 

Какие сегодня праздники, события - 22 Мая

Общество / Жизнь Сегодня, 09:3843
Какие сегодня праздники, события - 22 Мая

Международные
ООН — Международный день биологического разнообразия.

 

Национальные
Йемен — образование единой Йеменской Республики.
Киргизия — День вооружённых сил.

 

Религиозные
Православие
память пророка Исаии (VIII до н. э.);
память мученика Христофора Ликийского (ок. 250);
перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бари (1087);
память преподобного Иосифа Оптинского (1911);
память преподобного Шио (Симеона) Мгвимского (VI) (Грузинская православная церковь);
память священномученика Димитрия Воскресенского, пресвитера (1938);
память священномученика Василия Колосова, пресвитера (1939);
память Перекопской иконы Божией Матери.

 

Именины
Православные: Николай, Северин, Сергей.

 

События
До XVIII века
853 — Олаф Белый, сын короля Норвегии, принял в подчинение викингов и датчан в Ирландии и сделал Дублин её столицей.
1455 — Первой битвой при Сент-Олбансе началась война Алой и Белой Розы.
1498 — Приоратом Флорентийской республики объявлен смертный приговор Савонароле, отлучённому от церкви в июне 1497 года за попытку свержения папы Александра VI.

 

XVIII век
1756 — в Петербурге сенатским указом учреждены Волковское и Смоленское кладбища — ныне известнейшие петербургские некрополи.
1769 — отлит колокол для часов Спасской башни Московского Кремля.
1785 — в Москве прошла закладка Дома Пашкова, в котором ныне располагается Российская государственная библиотека.

 

XIX век
1807 — Военно-Морской Флот Российской империи под командованием адмирала Сенявина разгромил турецкие корабли в Дарданелльском сражении.
1846 — в Нью-Йорке основано информационное агентство «Associated Press».
1849 — Авраам Линкольн получил патент за номером 6469 на конструкцию плавучего дока. До сих пор он — единственный президент США — обладатель патента за изобретение.
1856 — В Москве основана Третьяковская галерея. В этот день русский предприниматель и меценат П. М. Третьяков купил две первых картины для своей коллекции — «Искушение» Н. Г. Шильдера и «Стычка с финляндскими контрабандистами» В. Г. Худякова.
1862 — в Российской Империи издано положение «о заселении предгорий западной части Кавказского хребта кубанскими казаками и другими переселенцами из России … с целью окончательного покорения горских племён».
1868 — недалеко от Маршфилда (шт. Индиана) произошло «Великое ограбление поезда».
1892 — доктор Вашингтон Шеффилд (Washington Sheffield) из Нью-Лондона запатентовал тюбик для зубной пасты.

 

XX век
1906 — братья Райт получили патент на свой летательный аппарат.
1911 — профессор Технологического института Борис Львович Розинг впервые в мире продемонстрировал на экране электронно-лучевой трубки изображения геометрических фигур — прообразы нынешнего телевизионного изображения.
1914 — Британия приобрела право на управление нефтяными собственностями в Персидском заливе у англо-персидской нефтяной компании.
1916 — в Петербурге перед зданием Николаевского кавалерийского училища установлен памятник М. Ю. Лермонтову (скульптор Б. М. Микешин).
1921 — городские власти Чикаго приняли решение штрафовать на сумму от 10 до 100 долларов женщин, появляющихся на улицах в коротких юбках и с обнажёнными руками.
1926 — в Италии Муссолини запретил проведение конкурсов красоты, назвав подобные мероприятия аморальными.
1940 — Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении золотой медали «Серп и Молот» — знака отличия Героя Социалистического Труда.
1949 — покончил с собой первый министр обороны США Джеймс Винсент Форрестол, которому приписывают авторство фразы «Русские идут».
1950 — китайское коммунистическое правительство предложило Тибету территориальную автономию при условии установления в этой области коммунистической власти.
1960
в Южной Америке произошло Великое Чилийское землетрясение.
впервые прозвучали позывные воскресной радиопередачи «С добрым утром!», давшей путёвку в жизнь многим популярным авторам-сатирикам и эстрадным исполнителям.
1966 — 16-летний Брюс Спрингстин вместе со своей первой группой «The Castiles» записал первый сингл «That’s What You Get» вместе с «Baby I». Но эта запись так и не была выпущена в свет.
1967 — президент Египта Насер, разместив гарнизон в Шарм-эш-Шейхе, объявляет блокаду Тиранского пролива, закрыв израильский порт Эйлат. Casus belli Шестидневной войны.
1968 — руководство шотландской церкви приняло решение разрешить посвящение женщин в духовный сан.
1972
Ричард Никсон стал вторым президентом США, прибывшим в СССР.
Цейлон принял новую конституцию и провозглашён независимой Республикой Шри-Ланка в составе Содружества, президентом которой стал Уильям Гопаллава (William Gopallawa).
1973 — Роберт Меткалф (Robert Metcalfe) составил докладную записку для главы PARC о потенциале технологии Ethernet. Этот день общепринято считать днём изобретения данной технологии.
1977 — последний рейс знаменитого «Восточного экспресса», которым с 1883 года отправлялись путешественники по маршруту Париж — Стамбул.
1982 — папа римский вместе с английскими и аргентинскими кардиналами отслужил в Риме мессу за установление мира.
1990
состоялся релиз программной оболочки Windows 3.0 компании Microsoft.
после многолетнего противостояния Северный и Южный Йемен объединились в единую Республику Йемен.
1995 — Минюст России зарегистрировал Всероссийское общественное движение «Наш дом — Россия».

