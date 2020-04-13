Какие сегодня праздники, события - 18 Мая

Международные

Международный день музеев.

Национальные

Флаг Гаити Гаити — День флага.

Флаг Дании Дания — Битва при Дюббеле.

Флаг Крыма Крым — День памяти жертв депортации. День борьбы за права крымскотатарского народа.

Флаг Уругвая Уругвай — битва при Лас-Пьедрас под Монтевидео.

Флаг Туркмении Туркменистан — День возрождения, единства и поэзии Махтумкули Фраги.

Религиозные

Православие

память великомученицы Ирины Македонской (I—II);

память преподобномученика Ефрема Нового (1426);

обре́тение мощей преподобного Иакова Железноборовского;

память преподобного Варлаама Серпуховского (1377);

память преподобного Адриана Монзенского (1610);

празднование в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» (1878).

Именины

Католические: Александра, Иоанн, Феликс, Эрик.

Православные: Варлаам, Ефрем, Ирина, Яков.

События

До XVIII века

1152 — в Пуатье самая богатая наследница Европы Элеонора Аквитанская объявлена невестой герцога Нормандского Генриха Плантагенета.

1268 — Египетские мамелюки захватили Антиохию.

1274 — Второй Лионский собор отклонил предложенный папой Григорием X очередной крестовый поход.

1291 — Египетские мамелюки захватили Акру — последнюю крепость крестоносцев в Святой земле.

1301 — новгородское войско под командованием великого князя Андрея Александровича взяло штурмом шведскую крепость Ландскрона.

1565 — Началась осада Оттоманской империей острова Мальты, принадлежащего Мальтийскому ордену.

1593 — английский Тайный Совет приказал арестовать писателя Кристофера Марло.

1595 — заключён Тявзинский мирный договор, ознаменовавший окончание русско-шведской войны. По условиям мира Швеция вернула России земли, утраченные в Ливонскую войну.

1652 — в британской колонии Род-Айленд принят первый в Северной Америке закон, запрещающий рабство.

XVIII век

1703 — 30 русских лодок под личным командованием Петра I в устье Невы захватили два крупных шведских корабля «Астрильд» и «Гедан». Это первая в истории победа русской флотилии на Балтике, и день этот принято считать датой основания Балтийского флота России.

1704 — заложен Кроншлот, форт Кронштадта.

1724 — состоялась церемония коронации русской императрицы Екатерины I.

1727 — на престол Российской Империи взошёл 11-летний Пётр II.

1753 — указом русской императрицы Елизаветы учреждён первый в России Дворянский заёмный банк (Указ от 23.06.1754!).

1780 — Екатерина II специальным рескриптом окончательно утвердила герб Санкт-Петербурга: «В красном поле 2 серебряных якоря, положенных крестом, и на них золотой скипетр».

1781 — испанцами казнён лидер крупнейшего восстания индейцев Перу Тупак Амару II.

1787 — мастерам из Тулузы впервые удалась гравировка по стеклу.

XIX век

1804 — провозглашение Наполеона императором Франции.

1830 — в США начато промышленное производство первых газонокосилок.

1848 — во Франкфурте открылся первый общегерманский парламент.

1867 — в России учреждена земская почта.

1881 — указом Александра III в Российской империи учреждена Закаспийская область.

1886 — в Севастополе спущен на воду первый русский стальной броненосец «Чесма».

1888 — в США впервые продемонстрирована первая граммофонная пластинка.

1896 — в Петербурге в доме № 46 по Невскому проспекту открыт первый в городе кинотеатр.

1899 — в Гааге началась первая мирная конференция, созванная по инициативе России.

1900 — Тонга стала Британским протекторатом.

XX век

1906 — в Риге открыт Воздушный мост.

1909 — в Париже балетом «Князь Игорь» начались Дягилевские вечера Русского балета.

1915 — испытан первый в мире танк «Вездеход».

1917 — в Киеве начался I Всеукраинский военный съезд.

1918

Из-за взрыва тротила на химическом заводе в Окдейле (Пенсильвания, США) погибло около двухсот человек.

В Донбассе немецкими оккупантами расстреляны 44 шахтёра.

1923 — французский инженер Антуан Барнай (Antoine Barnay) получил патент на телефон с дисковым набором номера.

1927

Американская кинозвезда Норма Толмадж случайно оставила отпечаток своей ступни на незастывшем асфальте, что натолкнуло на идею создания в Голливуде аллеи отпечатков ног кинозвёзд.

Трагедия в Мичигане, убито 44 человека.

1928 — началось рассмотрение «Шахтинского дела» об имевшем место антисоветском заговоре инженеров Донбасса.

1933 — начало экспедиции ЭОН-1.

1934 — в советских политехнических институтах введено преподавание истории и географии.

1935 — разбился самый большой советский самолёт «Максим Горький», 49 человек погибли.

1940 — герой первой мировой войны маршал Анри Петен назначен министром обороны Франции.

1941 — итальянский герцог Сполето провозглашён королём фашистской Хорватии Томиславом II.

1942

Немецкой армией уничтожены остатки советских войск на Керченском полуострове.

