Гороскоп на сегодня (15.05.20)

Овен

Не берите на себя повышенных обязательств. Отложите реализацию всего того, к чему пока не лежит душа. Сохраняйте спокойствие и эмоциональное равновесие. Это не слишком благоприятное время для романтических встреч и новых знакомств.

Телец

Заключение новых деловых контрактов лучше перенести. Занимайтесь тем, что приносит вам моральное удовольствие. Удачное время для спокойного общения, для прощения и примирения. Избегайте критики и язвительных высказываний даже в адрес малосимпатичных вам людей.

Близнецы

Можно продолжать работу над начатыми проектами, доводить до ума старые дела. Наиболее продуктивно работать в контакте с партнерами и компаньонами. Не пренебрегайте также их советами и подсказками. Есть шанс наладить отношения с людьми, с которыми раньше не удавалось найти общий язык.

Рак

Вы сможете справиться с задачами любой сложности. Важно лишь четко спланировать все дела, расписав их по часам и минутам. Пустое времяпрепровождение в этот день недопустимо и грозит крахом по всем статьям. Львиную долю своих усилий направьте на дом, семью и родственные связи.

Лев

В этот день появится отличный шанс продвинуться вперед на профессиональном поприще. Однако действуйте самостоятельно и раньше времени не делитесь с начальством своими идеями и намерениями. Применяйте исключительно праведные средства для достижения своих целей.

Дева

Звезды сулят успехи в карьере и профессии. Правда, с маленькой оговоркой: начинать активные действия следует только после основательной и серьезной подготовки. Для начала неплохо бы выстроить надежный плацдарм для профессионального наступления. Берите в помощники членов своей семьи.

Весы

На всех ваших дорогах свободно. За что бы вы ни взялись, все сладится удачно и быстро. И это очень кстати освободит время для общения с любимыми людьми. Совместные прогулки, поездки и просто разговоры ни о чем подарят много приятных впечатлений. А для свободных представителей данного знака запланировано новое знакомство.

Скорпион

Используйте время для проведения деловых встреч и переговоров, подписания долгосрочных контрактов и налаживания новых связей. Конец дня благоприятен для ценных приобретений и веселых застолий. Посвятите вечер любимым занятиям и общению с близкими и родными людьми.

Стрелец

Благополучный в деловом отношении день - можно добиться значительных рабочих результатов. Наибольшие успехи возможны благодаря нахождению разумных компромиссов в спорных вопросах. В личной и семейной жизни ожидаются радостные события и приятные новости.

Козерог

В течение всего дня складываются благоприятные условия для получения новых знаний, поиска нужной информации, продуктивного общения и деловых встреч. Важно не тратить время впустую. Ближе к концу дня уделите больше внимания близким людям, дарите им положительные эмоции и радость. Хорошо также приобретать предметы интерьера, делать что-то своими руками, решать бытовые вопросы.

Водолей

На работе повышается риск возникновения конфликтов. Во избежание серьезных неприятностей не занимайте ничью сторону и держитесь на нейтральной позиции. А еще лучше - выступите миротворцем и на опережение урегулируйте все спорные вопросы.

Рыбы

Ставьте перед собой конкретные цели, работайте на результат и не перескакивайте с одного дела на другое. Избегайте поспешных действий, не стесняйтесь просить время на размышления. Только в спокойной обстановке придут правильные мысли и решения.