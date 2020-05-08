Какие сегодня праздники, события - 15 Мая

Международные

ООН — Международный день семей.

Международный день сознательных отказчиков от военной службы.

Национальные

Армения — День семьи.

Иран — День персидского языка.

Республика Корея — День учителя.

Осетия — День осетинского языка и литературы

Государство Палестина — День «Накба» — день памяти о палестинских беженцах.

Парагвай — День независимости.

Япония — Аой-мацури, или фестиваль мальвы.

Религиозные

Католицизм

— память христианской мученицы Софии Римской;

— память святого Исидора, покровителя Мадрида.

Православие

память святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского (373);

перенесение мощей благоверных князей Бориса и Глеба, во Святом Крещении Романа и Давида (1072 и 1115).

память святителя Афанасия, патриарха Цареградского, Лубенского чудотворца (1654);

память мученика Еспера, мученицы Зои и чад их, мучеников Кириака и Феодула (II);

благоверного и равноапостольного царя Бориса (во Святом Крещении Михаила) (907), принявшего Крещение со своим народом в IX веке (Болгарская православная церковь);

празднование в честь Путивльской иконы Божией Матери (1635);

празднование в честь Вутиванской иконы Божией Матери.

Именины

Католические: Иоланта.

Православные: Афанасий, Борис, Глеб, Зоя, Михаил, Роман, Давид.

События

До XVIII века

1157 — На пиру у киевского боярина Петрилы отравлен князь Суздальский и Киевский Юрий Долгорукий.

1252 — Папа Римский Иннокентий IV огласил буллу «Ad extirpanda», разрешающую инквизиции пытать подозреваемых в ереси.

1484 — в Московском Кремле заложен Благовещенский собор.

1525 — восставшие крестьяне, ведомые Томасом Мюнцером разбиты в битве при Франкенхаузене, что положило конец Крестьянской войне в Священной Римской Империи.

1536 — Анна Болейн и её брат лорд Джордж Рочфорд обвинены супругом Анны, королём Генрихом VIII, в любовной связи. Оба будут казнены.

1567 — Мария Стюарт, королева Шотландии, выходит замуж за Джеймса Хепберна, 4-го графа Ботвелла. Свадьба послужила поводом к восстанию шотландской знати и стала для них обоих началом конца.

1618 — Немецкий астроном Иоганн Кеплер открыл законы движения планет.

1648 — подписан Вестфальский мир, завершивший Тридцатилетнюю войну.

1673 — Корнелиус и Роза Барль получают премию за выведенный ими чёрный тюльпан.

1682 — Восстание стрельцов в Москве. Убиты Ю. А. Долгоруков и Г. Г. Ромодановский.

XVIII век

1730 — Король Георг II утверждает в качестве первого в истории Великобритании премьер-министра Роберта Уолпола (Robert Walpole), лидера партии вигов, который до этого 9 лет занимал должность лорда-канцлера.

1756 — Англия объявила войну Франции, положив начало Семилетней войне.

1768 — Франция купила Корсику у итальянской Генуи.

1770 — Состоялась свадьба 14-летней Марии Антуанетты и 15-летнего будущего короля Франции Людовика XVI.

1800 — король Георг III пережил покушение стрелявшего в него Джеймса Хадфилда, позднее признанного невменяемым.

XIX век

1811 — Провозглашение независимости Парагвая от Испании.

1813 — в ходе Чилийской войны за независимость произошла Битва при Сан-Карлосе.

1829 — В Санкт-Петербурге открылась первая выставка промышленных и кустарных изделий произведённых в Российской Империи.

1846 — В Санкт-Петербурге основано Императорское Русское археологическое общество.

1851 — Проведена первая железная дорога, соединяющая Нью-Йорк и Великие озёра.

1858 — В японском городе Хакодате открылось первое консульство Российской империи.

1860 — Битва при Калатафими между неаполитанцами под командованием генерала Ланди и войском Джузеппе Гарибальди.

1867 — В России императором Александром II утверждён устав Общества попечения о раненых и больных воинах; с 1879 года — Российское общество Красного Креста.

1875 — Землетрясение в Колумбии, длящееся всего 45 секунд, уносит жизни 16 тысяч человек. Одновременно с землетрясением происходит извержение вулкана, расположенного рядом с городом Кокуто.

1883 — В России принят закон о раскольниках-старообрядцах.

1891 — Папа римский Лев XIII издал энциклику, обязывающую работодателей заботиться о благосостоянии рабочих.

1897 — В Санкт-Петербурге вышел в свет первый номер журнала «Русское экономическое обозрение» под редакцией М. М. Фёдорова.

XX век

1902 — Португалия объявляет себя банкротом.

1905 — Основан город Лас-Вегас в штате Невада, США.

1910

Английский грузовой пароход «Skerryworth» близ Гастингса сталкивается с германским пятимачтовым барком «J. С. Vinnen» и тонет. Из его экипажа спасается только 1 человек.

Свой первый матч провела сборная Италии по футболу.

1911 — Верховный суд США признал нефтяную компанию «Стандард ойл» монополистом и вынес постановление разделить её на пять корпораций.

1918

В Москве открывается первая народная музыкальная школа.

Начала работать первая авиапочта — между столицей Соединённых Штатов Вашингтоном, городами Филадельфией и Нью-Йорком.

Окончание гражданской войны в Финляндии.

1921 — Конгресс штата Нью-Йорк дал право местным властям вводить цензуру на танцы и танцевальные костюмы.

1922

Германия уступила Верхнюю Силезию Польше.

Марина Цветаева с дочерью прибыли в Берлин.

