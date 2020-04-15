Гороскоп на сегодня (08.05.20)

Овен

Период благоприятен для осуществления новых планов. Работоспособности и умения находить золотую середину у вас сейчас достаточно. В отношениях с дорогим сердцу человеком никаких отрицательных изменений не предвидится. Будьте внимательны к состоянию своего здоровья.

Телец

Постарайтесь доставлять себе как можно больше приятных эмоций. Купите себе то, что действительно захочется. Не ограничивайте себя в общении. Если захотите просто отдохнуть, не заставляйте себя делать что-то через силу.

Близнецы

В этот день в основном ожидаются приятные события. Поступят новые интересные предложения, на которые стоит обратить внимание. Не отказывайтесь от общения и встреч, так как именно во время душевного разговора перед вами могут открыться нужные перспективы.

Рак

Данный период станет благоприятным только в том случае, если вы, прежде чем что-либо сказать, подумаете о последствиях своих слов. Сейчас вы можете проявить некорректность по отношению к собеседнику, либо просто незаслуженно обидеть человека. Это будет невыгодно прежде всего вам.

Лев

Этот день не самый удачный для вас. Могут возникнуть различные конфликты, споры и разногласия. Остерегайтесь коварства и обмана. А со своей стороны не допускайте насилия, пусть даже в словесной форме. Ваша сила - в умении убеждать, а не стучать кулаком по столу.

Дева

Сейчас стоит взяться за новые дела, а также заняться расширением деловых связей. Также день благоприятный для всего, что связано с любовью. Это могут быть новые знакомства и увлечения или, например, приятное времяпрепровождение в компании любимого человека.

Весы

День пролетит быстро и незаметно. Никаких особенных событий не предвидится, сильных чувств испытывать не придется. Если, конечно, вы сами не станете искусственно создавать себе проблемы, а потом привлекать к их решению окружающих. Сейчас стоит чаще бывать на свежем воздухе и желательно в компании приятных людей.

Скорпион

Не загружайте себя чужими проблемами. Возможно, в ближайшее время поступят новые деловые предложения от старых знакомых, но с ответом стоит повременить, так как все еще не один раз поменяется. Сейчас нужно побеспокоиться о своем здоровье.

Стрелец

Не стоит пускаться в авантюры и идти на неоправданный риск. Также не стоит бросаться на реализацию чужих идей: вскоре окажется, что они не так хороши, как казалось. Вы можете повстречать людей, которые будут энергетически сильнее вас. Если почувствуете с их стороны воздействие, лучше отступите.

Козерог

Сейчас вам следует заняться наведением порядка в своих делах и подумать, как расширить сферу деятельности. Стоит восстановить прежние связи - они вам скоро пригодятся. Ваши отношения с любимым человеком могут перейти на более высокий уровень.

Водолей

Составляя планы на данный день, отдайте предпочтение делам, позволяющим получить результат - пусть скромный, но быстрый. Успех обещают поездки, предпринятые по личному или деловому поводу.

Рыбы

Данный день пройдет быстро и окажется насыщенным различными событиями. Придется затратить много сил. Но если что-то вам сейчас не удается сделать, не пытайтесь прыгнуть выше головы. Не раздавайте обещаний, которые вы не в состоянии выполнить.