 

XXI век
2003
Сэр Пол Маккартни прибыл в Санкт-Петербург для получения почётного диплома профессора петербургской консерватории.
Народный артист СССР Владимир Спиваков назначен президентом Московского международного Дома музыки (ММДМ).
2004
Крупные столкновения между полицией и крестьянами, выращивающими коку, прошли в Перу. Недалеко от города Тинго Мария в пригороде столицы страны Лимы более 800 крестьян устроили несанкционированный митинг, выступая против планов правительства по сокращению плантаций коки.
Крупный пожар в Пхеньянском метрополитене.
2007
В Турции в историческом центре Анкары совершён террористический акт. Погибло несколько человек.
В России в Ульяновской области прошли похороны Валентины Леонтьевой.
Состоялось первичное размещение акций ВТБ.
2010 — катастрофа Boeing 737 в Мангалуре (Индия). Погибли 158 человек.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, События, Праздники, Весна, 7dniv, 7dnivinfo  
Гороскоп на сегодня (22.05.20)
Гороскоп на сегодня (22.05.20)
Какие сегодня праздники, события - 22 Мая
Какие сегодня праздники, события - 22 Мая
Все о подвесном потолке
Все о подвесном потолке
Виды и особенности конструкции подъемников для СТО, нюансы выбора
Виды и особенности конструкции подъемников для СТО, нюансы выбора
Здоровье спины и суставов
Здоровье спины и суставов
Твердопаливні котли з пелетною факельною горілкою
Твердопаливні котли з пелетною факельною горілкою
Гороскоп на сегодня (21.05.20)
Гороскоп на сегодня (21.05.20)
Какие сегодня праздники, события - 21 Мая
Какие сегодня праздники, события - 21 Мая
Почему качество кровли дома настолько важно?
Почему качество кровли дома настолько важно?
Компьютерные столы для двоих детей: удобство и функциональность в одном наборе
Компьютерные столы для двоих детей: удобство и функциональность в одном наборе
Пятерка лучших чехлов для iPhone11
Пятерка лучших чехлов для iPhone11
Гороскоп на сегодня (20.05.20)
Гороскоп на сегодня (20.05.20)

Новости по теме

Оказалось, что у ошалелой Фарион есть дочь, которую она боится кормить йогуртами.
Оказалось, что у ошалелой Фарион есть дочь, которую она боится кормить йогуртами.
17-мая-2020, 17:51
Какие сегодня праздники, события - 13 Апреля
Какие сегодня праздники, события - 13 Апреля
13-апр-2020, 10:36
Какие сегодня праздники, события - 10 Апреля
Какие сегодня праздники, события - 10 Апреля
10-апр-2020, 09:10
Какие сегодня праздники, события - 29 Марта
Какие сегодня праздники, события - 29 Марта
29-мар-2020, 08:11
Какие сегодня праздники, события - 23 Марта
Какие сегодня праздники, события - 23 Марта
23-мар-2020, 08:46

Последние новости

10:47
События
Из охотничьего ружья в Житомирской области мужчина расстрелял 7 человек
10:19
Политика
Международному морскому трибуналу доказательства против России передает Украина
10:16
Политика
Срочно на допрос ГБР вызвало Порошенко
10:12
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (22.05.20)
09:38
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 22 Мая
09:24
События
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 22.05 (состоянием на 09:00)
Вчера, 2020-05-21
21:50
События
Из-за гибели командира батальона "Луганск-1" прокуратура возбудила дело
20:21
Политика
Разработать закон о единоразовом декларировании Зеленский призывает Кабмин
18:20
Политика
О намерении выйти из Договора по открытому небу из-за нарушений со стороны России объявили в США
18:09
События
Открыть дело о вмешательстве Байдена в работу Шокина, Печерский суд обязал Офис генпрокурора
16:01
Политика
Детектор лжи не подтвердил причастность сотрудников УГО к прослушке Гончарука
15:37
Политика
Возможную дату президентских выборов назвали в Польше
13:36
Политика
Меру пресечения экс-нардепу избрал ВАКС
13:23
События
С 1 июня возобновляются железнодорожные перевозки
13:00
События
Что будет включать следующий этап ослабления карантина в столице рассказали в КГГА
12:47
События
Двум экс-бойцам "Беркута" объявили подозрения по делам Майдана
10:44
События
От коронавируса вылечились более 2 млн людей в мире
10:43
Политика
На заявление России о президентстве Зеленского резко отреагировали в Украине
10:40
Политика
На выборы мэра Киева может пойти Ляшко
10:38
Политика
Того что Притула будет участвовать в выборах мэра Киева не исключают в "Голосе"

