» городам-героям Ленинграду и Киеву.

1967

Капитаны «Куин Мэри» и «Куин Элизабет» получили приказы о выводе судов из эксплуатации (самых популярных и грандиозных плавучих сооружений за всю историю пассажирского флота).

Открытие мемориального архитектурного ансамбля «Могила Неизвестного Солдата».

1970 — Вышел диск «Let It Be» группы The Beatles.

1976 — Группа «ABBA» в третий раз поднялась на первое место британского хит-парада с песней «Fernando», и удерживала его в течение месяца.

1984 — Национальный Олимпийский комитет СССР принял решение о бойкоте летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе.

1988 — в СССР создана первая оппозиционная политическая партия — Демократический Союз.

XXI век

2003 — трагический случай с военно-транспортным самолётом «Ил-76» в Конго, перевозившим конголезских военных. Из-за открывшегося грузового люка на высоте 2200 метров более 120 человек оказались за бортом судна.

2004 — германской полицией арестован 18-летний создатель компьютерного вируса Sasser.