Какие сегодня праздники, события - 8 Мая

Международные
ООН — первый из двух дней памяти и примирения, посвящённых памяти жертв Второй мировой войны.
Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца.
Национальные
Армения — День Еркрапа.
Англия — День Фэрри — весенний праздник графства Корнуолл, отмечающийся со времён друидов.
Мексика — День Идальго, празднуется в день рождения национального героя Мексики Мигеля Идальго.
Норвегия — День освобождения или День ветерана.
США, штат Миссури — День Трумэна.
Чехия — День победы.
Украина — День памяти и примирения
ФРГ — День освобождения от нацистской диктатуры
Религиозные
Католицизм
— память блаженной Мари-Катрин Лонпре;
— память Акакия Каппадокиянина;
— память Архангела Михаила в честь его явления на горе Монте-Гаргано;
— память Десидерата;
— память Петра Тарантезского.
Православие
— память апостола и евангелиста Марка (63);
— память преподобного Сильвестра Обнорского (1379);
— память преподобного Василия Поляномерульского (1767) (Румынская православная церковь);
— память священномученика Сергия Рохлецова, пресвитера (1938);
— празднование в честь Цареградской иконы Божией Матери (1071).
Именины
Католические: Акакий, Десидерат, Екатерина, Мария, Михаил, Пётр
Православные: Василий, Иоанна, Иосиф, Магдалена, Македоний, Мария, Марк, Марфа, Ника, Никодим, Саломия, Сергей, Сильвестр, Тамара
События
До XIX века
1541 — Испанский конкистадор и путешественник Эрнандо де Сото открыл реку Миссисипи
1713 — Столица России перенесена из Москвы в город Санкт-Петербург.
1791 — В России впервые исполнен гимн «Гром победы, раздавайся!» композитора О. Козловского на слова Г. Державина.
1794 — По обвинению в коррупции казнён французский учёный, отец современной химии Антуан Лавуазье.
XIX век
1801 — российский император Александр I отказался от титула великого магистра Мальтийского ордена, повелел убрать мальтийский крест с государственного герба и исключил орден Св. Иоанна Иерусалимского из списка орденов Российской империи.
1838 — В Англии опубликована «Народная хартия» — программа политических требований английского пролетариата.
1842 — Версальская железнодорожная катастрофа (Франция), в результате которой погибло не менее 55 человек.
1846 — Сражение при Пало-Альто, первое сражение американо-мексиканской войны.
1864 — Началась Битва при Спотсильвейни, одно из ключевых сражений в ходе гражданской войны в США.
1886 — Впервые производится Coca-cola — напиток, созданный доктором Джоном Пембертоном.
1895 — Китай передал Тайвань Японии.
1898 — Завершилось одиночное кругосветное плавание Джошуа Слокама на шлюпе «Спрэй».
XX век
1902 — Извержение вулкана Мон-Пеле (Мартиника), приведшее к гибели около 20 000 человек.
1903 — Первый настоящий дирижабль «Лебоди» совершил свой первый полёт на 37 км.
1905 — в России, в Москве, основана Владимиром Андреевичем Грингмутом национал-патриотическая, черносотенная организация «Русская Монархическая Партия».
1909 — В Москве на Пречистенском бульваре открывается памятник Н. В. Гоголю работы скульптора Андреева и архитектора Шехтеля.
1921 — Русские эмигранты открыли в Константинополе тараканьи бега.
1922 — В петроградской газете «Вечерний телеграф» опубликована глава «Грэй» из романа Александра Грина «Алые паруса», который будет выпущен отдельным изданием в следующем году.
1923 — Великобритания предъявила советской России ряд ультимативных требований («Ультиматум Керзона»).
1926 — Американцы Ричард Бэрд и Флойд Беннетт на самолёте «Жозефина Форд» совершили первый авиаперелёт над Северным полюсом. Впоследствии эта информация подверглась сомнению и была опровергнута.
1929 — Впервые в СССР проведено опрыскивание лесов и полей ядохимикатами.
1945 — В пригороде Берлина Карлсхорсте подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии во Второй мировой войне. В США и во многих странах Западной Европы отмечают День Победы.
1949
Принятие парламентским советом в Бонне «Основного закона» (Конституция ФРГ).
Открыт монумент Воин-освободитель в берлинском Трептов-парке.
1950 — Обложку нового номера французского журнала для женщин «Elle» украсила фотография 15-летней Бриджит Бардо.
1953 — Первый французский конвертоплан Сюд-Уэст SO 1310 «Фарфаде» выполнил свой первый полёт как вертолёт.
1960 — Установлены дипломатические отношения между Кубой и СССР.
1962 — В столице Великобритании прекратили ходить последние троллейбусы.
1965 — Указы Президиума Верховного Совета СССР об утверждении Положения о почётном звании «Город-Герой», о присвоении Брестской крепости почётного звания «Крепость-Герой»; о вручении ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» городам-героям Волгограду, Севастополю и Одессе, медали «Золотая Звезда» городам-героям Ленинграду и Киеву.
1967
Капитаны «Куин Мэри» и «Куин Элизабет» получили приказы о выводе судов из эксплуатации (самых популярных и грандиозных плавучих сооружений за всю историю пассажирского флота).
Открытие мемориального архитектурного ансамбля «Могила Неизвестного Солдата».
1970 — Вышел диск «Let It Be» группы The Beatles.
1976 — Группа «ABBA» в третий раз поднялась на первое место британского хит-парада с песней «Fernando», и удерживала его в течение месяца.
1984 — Национальный Олимпийский комитет СССР принял решение о бойкоте летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе.
1988 — в СССР создана первая оппозиционная политическая партия — Демократический Союз.
XXI век
2003 — трагический случай с военно-транспортным самолётом «Ил-76» в Конго, перевозившим конголезских военных. Из-за открывшегося грузового люка на высоте 2200 метров более 120 человек оказались за бортом судна.
2004 — германской полицией арестован 18-летний создатель компьютерного вируса Sasser.