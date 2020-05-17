Какие сегодня праздники, события - 22 Мая

Международные
ООН — Международный день биологического разнообразия.
Национальные
Йемен — образование единой Йеменской Республики.
Киргизия — День вооружённых сил.
Религиозные
Православие
память пророка Исаии (VIII до н. э.);
память мученика Христофора Ликийского (ок. 250);
перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бари (1087);
память преподобного Иосифа Оптинского (1911);
память преподобного Шио (Симеона) Мгвимского (VI) (Грузинская православная церковь);
память священномученика Димитрия Воскресенского, пресвитера (1938);
память священномученика Василия Колосова, пресвитера (1939);
память Перекопской иконы Божией Матери.
Именины
Православные: Николай, Северин, Сергей.
События
До XVIII века
853 — Олаф Белый, сын короля Норвегии, принял в подчинение викингов и датчан в Ирландии и сделал Дублин её столицей.
1455 — Первой битвой при Сент-Олбансе началась война Алой и Белой Розы.
1498 — Приоратом Флорентийской республики объявлен смертный приговор Савонароле, отлучённому от церкви в июне 1497 года за попытку свержения папы Александра VI.
XVIII век
1756 — в Петербурге сенатским указом учреждены Волковское и Смоленское кладбища — ныне известнейшие петербургские некрополи.
1769 — отлит колокол для часов Спасской башни Московского Кремля.
1785 — в Москве прошла закладка Дома Пашкова, в котором ныне располагается Российская государственная библиотека.
XIX век
1807 — Военно-Морской Флот Российской империи под командованием адмирала Сенявина разгромил турецкие корабли в Дарданелльском сражении.
1846 — в Нью-Йорке основано информационное агентство «Associated Press».
1849 — Авраам Линкольн получил патент за номером 6469 на конструкцию плавучего дока. До сих пор он — единственный президент США — обладатель патента за изобретение.
1856 — В Москве основана Третьяковская галерея. В этот день русский предприниматель и меценат П. М. Третьяков купил две первых картины для своей коллекции — «Искушение» Н. Г. Шильдера и «Стычка с финляндскими контрабандистами» В. Г. Худякова.
1862 — в Российской Империи издано положение «о заселении предгорий западной части Кавказского хребта кубанскими казаками и другими переселенцами из России … с целью окончательного покорения горских племён».
1868 — недалеко от Маршфилда (шт. Индиана) произошло «Великое ограбление поезда».
1892 — доктор Вашингтон Шеффилд (Washington Sheffield) из Нью-Лондона запатентовал тюбик для зубной пасты.
XX век
1906 — братья Райт получили патент на свой летательный аппарат.
1911 — профессор Технологического института Борис Львович Розинг впервые в мире продемонстрировал на экране электронно-лучевой трубки изображения геометрических фигур — прообразы нынешнего телевизионного изображения.
1914 — Британия приобрела право на управление нефтяными собственностями в Персидском заливе у англо-персидской нефтяной компании.
1916 — в Петербурге перед зданием Николаевского кавалерийского училища установлен памятник М. Ю. Лермонтову (скульптор Б. М. Микешин).
1921 — городские власти Чикаго приняли решение штрафовать на сумму от 10 до 100 долларов женщин, появляющихся на улицах в коротких юбках и с обнажёнными руками.
1926 — в Италии Муссолини запретил проведение конкурсов красоты, назвав подобные мероприятия аморальными.
1940 — Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении золотой медали «Серп и Молот» — знака отличия Героя Социалистического Труда.
1949 — покончил с собой первый министр обороны США Джеймс Винсент Форрестол, которому приписывают авторство фразы «Русские идут».
1950 — китайское коммунистическое правительство предложило Тибету территориальную автономию при условии установления в этой области коммунистической власти.
1960
в Южной Америке произошло Великое Чилийское землетрясение.
впервые прозвучали позывные воскресной радиопередачи «С добрым утром!», давшей путёвку в жизнь многим популярным авторам-сатирикам и эстрадным исполнителям.
1966 — 16-летний Брюс Спрингстин вместе со своей первой группой «The Castiles» записал первый сингл «That’s What You Get» вместе с «Baby I». Но эта запись так и не была выпущена в свет.
1967 — президент Египта Насер, разместив гарнизон в Шарм-эш-Шейхе, объявляет блокаду Тиранского пролива, закрыв израильский порт Эйлат. Casus belli Шестидневной войны.
1968 — руководство шотландской церкви приняло решение разрешить посвящение женщин в духовный сан.
1972
Ричард Никсон стал вторым президентом США, прибывшим в СССР.
Цейлон принял новую конституцию и провозглашён независимой Республикой Шри-Ланка в составе Содружества, президентом которой стал Уильям Гопаллава (William Gopallawa).
1973 — Роберт Меткалф (Robert Metcalfe) составил докладную записку для главы PARC о потенциале технологии Ethernet. Этот день общепринято считать днём изобретения данной технологии.
1977 — последний рейс знаменитого «Восточного экспресса», которым с 1883 года отправлялись путешественники по маршруту Париж — Стамбул.
1982 — папа римский вместе с английскими и аргентинскими кардиналами отслужил в Риме мессу за установление мира.
1990
состоялся релиз программной оболочки Windows 3.0 компании Microsoft.
после многолетнего противостояния Северный и Южный Йемен объединились в единую Республику Йемен.
1995 — Минюст России зарегистрировал Всероссийское общественное движение «Наш дом — Россия».
XXI век
2003
Сэр Пол Маккартни прибыл в Санкт-Петербург для получения почётного диплома профессора петербургской консерватории.
Народный артист СССР Владимир Спиваков назначен президентом Московского международного Дома музыки (ММДМ).
2004
Крупные столкновения между полицией и крестьянами, выращивающими коку, прошли в Перу. Недалеко от города Тинго Мария в пригороде столицы страны Лимы более 800 крестьян устроили несанкционированный митинг, выступая против планов правительства по сокращению плантаций коки.
Крупный пожар в Пхеньянском метрополитене.
2007
В Турции в историческом центре Анкары совершён террористический акт. Погибло несколько человек.
В России в Ульяновской области прошли похороны Валентины Леонтьевой.
Состоялось первичное размещение акций ВТБ.
2010 — катастрофа Boeing 737 в Мангалуре (Индия). Погибли 158 человек.