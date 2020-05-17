Какие сегодня праздники, события - 21 Мая

Международные

ООН — Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.

Международный день космоса.

Национальные

Греция — Пировассия (огнехождение).

Индия — День борьбы против терроризма.

Канада — День рождения королевы Виктории.

Россия:

День военного переводчика.

День защиты от безработицы.

День образования Тихоокеанского военно-морского флота России.

День памяти жертв Кавказской войны.

День полярника.

Черногория — День независимости.

Чили — День Военно-Морского флота.

Религиозные

Православие

память апостола и евангелиста Иоанна Богослова (98-117);

память преподобного Арсения Великого (449—450);

память преподобных Арсения трудолюбивого (XIV) и Пимена постника (XII), Печерских, в Дальних пещерах;

память мученика Никифора Зайцева (1942).

Именины

Православные: Арсений, Иван, Никифор, Пимен.

События

До XIX века

1091 — произошло первое зарегистрированное на Руси затмение Солнца.

1349 — в Сербии принят Законник Стефана Душана.

1499 — правителем с неограниченными полномочиями Эспаньолы (так назвал Христофор Колумб открытый им остров Гаити) вместо адмирала назначен Франсиско Бовадилья.

1502 — испанский мореплаватель Жуан да Нова, состоящий на службе у португальцев, открыл остров Святой Елены в Южной Атлантике, расположенный в 1950 км к западу от Африки и площадью 122 км².

1635 — Франция вступает в Тридцатилетнюю войну (1618—1648).

1662 — Карл II, английский король вступает в брак с португальской принцессой Катариной Браганса.

1674 — При поддержке Франции Ян III Собеский избран королём Речи Посполитой.

1712 — Пётр I перенёс столицу России из Москвы в Санкт-Петербург.

1731 — для охраны побережий и островов Тихого океана, открытых русскими землепроходцами и мореплавателями, создана Сибирская военная флотилия с главной базой в Охотске.

1765 год — в Виндзоре (Новая Шотландия) открыта первая в Канаде сельскохозяйственная выставка.

1792 — произошло извержение вулкана Ундзэн. Входит в пятёрку самых разрушительных извержений в истории человечества по количеству человеческих жертв — 15.000 человек.

XIX век

1804 — в Париже открылось кладбище Пер-Лашез.

1809 — в ходе Войны пятой коалиции произошла Асперн-Эсслингская битва.

1813 — сражение при Бауцене.

1837 — началась первая в России шахматная партия по переписке.

1840 — Новая Зеландия объявлена британской колонией.

1848 — на Невском проспекте торжественно открылся «Пассаж» — крытая галерея с 64 торговыми помещениями.

1851 — в Австралии обнаружено первое золото.

1853 — натуралист-самоучка Филипп Генри Госсе выставил в лондонском Риджерс-парке «Водный виварий» — по сути, первый аквариум.

1857 — торжественной церемонией освящения места возведения первого Рижского вокзала начались работы по сооружению первой самостоятельной железной дороги в Прибалтике Рига — Динабург.

1861 — Южная Каролина приняла решение об отделении от США.

1864

Окончание русско-черкесской войны.

В ходе Гражданской войны в США произошла Битва при Спотсильвейни.

В Москве основано первое исправительно-учебное заведение для малолетних преступников, так называемый Рукавишниковский приют по имени жертвователя Николая Рукавишникова.

1879 — в ходе Тихоокеанской войны произошло Сражение при Икике между чилийским корветом «Esmeralda» и перуанским монитором «Huáscar».

1881 — Клара Бартон учредила Американский Красный Крест.

1892 — в Милане прошла премьера оперы Руджеро Леонкавалло «Паяцы».

XX век

1903 — в Йорктоне (Саскачеван, Канада) русские духоборы в знак протеста против притеснений прошли по улицам голыми.

1904 — в Париже основана ФИФА — Международная федерация футбола.

1916 — в Великобритании введено «летнее» время (через несколько недель после Германии).

1918 — в Киеве представители различных партий сформировали Украинский национально-государственный союз.

1919

На Украине большевиками национализированы все речные и морские корабельные предприятия.

Вышел Декрет СНК о предварительной цензуре книг и запрете несанкционированного создания частных издательств.

1921

На Украине создана комиссия по ликвидации неграмотности во главе с Г. Петровским.