Вышел первый номер журнала «Физкультура и спорт».

1928 — в мультфильме «Plane Crazy» впервые появился мультипликационный герой Микки Маус, но вначале он ещё не имел голоса и мало походил на себя будущего.

1929 — основана Газодинамическая лаборатория — Опытно-конструкторское бюро (НПО «Энергомаш» им. В. П. Глушко).

1930

Валериан Куйбышев и Генрих Ягода подписали «Циркуляр Высшего Совета Народного Хозяйства и Объединённого государственного политического управления» об «использовании на производствах специалистов, осуждённых за вредительство». Циркуляр положил начало так называемым «шарашкам», что формулировалось несколько витиевато: «Использование вредителей следует организовать таким образом, чтобы работа их проходила в помещениях органов ОГПУ.»

Американка Эллен Чёрч стала первой в мире стюардессой.

1932

Декретом правительства за подписью Сталина объявлена «безбожная пятилетка», поставившая цель: к 1 мая 1937 «имя бога должно быть забыто на территории страны».

Попытка государственного переворота в Японии, предпринятая группой экстремистов — молодыми офицерами армии и флота, группой боевиков из Айкёдзюку (Школы любви к родной земле), Дзиммукай (Общество императора Дзимму) и Кэцумэйдан (Лига кровавого братства), недовольными ратификацией Лондонского договора 1930 г. об ограничении морских вооружений.

1934

Вышло Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О преподавании отечественной истории в школах СССР» .

Переворот в Латвии, организованный премьер-министром Карлисом Улманисом и военным министром Янисом Балодисом.

1935 — Открылась первая линия Московского метрополитена — от станции Сокольники до станции Парк культуры.

1939

На даче в Переделкино сотрудниками НКВД арестован писатель Исаак Бабель.

В Советском Союзе состоялся первый полёт шестимоторного пассажирского самолёта АНТ-20 бис.

1940 — В США в продаже появились нейлоновые чулки.

1941

Первый полёт первого английского реактивного самолёта Gloster E.28/39 (англ.). Великобритания стала третьей, после Германии и Италии, страной, запустившей свой реактивный самолёт.

Немецкий самолёт «Junkers 52» вторгся в советское воздушное пространство и, незамеченным, приземлился на центральном аэродроме в Москве возле стадиона «Динамо».

1942

Первый полёт пассажирского самолёта «367-80» фирмы «Boeing».

На аэродроме Кольцово (Свердловская область, СССР) состоялся первый испытательный полёт советского ракетного самолёта БИ-1. Самолёт пилотировал лётчик Григорий Яковлевич Бахчиванджи.

1943

Началась Битва на Сутьеске — самое большое и кровавое партизанское сражение Второй мировой войны в Европе.

Официально распущен Коминтерн (Третий Интернационал).

1946 — Президент США Трумэн подписал кредит на $3,75 миллиардов для Британии.

1948

Первое выступление женского хореографического ансамбля «Берёзка» под руководством Надеждиной.

СССР заявил о признании государства Израиль.

Пять арабских государств (Сирия, Египет, Ливан, Ирак и Трансиордания) напали на Израиль на следующий день после провозглашения его независимости, начав тем самым второй этап Арабо-израильской войны (1947—1949).

1955

Подписание СССР, США, Англией, Францией и Австрией Государственного договора о восстановлении независимой и демократической Австрии.

Французы Жан Кузи и Лионель Террай совершили первовосхождение на Макалу.

1969

Пол Маккартни впервые встретился со своей будущей женой Линдой Истман.

В Канаде смягчены наказания за аборты, запрещённые законом.

1970

Международный олимпийский комитет исключил ЮАР из соревнований за проводимую там политику апартеида.

Катастрофа Ан-10 в Кишинёве, погибли 11 человек.

1973 — В США в продаже появился первый номер журнала «Playgirl» (тираж 600000)

1975

«Pink Floyd» дали гала-представление в парке Кристал Пэлэс с фейерверком и 15-метровым надувным осьминогом.

США провели военную операцию по освобождению захваченного «красными кхмерами» у берегов Камбоджи торгового судна «Маягуэс».

1976

Катастрофа Ан-24 под Черниговом, погибли 52 человека.

1988 — Начало вывода ОК советских войск из Афганистана.

1989 — на учредительной ассамблее в Москве было провозглашено создание Всемирной Ассоциации Операторов Атомных ЭлектроСтанций (англ. WANO).

1990 — Принята программа возвращения крымских татар в Крым.

1992

На основании подписанного в Ташкенте договора (ДКБ) создана Организация Договора о коллективной безопасности.

Государственный переворот в Азербайджане, свержение Аяза Муталибова политической оппозицией.

1996 — В Петербурге на Левашовской пустоши открылся мемориал-памятник жертвам сталинских репрессий.

1998 — В Бирмингеме открылась встреча главы правительств восьми ведущих держав мира, в которой впервые на правах официального члена присутствовала Россия.

1999 — В российской Госдуме состоялось голосование по вопросу об импичменте президенту Борису Ельцину. Ни по одному из пунктов депутаты не набрали нужного количества голосов.

XXI век

2001 — «Инцидент с CSX 8888»: в штате Огайо никем не управляемый поезд, среди грузов которого были и опасные химикаты, за без малого 2 часа проследовал 66 миль (106 км) со средней скоростью 47 миль/ч (76 км/ч). В 2010 году был экранизирован в фильме «Неуправляемый».

2009 — Президент Таджикистана Эмомали Рахмон запретил чиновникам появляться на одних с ним портретах.