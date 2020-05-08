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Общество / Жизнь Сегодня, 09:2154
Какие сегодня праздники, события - 15 Мая

Международные
ООН — Международный день семей.
Международный день сознательных отказчиков от военной службы.

 

Национальные
Армения — День семьи.
Иран — День персидского языка.
Республика Корея — День учителя.
Осетия — День осетинского языка и литературы
Государство Палестина — День «Накба» — день памяти о палестинских беженцах.
Парагвай — День независимости.
Япония — Аой-мацури, или фестиваль мальвы.

 

Религиозные
Католицизм
— память христианской мученицы Софии Римской;
— память святого Исидора, покровителя Мадрида.

 

Православие
память святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского (373);
перенесение мощей благоверных князей Бориса и Глеба, во Святом Крещении Романа и Давида (1072 и 1115).
память святителя Афанасия, патриарха Цареградского, Лубенского чудотворца (1654);
память мученика Еспера, мученицы Зои и чад их, мучеников Кириака и Феодула (II);
благоверного и равноапостольного царя Бориса (во Святом Крещении Михаила) (907), принявшего Крещение со своим народом в IX веке (Болгарская православная церковь);
празднование в честь Путивльской иконы Божией Матери (1635);
празднование в честь Вутиванской иконы Божией Матери.

 

Именины
Католические: Иоланта.
Православные: Афанасий, Борис, Глеб, Зоя, Михаил, Роман, Давид.

 

События
До XVIII века
1157 — На пиру у киевского боярина Петрилы отравлен князь Суздальский и Киевский Юрий Долгорукий.
1252 — Папа Римский Иннокентий IV огласил буллу «Ad extirpanda», разрешающую инквизиции пытать подозреваемых в ереси.
1484 — в Московском Кремле заложен Благовещенский собор.
1525 — восставшие крестьяне, ведомые Томасом Мюнцером разбиты в битве при Франкенхаузене, что положило конец Крестьянской войне в Священной Римской Империи.
1536 — Анна Болейн и её брат лорд Джордж Рочфорд обвинены супругом Анны, королём Генрихом VIII, в любовной связи. Оба будут казнены.
1567 — Мария Стюарт, королева Шотландии, выходит замуж за Джеймса Хепберна, 4-го графа Ботвелла. Свадьба послужила поводом к восстанию шотландской знати и стала для них обоих началом конца.
1618 — Немецкий астроном Иоганн Кеплер открыл законы движения планет.
1648 — подписан Вестфальский мир, завершивший Тридцатилетнюю войну.
1673 — Корнелиус и Роза Барль получают премию за выведенный ими чёрный тюльпан.
1682 — Восстание стрельцов в Москве. Убиты Ю. А. Долгоруков и Г. Г. Ромодановский.

 

XVIII век
1730 — Король Георг II утверждает в качестве первого в истории Великобритании премьер-министра Роберта Уолпола (Robert Walpole), лидера партии вигов, который до этого 9 лет занимал должность лорда-канцлера.
1756 — Англия объявила войну Франции, положив начало Семилетней войне.
1768 — Франция купила Корсику у итальянской Генуи.
1770 — Состоялась свадьба 14-летней Марии Антуанетты и 15-летнего будущего короля Франции Людовика XVI.
1800 — король Георг III пережил покушение стрелявшего в него Джеймса Хадфилда, позднее признанного невменяемым.

 

XIX век
1811 — Провозглашение независимости Парагвая от Испании.
1813 — в ходе Чилийской войны за независимость произошла Битва при Сан-Карлосе.
1829 — В Санкт-Петербурге открылась первая выставка промышленных и кустарных изделий произведённых в Российской Империи.
1846 — В Санкт-Петербурге основано Императорское Русское археологическое общество.
1851 — Проведена первая железная дорога, соединяющая Нью-Йорк и Великие озёра.
1858 — В японском городе Хакодате открылось первое консульство Российской империи.
1860 — Битва при Калатафими между неаполитанцами под командованием генерала Ланди и войском Джузеппе Гарибальди.
1867 — В России императором Александром II утверждён устав Общества попечения о раненых и больных воинах; с 1879 года — Российское общество Красного Креста.
1875 — Землетрясение в Колумбии, длящееся всего 45 секунд, уносит жизни 16 тысяч человек. Одновременно с землетрясением происходит извержение вулкана, расположенного рядом с городом Кокуто.
1883 — В России принят закон о раскольниках-старообрядцах.
1891 — Папа римский Лев XIII издал энциклику, обязывающую работодателей заботиться о благосостоянии рабочих.
1897 — В Санкт-Петербурге вышел в свет первый номер журнала «Русское экономическое обозрение» под редакцией М. М. Фёдорова.

 

