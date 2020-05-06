 

Гороскоп на сегодня (21.05.20)

Общество / Жизнь Сегодня, 10:1337
Гороскоп на сегодня (21.05.20)

Овен

Если хотите начать новые дела, то не упускайте удачного шанса. Появится много возможностей для раскрытия своего творческого потенциала. Постарайтесь больше времени уделять любимому делу, не забывая и о насущных вопросах, требующих неотложного решения. Не позволяйте собой манипулировать.

 

Телец

Нельзя расслабляться и плыть по течению. Любимый человек готов поддержать вас и окружить заботой. Кое-кого ждет судьбоносное знакомство, которое может перерасти в большую взаимную любовь. Благоприятное время для посещения магазинов: вам удастся совершить выгодные покупки и получить удовольствие.

 

Близнецы

Идет благоприятное время для достижений и перемен в профессиональной деятельности. Выделите наиболее приоритетные дела и займитесь их воплощением в жизнь. Удачный период также для разного рода приобретений.

 

Рак

Не придавайте значения вероятным маленьким недоразумениям в отношениях с коллегами и случайными знакомыми. Серьезных последствий у них не будет - срывы и задержки возможны только по причине дефицита времени. Будьте дружелюбны к окружающим, не уходите в себя и ни на кого не обижайтесь.

 

Лев

В данный период вам не только позволительно, но даже полезно идти на поводу своих желаний. Не пренебрегайте также подсказками внутреннего голоса, так как он направит вас по нужному пути. Если почувствуете стойкое нежелание с кем-то встречаться или что-либо делать, то можете с чистой совестью отказаться от этого.

 

Дева

Конфликты с ближайшими родственниками могут омрачить ваше безоблачное настроение. Звезды уверены: добиться своего вы можете лишь если не будете опускаться до грубости. Решайте все мирным путем. В отношениях с любимым человеком постарайтесь обойтись без замечаний и упреков, ведь иногда это может иметь обратный эффект. А в остальном день благополучный.

Весы

Повремените с началом новых дел и подписанием серьезных деловых бумаг. Освободившееся от рабочих забот время всецело посвятите личной жизни и укреплению своего здоровья. Свободным людям судьба подарит новое увлечение, которое может перерасти в настоящую большую любовь.

 

Скорпион

Планируйте самые сложные дела, назначайте важные встречи. Фортуна на вашей стороне, важно лишь не мешать ей своими сомнениями. Дайте возможность проявиться счастливому случаю. Предостережение: строго соблюдайте технику безопасности.

 

Стрелец

Требуются повышенное внимание и осторожность во всех делах. Высока вероятность получить бытовую или производственную травму. В любовной сфере не форсируйте никаких перемен. Сейчас вы не сможете объективно оценить ситуацию.

 

Козерог

Практически все, что наметите совершить в этот день, вам удастся. Предпочтение стоит отдавать делам, в которых не требуется чья-то помощь, так как помощники могут оказаться тормозом. Но даже это не будет являться для вас значительной помехой.

 

Водолей

День благоприятен для начала новых дел. переговоров, встреч и составления планов на будущее. Постарайтесь его максимально загрузить делами. В любовном плане могут быть перемены в положительную сторону. В особенности это касается людей, которые еще не обрели свою половинку.

 

Рыбы

Наступает период, когда трудиться придется гораздо больше, чем вы рассчитываете. Да и отдача будет не слишком высокой. Если возникнет необходимость, то возьмите себе в помощники людей, которым доверяете. Вполне вероятно, что вам самим будет сложно справиться с грузом навалившихся проблем.

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