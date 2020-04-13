Какие сегодня праздники, события - 12 Мая

Международные

Международный день медицинской сестры

Национальные

Грузия — День Святого апостола Андрея Первозванного

Республика Сербская — День армии Республики Сербской

Религиозные

Православие

память девяти мучеников Кизических: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона (286—299);

память Ме́мнона Чудотворца, игумена Египетского;

память преподобного Нектария Оптинского (1928).

память преподобного Амфилохия Почаевского (Головатюка) (1970);

память мучеников Диодора и Родопиана, диакона (284—305);

память святителя Василия Острожского, митрополита (1671) (Сербская православная церковь);

память трёхсот мучеников, в горах Дудиквати и Папати (Турция) пострадавших (XVII—XVIII) (Грузинская православная церковь).

Именины

Католические: Доминик, Панкратий.

Православные: Артём, Василий, Иван, Федот, Филимон.

События

До XVIII века

996 — в Киеве освящён первый на Руси каменный храм — Десятинная церковь.

1311 — Инквизиция во Франции публично казнила 54 видных деятеля Ордена тамплиеров.

1364 — в Кракове создан Ягеллонский университет.

1497 — Папа римский отлучил от церкви за ересь флорентийского монаха Джироламо Савонаролу.

1551 — в Лиме на базе монастырской школы Доминиканского ордена основан университет Сан-Маркос.

1570 — в Московском царстве указом царя Ивана Грозного основано Донское казачество.

1664 — премьера комедии Мольера «Тартюф» в Версале.

XVIII век

1731 — началось судоходство по Ладожскому каналу. Этот канал стал третьей по масштабу стройкой эпохи Петра I после Санкт-Петербурга и Кронштадта.

1780 — в ходе Войны за независимость США после осады сдался Чарлстон — крупное поражение Континентальной армии.

1785 — Ричард Кросби (Richard Crosby) предпринял вторую попытку перелететь Ирландское море на аэростате, но его шар смог лишь подняться с территории Дублинских казарм, а затем вновь опустился вниз.

1795 — в России созданы Брацлавская, Волынская и Подольская губернии.

1797 — в Венеции принят ультиматум генерала Бонапарта — уничтожена Венецианская республика.

XIX век

1821 — в ходе Греческой войны за независимость произошло Сражение при Вальтеси.

1830 — провозглашено образование республики Эквадор.

1870 — Манитоба провозглашена провинцией Канады.

1881 — установлен французский протекторат над Тунисом.

1888 — установлен британский протекторат над Северным Борнео.

XX век

1918 — лайнер «Олимпик», идя в сопровождении 4-х эсминцев, топит немецкую подводную лодку U-103, протаранив её носовой частью и разрубив пополам.

1922 — основан Грузинский политехнический институт.

1926

Государственный переворот в Польше, установление режима Юзефа Пилсудского.

Линкольн Элсуорт сбросил с дирижабля «Норвегия» на Северный полюс норвежский, итальянский и американский флаги.

1927

Первый полёт спортивного самолёта АИР-1, на котором были установлены первые советские мировые рекорды (эту дату считают началом деятельности конструкторского бюро Яковлева).

Постановление СНК СССР о создании войск внутренней охраны республики (ВОХР).

1929 — во Львове создана организация писателей Западной Украины — «Гроно».

1931 — Народное собрание Китая приняло конституцию, которая вступила в действие 1 июня.

1935 — в американском городке Акрон, штат Огайо, основан первый клуб анонимных алкоголиков.

1938 — Германия заявила о признании прояпонского марионеточного государства Маньчжоу-Го в Маньчжурии.

1944 — полным освобождением Крыма завершилась Крымская наступательная операция советских войск.

1945 — открыт Новосибирский театр оперы и балета. Первой постановкой была опера М. Глинки «Иван Сусанин».

1946 — в Астраханской области образован ракетный полигон Капустин Яр.

1949 — СССР официально прекратил блокаду Западного Берлина.

1959 — Элизабет Тейлор в четвёртый раз вышла замуж — за Эдди Фишера. Они расстались через неполные пять лет.

1961 — Михаил Ботвинник в матч-реванше победил Михаила Таля и вернул себе звание чемпиона мира по шахматам.

1962 — в ЮАР введена смертная казнь за саботаж.

1963 — начал своё плавание Кэнъити Хориэ (Ken'ichi Horie), который в одиночку пересёк Тихий океан в северных широтах за 93 дня.

1965 — Западная Германия установила дипломатические отношения с Израилем; арабские страны разорвали отношения с Бонном.

1967 — в Софии подписан новый договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между СССР и Болгарией.

1969 — в Великобритании принят Закон о снижении возрастного избирательного ценза с 21 года до 18 лет.

1971 — в Сен-Тропе Мик Джаггер женился на Бианке Перес-Мора Масияс (Bianca Pérez-Mora Macías).

1975 — на экраны вышел фильм Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» по роману Михаила Шолохова. В фильме снимались Василий Шукшин, Вячеслав Тихонов, Сергей Бондарчук, Георгий Бурков, Юрий Никулин, Иван Лапиков, Николай Губенко.

1976 — создана Московская Хельсинкская группа.

1980 — на экраны вышел первый советский фильм-катастрофа «Экипаж» с Георгием Жжёновым, Леонидом Филатовым, Анатолием Васильевым и Александрой Яковлевой в главных ролях. Режиссёр Александр Митта.

1989 — крушение в Сан-Бернардино (Калифорния): тяжёлый поезд выйдя из-под контроля машиниста разогнался на крутом уклоне, после чего на скорости свыше 100 миль/ч (160 км/ч) сошёл с рельсов и врезался в город Сан-Бернардино.

1991 — Михаил Горбачёв и Борис Ельцин договорились о подписании нового Союзного договора.

1993

Эстония принята в Совет Европы.

Открылся Первый Московский Международный Фестиваль компьютерной графики и анимации Аниграф’93.

1997 — подписан Договор о мире и принципах взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой Ичкерия

1998 — Президент России Борис Ельцин впервые выступил в Интернете и в течение 30 минут ответил на 14 вопросов, поступивших из разных стран мира.

1999 — станция московского метро «Ленинские горы» переименована в «Воробьёвы горы».

XXI век

2001 — эстонский дуэт Танель Падар и Дэйв Бентон победил в 46-м международном музыкальном конкурсе «Евровидение».

2002 — на космодроме Байконур в результате обрушения крыши корпуса полностью уничтожен советский космический корабль Буран.

2004

Во Франции открылся 57-й Каннский фестиваль.

В Англиканской церкви введена должность веб-священника, в обязанности которого входит опека нового прихода, который существует исключительно в сети.

2008 — Сычуаньское землетрясение, от которого погибло 69 197 человек, пропало без вести порядка 18 тыс. человек и 288 431 человек пострадало.

2010 — запущен национальный домен верхнего уровня для России .рф, первый в Интернете домен на кириллице.

2017 — начал распространение сетевой червь-вымогатель WannaCry, который поразил более 200 тысяч компьютеров под Microsoft Windows в более чем 150 странах мира.