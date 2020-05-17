Какие сегодня праздники, события - 22 Мая

Международные

ООН — Международный день биологического разнообразия.

Национальные

Йемен — образование единой Йеменской Республики.

Киргизия — День вооружённых сил.

Религиозные

Православие

память пророка Исаии (VIII до н. э.);

память мученика Христофора Ликийского (ок. 250);

перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бари (1087);

память преподобного Иосифа Оптинского (1911);

память преподобного Шио (Симеона) Мгвимского (VI) (Грузинская православная церковь);

память священномученика Димитрия Воскресенского, пресвитера (1938);

память священномученика Василия Колосова, пресвитера (1939);

память Перекопской иконы Божией Матери.

Именины

Православные: Николай, Северин, Сергей.

События

До XVIII века

853 — Олаф Белый, сын короля Норвегии, принял в подчинение викингов и датчан в Ирландии и сделал Дублин её столицей.

1455 — Первой битвой при Сент-Олбансе началась война Алой и Белой Розы.

1498 — Приоратом Флорентийской республики объявлен смертный приговор Савонароле, отлучённому от церкви в июне 1497 года за попытку свержения папы Александра VI.

XVIII век

1756 — в Петербурге сенатским указом учреждены Волковское и Смоленское кладбища — ныне известнейшие петербургские некрополи.

1769 — отлит колокол для часов Спасской башни Московского Кремля.

1785 — в Москве прошла закладка Дома Пашкова, в котором ныне располагается Российская государственная библиотека.

XIX век

1807 — Военно-Морской Флот Российской империи под командованием адмирала Сенявина разгромил турецкие корабли в Дарданелльском сражении.

1846 — в Нью-Йорке основано информационное агентство «Associated Press».

1849 — Авраам Линкольн получил патент за номером 6469 на конструкцию плавучего дока. До сих пор он — единственный президент США — обладатель патента за изобретение.

1856 — В Москве основана Третьяковская галерея. В этот день русский предприниматель и меценат П. М. Третьяков купил две первых картины для своей коллекции — «Искушение» Н. Г. Шильдера и «Стычка с финляндскими контрабандистами» В. Г. Худякова.

1862 — в Российской Империи издано положение «о заселении предгорий западной части Кавказского хребта кубанскими казаками и другими переселенцами из России … с целью окончательного покорения горских племён».

1868 — недалеко от Маршфилда (шт. Индиана) произошло «Великое ограбление поезда».

1892 — доктор Вашингтон Шеффилд (Washington Sheffield) из Нью-Лондона запатентовал тюбик для зубной пасты.

XX век

1906 — братья Райт получили патент на свой летательный аппарат.

1911 — профессор Технологического института Борис Львович Розинг впервые в мире продемонстрировал на экране электронно-лучевой трубки изображения геометрических фигур — прообразы нынешнего телевизионного изображения.

1914 — Британия приобрела право на управление нефтяными собственностями в Персидском заливе у англо-персидской нефтяной компании.

1916 — в Петербурге перед зданием Николаевского кавалерийского училища установлен памятник М. Ю. Лермонтову (скульптор Б. М. Микешин).

1921 — городские власти Чикаго приняли решение штрафовать на сумму от 10 до 100 долларов женщин, появляющихся на улицах в коротких юбках и с обнажёнными руками.

1926 — в Италии Муссолини запретил проведение конкурсов красоты, назвав подобные мероприятия аморальными.

1940 — Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении золотой медали «Серп и Молот» — знака отличия Героя Социалистического Труда.

1949 — покончил с собой первый министр обороны США Джеймс Винсент Форрестол, которому приписывают авторство фразы «Русские идут».

1950 — китайское коммунистическое правительство предложило Тибету территориальную автономию при условии установления в этой области коммунистической власти.

1960

в Южной Америке произошло Великое Чилийское землетрясение.

впервые прозвучали позывные воскресной радиопередачи «С добрым утром!», давшей путёвку в жизнь многим популярным авторам-сатирикам и эстрадным исполнителям.

1966 — 16-летний Брюс Спрингстин вместе со своей первой группой «The Castiles» записал первый сингл «That’s What You Get» вместе с «Baby I». Но эта запись так и не была выпущена в свет.

1967 — президент Египта Насер, разместив гарнизон в Шарм-эш-Шейхе, объявляет блокаду Тиранского пролива, закрыв израильский порт Эйлат. Casus belli Шестидневной войны.

1968 — руководство шотландской церкви приняло решение разрешить посвящение женщин в духовный сан.

1972

Ричард Никсон стал вторым президентом США, прибывшим в СССР.

Цейлон принял новую конституцию и провозглашён независимой Республикой Шри-Ланка в составе Содружества, президентом которой стал Уильям Гопаллава (William Gopallawa).

1973 — Роберт Меткалф (Robert Metcalfe) составил докладную записку для главы PARC о потенциале технологии Ethernet. Этот день общепринято считать днём изобретения данной технологии.

1977 — последний рейс знаменитого «Восточного экспресса», которым с 1883 года отправлялись путешественники по маршруту Париж — Стамбул.

1982 — папа римский вместе с английскими и аргентинскими кардиналами отслужил в Риме мессу за установление мира.

1990

состоялся релиз программной оболочки Windows 3.0 компании Microsoft.

после многолетнего противостояния Северный и Южный Йемен объединились в единую Республику Йемен.

1995 — Минюст России зарегистрировал Всероссийское общественное движение «Наш дом — Россия».

XXI век

2003

Сэр Пол Маккартни прибыл в Санкт-Петербург для получения почётного диплома профессора петербургской консерватории.

Народный артист СССР Владимир Спиваков назначен президентом Московского международного Дома музыки (ММДМ).

2004

Крупные столкновения между полицией и крестьянами, выращивающими коку, прошли в Перу. Недалеко от города Тинго Мария в пригороде столицы страны Лимы более 800 крестьян устроили несанкционированный митинг, выступая против планов правительства по сокращению плантаций коки.

Крупный пожар в Пхеньянском метрополитене.

2007

В Турции в историческом центре Анкары совершён террористический акт. Погибло несколько человек.

В России в Ульяновской области прошли похороны Валентины Леонтьевой.

Состоялось первичное размещение акций ВТБ.

2010 — катастрофа Boeing 737 в Мангалуре (Индия). Погибли 158 человек.