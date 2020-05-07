Гороскоп на сегодня (16.05.20)

Овен

Предстоит беспокойный день, загруженный различными делами и встречами до отказа. Обнаружится отличная возможность показать себя с самой выгодной стороны. Только все возникающие вопросы старайтесь решать мирным путем.

Телец

Успех всех ваших начинаний зависит от правильности выбранного направления. Поэтому сто раз подумайте, прежде чем действовать. Такая тактика справедлива как в рабочих делах, так и в любовной сфере. Не придирайтесь к любимым по мелочам, не провоцируйте ссоры, ни на кого не оказывайте давления.

Близнецы

Высока вероятность крутых перемен как в деловой, так и в личной жизни. Есть все основания полагать, что они окажутся весьма позитивными. Ожидаются интересные и многообещающие знакомства. А вот с деньгами требуется особое внимание: бездумные покупки серьезно ударят по вашему бюджету.

Рак

Придерживайтесь активной позиции, берите инициативу в свои руки и настойчиво добивайтесь своей цели, какой бы сферы жизни она ни касалась. Не замыкайтесь в себе, чаще бывайте на людях, не избегайте легкого и ни к чему не обязывающего общения. Не отказывайте нуждающимся в помощи.

Лев

Удачный период для официального оформления деловых соглашений, подписания важных документов и сбора информации. Однако делайте все не спеша и вдумчиво. Никому ничего не обещайте без достаточных на то оснований. Постарайтесь никого не обижать неосторожным словом.

Дева

Глобальных событий в этот день не предвидится. Но это не значит, что нужно сложить руки и сидеть на месте. Хорошее время для поездок, поиска информации, налаживания полезных связей и ведения деловых переговоров. В лице родных и любимых людей удастся найти поддержку.

Весы

Сегодня благоприятный день для осуществления новых планов и идей. Работоспособности и умения находить золотую середину у вас сейчас более чем достаточно. В отношениях с дорогим сердцу человеком никаких отрицательных изменений не предвидится. Будьте внимательны к состоянию своего здоровья.

Скорпион

Не принимайте судьбоносных решений. В любовных отношениях может наблюдаться некоторый спад. Сейчас неблагоприятный период для того, чтобы в свою команду взять лицо, к которому вы испытываете больше чем симпатию. Вы не сможете быть объективными по отношению к этому человеку, и пострадает дело.

Стрелец

Вы можете наметить серьезные дела, за которые долго не хотели браться. Если кто-то попросит у вас совета или помощи, не откажите человеку в услуге, если, конечно, это будет в ваших силах и компетенции. Избегайте серьезных трат. Не следует брать кредиты и давать деньги в долг.

Козерог

Идет удачное время как для профессиональной деятельности, так и для любовных отношений. Вы сможете с новыми силами взяться за любые дела. Если какие-то встречи срываются, значит, так и должно быть. Старайтесь больше времени проводить со своим любимым человеком.

Водолей

Расслабляться не придется, иначе рискуете потерять свои позиции на деловом фронте. Вас могут расстроить неприятности на работе или в личной жизни. Если вы не отличаетесь богатырским здоровьем, то в этот день силы могут иссякнуть. Берегите себя!

Рыбы

В этот день нужно заниматься поиском информации, советоваться с окружающими, помогать друг другу. Щедро одаривайте тех, кто вам дорог, знаками внимания - что-то приятное обязательно придет взамен. Следите за состоянием здоровья, правильно питайтесь и не переутомляйтесь. Благоприятное действие окажут занятия спортом.