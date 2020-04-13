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Общество / Жизнь Сегодня, 09:3065
Какие сегодня праздники, события - 18 Мая

Международные
Международный день музеев.

 

Национальные
Флаг Гаити Гаити — День флага.
Флаг Дании Дания — Битва при Дюббеле.
Флаг Крыма Крым — День памяти жертв депортации. День борьбы за права крымскотатарского народа.
Флаг Уругвая Уругвай — битва при Лас-Пьедрас под Монтевидео.
Флаг Туркмении Туркменистан — День возрождения, единства и поэзии Махтумкули Фраги.

 

Религиозные
Православие
память великомученицы Ирины Македонской (I—II);
память преподобномученика Ефрема Нового (1426);
обре́тение мощей преподобного Иакова Железноборовского;
память преподобного Варлаама Серпуховского (1377);
память преподобного Адриана Монзенского (1610);
празднование в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» (1878).

 

Именины
Католические: Александра, Иоанн, Феликс, Эрик.
Православные: Варлаам, Ефрем, Ирина, Яков.

 

События
До XVIII века
1152 — в Пуатье самая богатая наследница Европы Элеонора Аквитанская объявлена невестой герцога Нормандского Генриха Плантагенета.
1268 — Египетские мамелюки захватили Антиохию.
1274 — Второй Лионский собор отклонил предложенный папой Григорием X очередной крестовый поход.
1291 — Египетские мамелюки захватили Акру — последнюю крепость крестоносцев в Святой земле.
1301 — новгородское войско под командованием великого князя Андрея Александровича взяло штурмом шведскую крепость Ландскрона.
1565 — Началась осада Оттоманской империей острова Мальты, принадлежащего Мальтийскому ордену.
1593 — английский Тайный Совет приказал арестовать писателя Кристофера Марло.
1595 — заключён Тявзинский мирный договор, ознаменовавший окончание русско-шведской войны. По условиям мира Швеция вернула России земли, утраченные в Ливонскую войну.
1652 — в британской колонии Род-Айленд принят первый в Северной Америке закон, запрещающий рабство.

 

XVIII век
1703 — 30 русских лодок под личным командованием Петра I в устье Невы захватили два крупных шведских корабля «Астрильд» и «Гедан». Это первая в истории победа русской флотилии на Балтике, и день этот принято считать датой основания Балтийского флота России.
1704 — заложен Кроншлот, форт Кронштадта.
1724 — состоялась церемония коронации русской императрицы Екатерины I.
1727 — на престол Российской Империи взошёл 11-летний Пётр II.
1753 — указом русской императрицы Елизаветы учреждён первый в России Дворянский заёмный банк (Указ от 23.06.1754!).
1780 — Екатерина II специальным рескриптом окончательно утвердила герб Санкт-Петербурга: «В красном поле 2 серебряных якоря, положенных крестом, и на них золотой скипетр».
1781 — испанцами казнён лидер крупнейшего восстания индейцев Перу Тупак Амару II.
1787 — мастерам из Тулузы впервые удалась гравировка по стеклу.

 

XIX век
1804 — провозглашение Наполеона императором Франции.
1830 — в США начато промышленное производство первых газонокосилок.
1848 — во Франкфурте открылся первый общегерманский парламент.
1867 — в России учреждена земская почта.
1881 — указом Александра III в Российской империи учреждена Закаспийская область.
1886 — в Севастополе спущен на воду первый русский стальной броненосец «Чесма».
1888 — в США впервые продемонстрирована первая граммофонная пластинка.
1896 — в Петербурге в доме № 46 по Невскому проспекту открыт первый в городе кинотеатр.
1899 — в Гааге началась первая мирная конференция, созванная по инициативе России.
1900 — Тонга стала Британским протекторатом.

 