В Берлине группой подпольщиков атакована антисоветская выставка.

1943 — Японская подлодка потопила австралийский корабль-госпиталь «Кентавр», 299 человек погибли.

1944

Депортация крымских татар из Крыма в Среднюю Азию.

В Турции после серии профашистских демонстраций введено чрезвычайное положение.

После недельного штурма польские отряды захватили монастырь Кассино (Италия), открыв союзникам дорогу на Рим.

1945 — немецкий адмирал Карл Дёниц издал декрет, в котором заявил о непричастности германской армии к зверствам в концлагерях.

1949 — открыта первая в Нью-Йорке вертолётная площадка.

1951

Корейская война: ООН ввела экономические санкции против Китая в связи с его поддержкой Северной Кореи.

Штаб-квартира ООН перебралась из Лонг-Айленда на место своей постоянной дислокации на Манхэттене.

1953 — американская лётчица Жаклин Кокран стала первой в мире женщиной, преодолевшей на самолёте звуковой барьер.

1954

Началось восстание заключённых Кенгирского лагеря (Казахстан).

Вступила в силу Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод.

1955 — катастрофа C-47 на Килиманджаро. Крупнейшая авиакатастрофа в истории Танганьики и Танзании.

1956

ЦК КПСС призвал комсомольцев ехать на строительство шахт Донбасса.

Впервые покорена Лхоцзе (Эрнст Райс и Фриц Лухсингер, Швейцария).

1957 — Совет Министров СССР принял постановление «О создании Сибирского отделения Академии наук СССР».

1958 — на 11 Каннском кинофестивале «Золотую пальмовую ветвь» получил советский фильм «Летят журавли».

1960 — три священника заявили, что видели чудовище в озере Лох-Ри (Ирландия).

1961 — на Украине установлены литературные премии имени Тараса Шевченко.

1965 — в Дамаске повешен резидент израильской разведки в Сирии Эли Коэн.

1967

Юрий Андропов назначен председателем Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР.

В Пекине прошла стотысячная демонстрация протеста против того, что Гонконг является владением Великобритании.

1969 — запуск американского космического корабля «Аполлон-10».

1972 — катастрофа Ан-10 под Харьковом, погибли 122 человека, в том числе известный советский пародист Виктор Чистяков.

1973 — катастрофа Ту-104 под Читой, погиб 81 человек.

1974 — Индия стала шестым государством, обладающим атомным оружием.

1980

Из-за извержения вулкана Святой Елены в штате Вашингтон погибли 57 человек.

Европейское экономическое сообщество ввело экономические санкции против Ирана.

Футбольный клуб «Милан», один из лучших в Италии, отправлен во вторую лигу по распоряжению дисциплинарной комиссии Итальянской футбольной лиги. Комиссия пришла к заключению, что президент клуба и несколько ведущих игроков виновны в мошенничестве, получении взяток и организации «договорных» матчей.

началось восстание в Кванджу.

1981 — в Цюрихе американский бегун Ренальдо Нехемиа первым в истории пробежал 110 метров с барьерами быстрее 13 секунд.

1982 — в отчётном докладе на XIX съезде ВЛКСМ лидер комсомола Борис Пастухов упомянул имя Леонида Брежнева 38 раз.

1985 — в газете «Правда» появилась рубрика «Трезвость — норма жизни».

1989 — Верховный Совет Литовской ССР принял Декларацию о суверенитете Литвы.

1990

Во Франции электропоезд TGV Atlantique установил рекорд скорости поездов (515,3 км/ч).

Между ФРГ и ГДР подписан Договор о валютном, экономическом и социальном союзе.

1991 — запуск советского космического корабля Союз ТМ-12 к орбитальной станции «Мир»; в экипаже первая английская женщина-космонавт Хелен Шарман.

1992

Карабахская война: армянская армия заняла Лачинский коридор между Арменией и Карабахом.

Принята конституция Туркмении.

1994

Лидер Социалистической партии Украины Александр Мороз избран спикером Верховной Рады.

Завершён вывод израильских войск из сектора Газа.

1996 — в Тайване создана пирамида из игрушечных кубиков высотой 25,05 метров.

1997

Солдаты Альянса демократических сил за освобождение Конго-Заира вошли в столицу Конго Киншасу.

Ирландка Бриджет Диррен получила диплом с отличием Национального университета в возрасте 102 года (мировой рекорд).

1998 — тысячи студентов захватили здание парламента Индонезии в Джакарте, что привело к падению 30-летнего режима Сухарто (Haji Mohammad Soeharto).

1999

В Крыму совершено неудачное покушение на городского главу Сак, Владимира Шевцова.

Правительство Канады после года дискуссий заявило, что оно не будет регулировать и контролировать Интернет в стране.

XXI век

2001 — началась техническая часть операции по подъёму АПЛ «Курск».

2005

Футбольный клуб ЦСКА (Москва) выиграл Кубок УЕФА.

С конвейера сошёл первый автомобиль Лада «Калина».

2009 — открыт новый Большой Новороссийский тоннель.