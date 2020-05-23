Какие сегодня праздники, события - 25 Мая

Международные

ООН — День освобождения Африки.

День полотенца.

Национальные

Аргентина — День Майской революции.

Иордания — День освобождения (День независимости).

Россия — День филолога.

Судан — День революции.

Туркмения — День Ашхабада.

Украина — День Киева.

Крещение Сары Кали — праздник цыган-католиков.

Религиозные

Православие

Вознесение Господне (переходящее празднование в 2017 году);

память священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца (прославление в 1913 году);

память святителя Епифания, епископа Кипрского (403);

память святителя Германа, патриарха Константинопольского (740);

память преподобного Дионисия Радонежского, архимандрита (1633);

второе обре́тение мощей праведного Симеона Верхотурского (Меркушинского) (1992);

память святителей Савина, архиепископа Кипрского (V) и Полувия, епископа Ринокирского (V);

память мученика Иоанна Влаха (Валаха) (1662) (Румынская православная церковь);

память мучеников, в долине Ферейдан (Иран) от персов пострадавших (XVII в.) (переходящее празднование в 2017 году);

память священномученика Петра Попова, пресвитера (1937);

память мученицы Евдокии Мартишкиной (1938).

Именины

Православные: Герман, Денис, Иван, Пётр, Семён, Фёдор, Евдокия[источник не указан 865 дней]

События

До XVIII века

5493 до н. э. — согласно религиозным представлениям, это условная дата сотворения мира, от которой вела летоисчисление александрийская хронология[источник не указан 1096 дней].

996 — в Киеве освящена первая на Руси каменная церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы — знаменитая Десятинная церковь.

1085 — Альфонсо VI Храбрый отвоевал Толедо у мусульман.

1420 — Энрике Мореплаватель стал великим магистром Ордена Христа. Эту должность он занимал до конца своих дней.

1521 — закончился Вормсский рейхстаг, на котором издан Вормсский эдикт, объявивший Мартина Лютера еретиком и преступником и запретивший издание и распространение его трудов.

1579 — Иван Грозный отправил грамоту донским казакам. Этот день считается Днём основания Донского казачества.

1592 — в ходе начавшейся Имджинской войны японская армия взяла крепости Пусан и Тоннэ.

1659 — Лорд-протектор Англии, Шотландии и Ирландии Ричард Кромвель подал в отставку.

1666 — протопоп Аввакум Петров вместе с дьяконом Фёдором и суздальским священником Никитой закованы и отправлены в Николо-Угрешский монастырь. Там его посетили царь Алексей Михайлович и князь И. А. Воротынский, пытавшиеся примирить протопопа с официальной церковью. Более года Аввакума и его сторонников перевозили из монастыря в монастырь, церковные иерархи вели с ним споры, но он остался непреклонным. В июле 1667 всех «расколоучителей» осудили на Церковном соборе и предали анафеме. Аввакума сослали в Пустозерск, через три года посадили в «земляную тюрьму», а в апреле 1682 по приговору собора заживо сожгли в срубе.

XVIII век

1731 — открыто судоходство по Ладожскому каналу.

1734 — в ходе Войны за польское наследство на итальянском театре боевых действий произошла Битва при Битонто, в которой испанские войска, возглавляемые графом Монтемар, полностью разгромили австрийские войска.

1779 — в Москве открылось межевое училище, которое было названо в честь внука Екатерины II Константина. Константиновское межевое училище в дальнейшем получило статус института.

1781 — в Филадельфии учреждён банк Северной Америки.

1787 — в Филадельфии под председательством Джорджа Вашингтона собрался Конституционный Конвент, чтобы выработать Конституцию США.

XIX век

1809 — в городе Чукисака (ныне Сукре, Боливия) на территории Королевской аудиенции Чаркас началось восстание — Революция Чукисаки.

1810 — в вице-королевстве Рио-де-ла-Плата (предшественник современной Аргентины) произошла Майская революция: группа революционеров сместила вице-короля и сформировала Первую хунту — первое самостоятельное правительство Соединённых провинций Южной Америки.

1829 — в Лондоне состоялась премьера Первой симфонии Мендельсона.

1833 — принята Чилийская конституция.

1869 — открыто здание Венской Оперы.

