Гороскоп на сегодня (22.05.20)

Овен

Возможно, на данном этапе придется чужие интересы поставить выше своих. Особого оптимизма это вряд ли добавит, но нужно смотреть в будущее. Очень скоро положение изменится, и вам все вернется сторицей. Это касается и любовных дел. Придется проявить немало заботы и внимания по отношению к партнеру.

Телец

Сейчас идет время, когда вы практически в любой области можете быть на коне. На данный день наметьте наиболее важные дела, переговоры и встречи. В любовной сфере также не ожидается никаких разочарований, даже наоборот, судьба может порадовать приятными сюрпризами.

Близнецы

Много забот и проблем ляжет на ваши плечи, и справитесь с ними вы не слишком скоро. Любым способом избегайте выяснения отношений с коллегами. Лучше промолчать, чем вступить в спор и испортить себе и окружающим людям настроение.

Рак

Придется покрутиться, чтобы получить то, о чем мечтаете. Но затраченные время и силы полностью себя окупят, когда увидите плоды своих деяний. А они смогут заметно укрепить веру в себя. На любовном фронте все замечательно, если не будете эгоистичны по отношению к своему партнеру.

Лев

Чем меньше сейчас вы будете проявлять инициативу, тем лучше. Есть опасность оказаться необъективными в общении с людьми и в деловых переговорах. И даже если ваши намерения самые благие, итог может быть не слишком радужным. Сначала хорошенько подумайте, а уж потом действуйте.

Дева

Если не хотите потерпеть фиаско на профессиональном поприще, не предпринимайте необдуманных шагов. Данный день не располагает к активным действиям, а также к началу новых дел, не стройте грандиозных планов. Зато в личных отношениях все должно обстоять значительно лучше.

Весы

День благоприятен для деловых встреч, переговоров, подписания бумаг. На работе не стоит форсировать события. Нужно продолжать начатые дела. При любой возможности используйте время для отдыха. Не помешает более тщательный контроль над расходами.

Скорпион

Не будьте легкомысленными по отношению к близким людям. Вы можете своим поведением или словом обидеть их, причем даже не осознав этого. Неплохие перспективы могут возникнуть в профессиональной деятельности, но не хватайтесь за несколько дел одновременно. В долг постарайтесь не давать и не брать.

Стрелец

Не стоит ограничивать себя в желаниях. Любимый человек полностью поддержит вас. У вас ожидаются встречи со старыми друзьями, от которых вы получите заряд бодрости. В профессиональной области не должно произойти никаких серьезных перемен. Все будет идти своим чередом.

Козерог

Не обижайте своих близких невниманием к их проблемам и просьбам. С осторожностью отнеситесь к новым деловым партнерам. Не следует верить, если вам обещают золотые горы и заманчивые перспективы. Если в отношениях с любимым человеком что-либо не устраивает, не спешите делать скоропалительные выводы.

Водолей

Вам сейчас предстоит совершить немало дел и принять много ответственных решений. Но нельзя сказать, что все это вы будете делать через силу. Добившись успеха, принимайтесь за следующую задачу. И таким образом, медленно, но верно вы будете продвигаться к намеченной цели. Только не принимайте участия в конфликтах.

Рыбы

У вас появятся новые знакомые. Но постарайтесь исключить всякую корысть из ваших взаимоотношений с людьми. На этот день можете планировать деловые встречи, переговоры, подписание бумаг. Удачными будут походы по магазинам, так что стоит побаловать себя и своих близких покупками.