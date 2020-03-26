Гороскоп на сегодня (12.05.20)

Овен

Пришла пора для всего того, что откладывалось до лучших времен. Замороженные ранее дела прекрасно и без особых усилий разрешатся. Единственное предупреждение: контролируйте свои эмоции и постарайтесь никого не обидеть неосторожным словом.

Телец

Отличное время для реализации амбициозных замыслов. Намечайте деловые переговоры и подписание документов - все должно пройти на высоком уровне. День может оказаться многообещающим в вопросах, касающихся любви. Не исключены новые знакомства.

Близнецы

Приятный во всех отношениях день. Так что можно планировать самые важные мероприятия, намечать разные дела - все получится очень хорошо. А чтобы не потерять голову, вскружившуюся от успехов, желательно поделиться своей радостью с близкими и любимыми людьми.

Рак

В течение всего дня вы способны справиться с любой задачей, поэтому запланируйте как можно больше различных дел. Свои силы черпайте во взаимоотношениях с любимым человеком, вдохновить на благородные поступки также может новое знакомство.

Лев

Время больше располагает к неспешному выполнению повседневных обязанностей. Не планируйте слишком много дел - чрезмерные физические нагрузки сейчас противопоказаны. Старайтесь больше времени проводить на свежем воздухе в компании приятных людей.

Дева

Вопреки всему и несмотря ни на что получайте удовольствие от жизни и радуйте себя. Отправляйтесь в магазин за вещью, о которой давно мечтаете, встречайтесь с любимыми, идите в театр или на концерт. Возможны также судьбоносные встречи и романтические знакомства.

Весы

Предстоит насыщенный разными событиями день. А чтобы оказываться в нужное время и в нужном месте, четко распланируйте будние время буквально по минутам. Имейте в виду: до конца дня передышек в делах не предусмотрено. Не бойтесь перемен, смело идите навстречу всему новому, в том числе в романтических отношениях.

Скорпион

Ведущий мотив дня - непредсказуемость с элементами неожиданности. Причем творцом такого положения вещей явитесь вы сами. Некоторые ваши действия и поступки даже для вас самих станут откровением. Поэтому ничего планировать и намечать не стоит, особенно в рабочих вопросах.

Стрелец

День окажется богатым на интересные идеи. Не стесняйтесь обращаться к тем, кто может помочь с их реализацией. Проанализируйте свои финансовые возможности на предмет сокращения расходов для сохранения материальной стабильности. На вечер назначайте романтические свидания.

Козерог

Время располагает к активной деятельности, так что смело планируйте самые сложные дела. Однако звезды предостерегают вас: не ищите легких путей, рассчитывайте только на себя, на свои руки и ум. Малейшая ложь с вашей стороны чревата непоправимыми ошибками.

Водолей

Не поддавайтесь унынию. Помните, что все плохое рано или поздно проходит, а чтобы это случилось быстрее, найдите занятие по душе, культивируйте в себе позитивные мысли и помогите тем, кому еще труднее, чем вам. Воздержитесь от больших физических нагрузок.

Рыбы

Ничего не предпринимайте и не делайте никаких серьезных шагов без тщательного обдумывания и планирования. В большей степени это касается профессиональных вопросов, но такая тактика не помешает и в делах личных. Поберегите свое здоровье и соблюдайте во всем умеренность.