1882 — учреждено Королевское научное общество Канады.

1895 — Оскар Уайльд осуждён лондонским судом за «аморальное поведение» (связь с мужчиной) и приговорён к двум годам каторжных работ.

XX век

1901 — Основан «Ривер Плейт», один из самых титулованных спортивных/футбольных клубов Аргентины.

1917 — открылся III съезд партии эсеров в Москве.

1919 — на Красной площади в Москве состоялся первый парад физкультурников и отрядов Всевобуча.

1928 — во время экспедиции под руководством генерала Умберто Нобиле дирижабль «Италия» потерпел аварию во льдах Арктики. До этого экспедиция благополучно достигла Северного полюса, на который сбросила флаги Италии и Милана.

1935 — упразднено Общество старых большевиков.

1936 — на экраны Советского Союза вышла кинокомедия «Цирк».

1939 — первые в стране испытания системы автоматического взлёта и посадки тяжёлого самолёта ТБ-1.

1941 — высадка и развёртывание немецких войск в Ливии.

1944 — высадкой воздушного десанта в югославском городе Дрвар началась немецкая операция «Ход конём».

1946 — провозглашена независимость Иордании от Англии.

1953

В Хьюстоне (шт. Техас) начал работу первый некоммерческий образовательный телеканал.

Первый полёт истребителя-бомбардировщика F-100 «Супер Сейбр».

1955 — британские альпинисты Джордж Бэнд (George Band) и Джо Браун (Joe Brown) совершили первое успешное восхождение на Канченджангу (8586 м).

1956 — указ Президиума Верховного Совета СССР об установлении с 1 июля 6-часового рабочего дня для рабочих и служащих в возрасте 16—18 лет.

1957 — открыта крупнейшая в СССР гостиница — «Украина».

1963 — на I конференции государств и правительств африканских стран в Аддис-Абебе была создана Организация африканского единства (ОАЕ). По решению ООН этот день объявлен Днём освобождения Африки.

1968 — в 17 часов 40 минут, за 20 минут до начала представления «Есть на свете Москва», на стадионе «Трудовые резервы» в г. Кирове в результате возгорания пиротехники произошёл чудовищный взрыв, унёсший, по официальным данным, 39 жизней. Всего пострадало 111, из них 41 школьник.

1973 — в Киеве начался первый Всесоюзный фестиваль искусств «Киевская весна».

1977 — в кинотеатрах начался показ фильма «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда», ставшего первым по размерам кассовых сборов.

1979 — катастрофа DC-10 в Чикаго. Погибли 273 человека, из них двое — на земле. Это крупнейшая авиакатастрофа в истории США (без учёта терактов 11 сентября).

1982 — Фолклендская война: потоплен контейнеровоз «Атлантик Конвейор», погибли 20 человек.

1983 — на экраны США вышел фильм «Звёздные войны. Эпизод VI. Возвращение джедая».

1984 — катастрофа Ту-134 в Донецке, погибли от 4 до 7 человек.

1987 — в 15 часов 59 минут атомный ледокол «Сибирь» достиг Северного полюса планеты. Руководитель экспедиции А. Чилингаров, капитан ледокола — З. Вибах. Во время плавания была эвакуирована дрейфующая научная станция «Северный полюс — 27», а позже в море Лаптевых высажена новая — «Северный полюс — 29». Десятью годами ранее полюс покорился атомному ледоколу «Арктика».

1989 — открыт I Съезд народных депутатов СССР. Председателем Верховного Совета СССР избран М. С. Горбачёв.

1990 — Н. И. Рыжковым представлена программа перехода к «регулируемой рыночной экономике».

1994 — Хакасия приняла свою первую конституцию.

1996 — в Киеве восстановлен памятник княгине Ольге, разрушенный в 1919 году.

2000 — в Третьяковской галерее открыта постоянная экспозиция «Искусство XX века».

XXI век

2002 — катастрофа Boeing 747 над Тайваньским проливом, погибли 225 человек.

2003 — взрыв на борту трансатлантического лайнера «Norway», стоявшего в порту Майами. Как минимум 4 члена экипажа погибли, 21 получил тяжёлые ранения.

2009 — Северная Корея провела подземные ядерные испытания мощностью 20 килотонн.