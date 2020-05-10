Гороскоп на сегодня (17.05.20)

Овен

Частая смена настроения и повышенная раздражительность могут выбить вас из привычной колеи. И все же воздержитесь от поисков виновников своего состояния на стороне, ни на ком не срывайте зло. Будьте предельно честными с людьми.

Телец

Хорошо заняться планированием новых дел. Только не придавайте большого значения неожиданно возникающим препятствиям и мелким недоразумениям. В кругу семьи никаких негативных событий произойти не должно. Положительно скажутся на настроении умеренные физические нагрузки.

Близнецы

Не стоит намечать дел, требующих больших физических или эмоциональных затрат. Время благоприятствует знакомствам и завязыванию новых романтических отношений. Так что если хотите что-то поменять в своей личной жизни, дерзайте. Не отказывайте в помощи близким родственникам.

Рак

Данный день окажется благоприятным для всего, что связано с любовью и личной жизнью. Одиноким представителям знака нужно больше времени проводить вне стен своего дома, так как есть вероятность встретить свою судьбу. Избегайте долговых обязательств.

Лев

Данный период окажется для вас достаточно трудным. Любимый человек может доставить немало хлопот. Но не стоит принимать его выходки близко к сердцу. Постарайтесь находить для себя приятные занятия. Избегайте новых знакомств, они вряд ли окажутся удачными.

Дева

Этот период обещает невероятную удачу по всем направлениям. Есть великолепная возможность открыть для себя что-то новое в отношениях с любимым человеком. Но для этого не скрывайте своих желаний, верьте в свои таланты, и окружающие тоже поверят в них.

Весы

Этот день в эмоциональном отношении может выдаться для вас чрезвычайно жарким. Если вам не хочется заглаживать вину перед окружающими, постарайтесь свои эмоции постоянно контролировать, воздержитесь от резких слов и необдуманных поступков. Только так можно будет избежать серьезного конфликта, да и ваша безупречная репутация не пострадает.

Скорпион

Ничего не планируйте, ни на что не питайте надежд и не слишком верьте чужим обещаниям. Успех и пользу принесут случайные встречи и неожиданные знакомства. От вас требуется одно: искренность.

Стрелец

Предстоит насыщенное общение с родными людьми, друзьями и знакомыми. Это поднимет настроение и придаст сил. Постарайтесь запланировать как можно больше интересных дел. Но не пренебрегайте своим здоровьем - при малейшем недомогании принимайте меры.

Козерог

Никаких резких скачков и крутых перемен в судьбе не предвидится. Все свободное время посвятите себе, укреплению физического и эмоционального здоровья. Постарайтесь ни с кем не конфликтовать и не спорить.

Водолей

Дается небольшая передышка, чтобы поднакопить сил и снова нырнуть с головой в водоворот дел. Но не забывайте уделять внимание родным и любимым людям. Проявите повышенную заботу о них, чтобы ненароком не обидеть или не ущемить их интересы. Избегайте любых споров и конфликтных ситуаций.

Рыбы

День пройдет на позитиве, в хорошем расположении духа и преимущественно в оптимистичном настроении. Ожидаются крутые повороты судьбы и волнующие события в личной жизни. Хорошее время также для решения имущественных вопросов и совершения дорогостоящих покупок.