Новости ТОП-7

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 20.05 (состоянием на 09:00)4513
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 21.05 (состоянием на 09:00)3711
Политические преследования несогласных в Украине продолжаются! При президенте Зеленском ничего не изменилось, а только стало ещё хуже!867
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 22.05 (состоянием на 09:00)609
До 22 июня будет действовать в Украине карантин191
За один стол с такими бандитами я не сяду - Зеленский о мэре Черкасс189
Сроки и условия открытия детсадов и школ назвали в Киеве176

Досуг

Все о подвесном потолке
Все о подвесном потолке
В последнее время количество модных тенденций только увеличивается с каждым годом. Ровно такая же ситуация имеет место быть и в вопросах ремонта квартиры и собственного дома.
Вчера, 23:4483
Виды и особенности конструкции подъемников для СТО, нюансы выбора
Виды и особенности конструкции подъемников для СТО, нюансы выбора
Основные разновидности автоподъемников для автосервиса и шиномонтажной мастерской. Конструктивные отличия разных типов подъемников, главные критерии выбора устройства.
Вчера, 15:58109
Здоровье спины и суставов
Здоровье спины и суставов
Статистика показывает, что каждый пятый человек в Украине сталкивается с болями в спине. Это причиняет дискомфорт, ограничивает движения, а также не позволяет выполнять различные действия. Но есть отличный способ избавиться от данной проблемы.
Вчера, 15:29174
Твердопаливні котли з пелетною факельною горілкою
Твердопаливні котли з пелетною факельною горілкою
Економічне, зручне та екологічне рішення, яке представляє собою пелетний котел, ідеально підходить до будь-якого житлового, службового будинку, складу чи виробничого залу з центральним опаленням. Там, де є необхідність зменшити витрати на опалення при спрощенні експлуатації, пелетний котел, що не
Вчера, 15:25101
Почему качество кровли дома настолько важно?
Почему качество кровли дома настолько важно?
Важность кровли дома: почему не стоит экономить на качестве
20-мая-2020, 18:35116
Компьютерные столы для двоих детей: удобство и функциональность в одном наборе
Компьютерные столы для двоих детей: удобство и функциональность в одном наборе
Вне зависимости от возраста стол – это важный предмет детской комнаты. Малыши могут за ним рисовать, лепить что-то из пластилина. Старшие ребята пользуются столом для занятий, выполнения домашних заданий. В семьях может быть несколько детей.
20-мая-2020, 18:17133

События

Из охотничьего ружья в Житомирской области мужчина расстрелял 7 человек
Из охотничьего ружья в Житомирской области мужчина расстрелял 7 человек
Ружье, из которого было осуществлено массовое убийство, изъято
Сегодня, 10:4729
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 22.05 (состоянием на 09:00)
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 22.05 (состоянием на 09:00)
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 09:00 22 мая в Украине 20148 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19
Сегодня, 09:24609
Из-за гибели командира батальона "Луганск-1" прокуратура возбудила дело
Из-за гибели командира батальона "Луганск-1" прокуратура возбудила дело
Дело квалифицировано по ч. 3 ст. 258 УК Украины
Вчера, 21:50115
Открыть дело о вмешательстве Байдена в работу Шокина, Печерский суд обязал Офис генпрокурора
Открыть дело о вмешательстве Байдена в работу Шокина, Печерский суд обязал Офис генпрокурора
Офис генерального прокурора Украины обязан начать расследование возможного вмешательства экс-вице-президента США Джо Байдена в деятельность бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина
Вчера, 18:09144
С 1 июня возобновляются железнодорожные перевозки
С 1 июня возобновляются железнодорожные перевозки
С 1 июня возобновляются железнодорожные перевозки в дальнем сообщении
Вчера, 13:23117
Что будет включать следующий этап ослабления карантина в столице рассказали в КГГА
Что будет включать следующий этап ослабления карантина в столице рассказали в КГГА
Кличко отметил, что заработает наземный и подземный общественный транспорт
Вчера, 13:0088
7 Днів