XX век
1902 — Португалия объявляет себя банкротом.
1905 — Основан город Лас-Вегас в штате Невада, США.
1910
Английский грузовой пароход «Skerryworth» близ Гастингса сталкивается с германским пятимачтовым барком «J. С. Vinnen» и тонет. Из его экипажа спасается только 1 человек.
Свой первый матч провела сборная Италии по футболу.
1911 — Верховный суд США признал нефтяную компанию «Стандард ойл» монополистом и вынес постановление разделить её на пять корпораций.
1918
В Москве открывается первая народная музыкальная школа.
Начала работать первая авиапочта — между столицей Соединённых Штатов Вашингтоном, городами Филадельфией и Нью-Йорком.
Окончание гражданской войны в Финляндии.
1921 — Конгресс штата Нью-Йорк дал право местным властям вводить цензуру на танцы и танцевальные костюмы.
1922
Германия уступила Верхнюю Силезию Польше.
Марина Цветаева с дочерью прибыли в Берлин.
Вышел первый номер журнала «Физкультура и спорт».
1928 — в мультфильме «Plane Crazy» впервые появился мультипликационный герой Микки Маус, но вначале он ещё не имел голоса и мало походил на себя будущего.
1929 — основана Газодинамическая лаборатория — Опытно-конструкторское бюро (НПО «Энергомаш» им. В. П. Глушко).
1930
Валериан Куйбышев и Генрих Ягода подписали «Циркуляр Высшего Совета Народного Хозяйства и Объединённого государственного политического управления» об «использовании на производствах специалистов, осуждённых за вредительство». Циркуляр положил начало так называемым «шарашкам», что формулировалось несколько витиевато: «Использование вредителей следует организовать таким образом, чтобы работа их проходила в помещениях органов ОГПУ.»
Американка Эллен Чёрч стала первой в мире стюардессой.
1932
Декретом правительства за подписью Сталина объявлена «безбожная пятилетка», поставившая цель: к 1 мая 1937 «имя бога должно быть забыто на территории страны».
Попытка государственного переворота в Японии, предпринятая группой экстремистов — молодыми офицерами армии и флота, группой боевиков из Айкёдзюку (Школы любви к родной земле), Дзиммукай (Общество императора Дзимму) и Кэцумэйдан (Лига кровавого братства), недовольными ратификацией Лондонского договора 1930 г. об ограничении морских вооружений.
1934
Вышло Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О преподавании отечественной истории в школах СССР» .
Переворот в Латвии, организованный премьер-министром Карлисом Улманисом и военным министром Янисом Балодисом.
1935 — Открылась первая линия Московского метрополитена — от станции Сокольники до станции Парк культуры.
1939
На даче в Переделкино сотрудниками НКВД арестован писатель Исаак Бабель.
В Советском Союзе состоялся первый полёт шестимоторного пассажирского самолёта АНТ-20 бис.
1940 — В США в продаже появились нейлоновые чулки.
1941
Первый полёт первого английского реактивного самолёта Gloster E.28/39 (англ.). Великобритания стала третьей, после Германии и Италии, страной, запустившей свой реактивный самолёт.
Немецкий самолёт «Junkers 52» вторгся в советское воздушное пространство и, незамеченным, приземлился на центральном аэродроме в Москве возле стадиона «Динамо».
1942
Первый полёт пассажирского самолёта «367-80» фирмы «Boeing».
На аэродроме Кольцово (Свердловская область, СССР) состоялся первый испытательный полёт советского ракетного самолёта БИ-1. Самолёт пилотировал лётчик Григорий Яковлевич Бахчиванджи.
1943
Началась Битва на Сутьеске — самое большое и кровавое партизанское сражение Второй мировой войны в Европе.
Официально распущен Коминтерн (Третий Интернационал).
1946 — Президент США Трумэн подписал кредит на $3,75 миллиардов для Британии.
1948
Первое выступление женского хореографического ансамбля «Берёзка» под руководством Надеждиной.
СССР заявил о признании государства Израиль.
Пять арабских государств (Сирия, Египет, Ливан, Ирак и Трансиордания) напали на Израиль на следующий день после провозглашения его независимости, начав тем самым второй этап Арабо-израильской войны (1947—1949).
1955
Подписание СССР, США, Англией, Францией и Австрией Государственного договора о восстановлении независимой и демократической Австрии.
Французы Жан Кузи и Лионель Террай совершили первовосхождение на Макалу.
1969
Пол Маккартни впервые встретился со своей будущей женой Линдой Истман.
В Канаде смягчены наказания за аборты, запрещённые законом.
1970
Международный олимпийский комитет исключил ЮАР из соревнований за проводимую там политику апартеида.
Катастрофа Ан-10 в Кишинёве, погибли 11 человек.
1973 — В США в продаже появился первый номер журнала «Playgirl» (тираж 600000)
1975
«Pink Floyd» дали гала-представление в парке Кристал Пэлэс с фейерверком и 15-метровым надувным осьминогом.
США провели военную операцию по освобождению захваченного «красными кхмерами» у берегов Камбоджи торгового судна «Маягуэс».
1976
Катастрофа Ан-24 под Черниговом, погибли 52 человека.
1988 — Начало вывода ОК советских войск из Афганистана.
1989 — на учредительной ассамблее в Москве было провозглашено создание Всемирной Ассоциации Операторов Атомных ЭлектроСтанций (англ. WANO).
1990 — Принята программа возвращения крымских татар в Крым.
1992
На основании подписанного в Ташкенте договора (ДКБ) создана Организация Договора о коллективной безопасности.
Государственный переворот в Азербайджане, свержение Аяза Муталибова политической оппозицией.
1996 — В Петербурге на Левашовской пустоши открылся мемориал-памятник жертвам сталинских репрессий.
1998 — В Бирмингеме открылась встреча главы правительств восьми ведущих держав мира, в которой впервые на правах официального члена присутствовала Россия.
1999 — В российской Госдуме состоялось голосование по вопросу об импичменте президенту Борису Ельцину. Ни по одному из пунктов депутаты не набрали нужного количества голосов.

 

XXI век
2001 — «Инцидент с CSX 8888»: в штате Огайо никем не управляемый поезд, среди грузов которого были и опасные химикаты, за без малого 2 часа проследовал 66 миль (106 км) со средней скоростью 47 миль/ч (76 км/ч). В 2010 году был экранизирован в фильме «Неуправляемый».
2009 — Президент Таджикистана Эмомали Рахмон запретил чиновникам появляться на одних с ним портретах.

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Теги: news, новости, Украина, События, Праздники, Весна, 7dniv, 7dnivinfo  
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