XX век
1906 — в Риге открыт Воздушный мост.
1909 — в Париже балетом «Князь Игорь» начались Дягилевские вечера Русского балета.
1915 — испытан первый в мире танк «Вездеход».
1917 — в Киеве начался I Всеукраинский военный съезд.
1918
Из-за взрыва тротила на химическом заводе в Окдейле (Пенсильвания, США) погибло около двухсот человек.
В Донбассе немецкими оккупантами расстреляны 44 шахтёра.
1923 — французский инженер Антуан Барнай (Antoine Barnay) получил патент на телефон с дисковым набором номера.
1927
Американская кинозвезда Норма Толмадж случайно оставила отпечаток своей ступни на незастывшем асфальте, что натолкнуло на идею создания в Голливуде аллеи отпечатков ног кинозвёзд.
Трагедия в Мичигане, убито 44 человека.
1928 — началось рассмотрение «Шахтинского дела» об имевшем место антисоветском заговоре инженеров Донбасса.
1933 — начало экспедиции ЭОН-1.
1934 — в советских политехнических институтах введено преподавание истории и географии.
1935 — разбился самый большой советский самолёт «Максим Горький», 49 человек погибли.
1940 — герой первой мировой войны маршал Анри Петен назначен министром обороны Франции.
1941 — итальянский герцог Сполето провозглашён королём фашистской Хорватии Томиславом II.
1942
Немецкой армией уничтожены остатки советских войск на Керченском полуострове.
В Берлине группой подпольщиков атакована антисоветская выставка.
1943 — Японская подлодка потопила австралийский корабль-госпиталь «Кентавр», 299 человек погибли.
1944
Депортация крымских татар из Крыма в Среднюю Азию.
В Турции после серии профашистских демонстраций введено чрезвычайное положение.
После недельного штурма польские отряды захватили монастырь Кассино (Италия), открыв союзникам дорогу на Рим.
1945 — немецкий адмирал Карл Дёниц издал декрет, в котором заявил о непричастности германской армии к зверствам в концлагерях.
1949 — открыта первая в Нью-Йорке вертолётная площадка.
1951
Корейская война: ООН ввела экономические санкции против Китая в связи с его поддержкой Северной Кореи.
Штаб-квартира ООН перебралась из Лонг-Айленда на место своей постоянной дислокации на Манхэттене.
1953 — американская лётчица Жаклин Кокран стала первой в мире женщиной, преодолевшей на самолёте звуковой барьер.
1954
Началось восстание заключённых Кенгирского лагеря (Казахстан).
Вступила в силу Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод.
1955 — катастрофа C-47 на Килиманджаро. Крупнейшая авиакатастрофа в истории Танганьики и Танзании.
1956
ЦК КПСС призвал комсомольцев ехать на строительство шахт Донбасса.
Впервые покорена Лхоцзе (Эрнст Райс и Фриц Лухсингер, Швейцария).
1957 — Совет Министров СССР принял постановление «О создании Сибирского отделения Академии наук СССР».
1958 — на 11 Каннском кинофестивале «Золотую пальмовую ветвь» получил советский фильм «Летят журавли».
1960 — три священника заявили, что видели чудовище в озере Лох-Ри (Ирландия).
1961 — на Украине установлены литературные премии имени Тараса Шевченко.
1965 — в Дамаске повешен резидент израильской разведки в Сирии Эли Коэн.
1967
Юрий Андропов назначен председателем Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР.
В Пекине прошла стотысячная демонстрация протеста против того, что Гонконг является владением Великобритании.
1969 — запуск американского космического корабля «Аполлон-10».
1972 — катастрофа Ан-10 под Харьковом, погибли 122 человека, в том числе известный советский пародист Виктор Чистяков.
1973 — катастрофа Ту-104 под Читой, погиб 81 человек.
1974 — Индия стала шестым государством, обладающим атомным оружием.
1980
Из-за извержения вулкана Святой Елены в штате Вашингтон погибли 57 человек.
Европейское экономическое сообщество ввело экономические санкции против Ирана.
Футбольный клуб «Милан», один из лучших в Италии, отправлен во вторую лигу по распоряжению дисциплинарной комиссии Итальянской футбольной лиги. Комиссия пришла к заключению, что президент клуба и несколько ведущих игроков виновны в мошенничестве, получении взяток и организации «договорных» матчей.
началось восстание в Кванджу.
1981 — в Цюрихе американский бегун Ренальдо Нехемиа первым в истории пробежал 110 метров с барьерами быстрее 13 секунд.
1982 — в отчётном докладе на XIX съезде ВЛКСМ лидер комсомола Борис Пастухов упомянул имя Леонида Брежнева 38 раз.
1985 — в газете «Правда» появилась рубрика «Трезвость — норма жизни».
1989 — Верховный Совет Литовской ССР принял Декларацию о суверенитете Литвы.
1990
Во Франции электропоезд TGV Atlantique установил рекорд скорости поездов (515,3 км/ч).
Между ФРГ и ГДР подписан Договор о валютном, экономическом и социальном союзе.
1991 — запуск советского космического корабля Союз ТМ-12 к орбитальной станции «Мир»; в экипаже первая английская женщина-космонавт Хелен Шарман.
1992
Карабахская война: армянская армия заняла Лачинский коридор между Арменией и Карабахом.
Принята конституция Туркмении.
1994
Лидер Социалистической партии Украины Александр Мороз избран спикером Верховной Рады.
Завершён вывод израильских войск из сектора Газа.
1996 — в Тайване создана пирамида из игрушечных кубиков высотой 25,05 метров.
1997
Солдаты Альянса демократических сил за освобождение Конго-Заира вошли в столицу Конго Киншасу.
Ирландка Бриджет Диррен получила диплом с отличием Национального университета в возрасте 102 года (мировой рекорд).
1998 — тысячи студентов захватили здание парламента Индонезии в Джакарте, что привело к падению 30-летнего режима Сухарто (Haji Mohammad Soeharto).
1999
В Крыму совершено неудачное покушение на городского главу Сак, Владимира Шевцова.
Правительство Канады после года дискуссий заявило, что оно не будет регулировать и контролировать Интернет в стране.

 

XXI век
2001 — началась техническая часть операции по подъёму АПЛ «Курск».
2005
Футбольный клуб ЦСКА (Москва) выиграл Кубок УЕФА.
С конвейера сошёл первый автомобиль Лада «Калина».
2009 — открыт новый Большой Новороссийский тоннель.

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Теги: news, новости, Украина, События, праздники, Весна, 7dniv, 7dnivinfo  
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