подписан Союзный договор между РСФСР и Грузинской ССР.

1925 — в США Клэренс Бердсай применил глубокую заморозку для сохранения продуктов, прошедших предварительно кулинарную обработку.

1928

Уолт Дисней получил патент на монопольное использование образа Микки Мауса.

В СССР арестован русский богослов, философ Павел Флоренский.

1930 — Арест в Москве лидеров югославской коммунистической партии.

1931 — автожир КАСКР-II был показан на смотре авиационной техники руководителям партии.

1944 — на плебисците в Исландии жители поддержали решение парламента об отделении от Дании, 17 июня была провозглашена республика.

1945 — Сирия и Ливан провозгласили свою независимость от Франции.

1946 — закон о национализации угольных шахт в Англии.

1947 — постановление ЦК ВКП(б) о колхозном строительстве в Прибалтийских республиках.

1956 — на атолле Бикини США провели первый сброс водородной бомбы.

1961 — в СССР прошла первая телетрансляция матча футбольной сборной из-за рубежа (Польша — СССР).

1965 — принят флаг канадской провинции Онтарио.

1968 — вышел на экраны фильм Георгия Натансона «Ещё раз про любовь», в котором играли Татьяна Доронина, Александр Лазарев, Олег Ефремов.

1969 — первый полёт транспортного самолёта Ан-26.

1977 — завершены съёмки фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня».

1979 — Элтон Джон дал в Ленинграде первый из восьми концертов в Советском Союзе, став первой западной звездой рок-музыки, выступившей в СССР.

1982 — Фолклендская война: Великобритания начала высадку морского десанта на Фолклендских островах.

1991 год

С 21 по 25 мая прошёл IV съезд народных депутатов РСФСР, который принял Закон о Президенте РСФСР.

Лидеры Демократического Союза Валерия Новодворская и Владимир Данилов арестованы и помещены в тюрьму Лефортово за призывы к развалу СССР.

1992 год — В соответствии с решением правительства Республики Молдова № 330 «Бельцкий Государственный Педагогический Институт» был реорганизован в «Бельцкий Государственный Университет имени Алеку Руссо».

1993 — кинорежиссёр Никита Михалков избран главой Российского фонда культуры.

1996 — в Петербурге площадь между Российской академией наук и Санкт-Петербургским государственным университетом названа площадью Академика Сахарова в честь 75-й годовщины со дня его рождения.

1997 — в Вашингтоне американская компания «Mattel», продающая по всему миру миллионы кукол Барби, провела презентацию своего нового изделия — куклы Бэкки, «политкорректно» именуемой «частично нетрудоспособной подружкой Барби». Подружка-калека продаётся в комплекте с инвалидной коляской традиционного для изделий «Matell» розового цвета.

2000 — в Швейцарии на референдуме большинство жителей проголосовали за расширение отношений с Европейским союзом.

XXI век

2001 — крупнейшие автопроизводители подписали договор об учреждении альтернативного чемпионата мира в классе «Формула-1».

2003 — одно из самых скандальных в СНГ представлений для молодёжи — фестиваль современной музыки «Казантип», ежегодно проводившийся в Крыму, объявлен в автономной республике «персоной нон грата».

2004

Депутаты парламента Грузии на пленарном заседании 21 мая во втором и третьем слушании утвердили законопроект «О государственном гимне», предложенный президентом Грузии. Музыка гимна является обработкой композитора Иосифа Кечакмадзе мотивов из опер «Абессалом и Этери» и «Даиси» грузинского композитора-классика Закария Палиашвили. Автором текста гимна является современный грузинский поэт Давид Маградзе.

Президент Турции Ахмет Недждет Сезер подписал пакет законов о внесении поправок в конституцию страны, необходимых для вступления Турции в Евросоюз.

В Москве на Васильевском спуске открылся 2-й Всемирный фестиваль чая.

2006 — в Черногории состоялся референдум о независимости.

2007 — на всемирно известном клипере «Катти Сарк» произошёл пожар, серьёзно повредивший корабль.

2008

«День йода» в Санкт-Петербурге: по городу прокатывается волна слухов о якобы произошедшем на Ленинградской АЭС выбросе в атмосферу радиоактивных веществ. В аптеках Санкт-Петербурга раскуплен весь запас йодосодержащих препаратов.