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Общество / Жизнь Сегодня, 10:1040
Какие сегодня праздники, события - 26 Мая

Национальные
Армения — День победы в Сардарапатской битве.
Гайана — День независимости.
Грузия — День независимости.
Дания — День рождения Кронпринца Фредерика.
Польша — День матери.
Россия — День российского предпринимательства.

 

Религиозные
Православие
Попразднство Вознесения Господня (переходящее празднование в 2017 году);
память мученицы Гликерии девы и с нею мученика Лаодикия Гераклейского, стража темничного (ок. 177);
память праведной Гликерии девы, Новгородской (1522);
память перенесение мощей преподобномученика Макария, архимандрита Каневского, игумена Пинского, Переяславского чудотворца (1688);
память мученика Александра Римского (284—305);
память святителя Павсикакия, епископа Синадского (606);
память святых Георгия исповедника с супругою Ириною и чадами (IX в.);
память преподобного Евфимия Иверского (1028) (Грузинская православная церковь);
память священномучеников Василия Соколова, Александра Заозерского и Христофора Надеждина, пресвитеров, преподобномученика Макария (Телегина), иеромонаха, и мученика Сергия Тихомирова (1922);
память мучеников Черкасских (XX в.).

 

Именины
Католические: Урсула.
Православные: Александр, Василий, Георгий, Гликерия, Егор, Ефим, Ирина, Макар, Сергей, Юрий.

 

События
До XIX века
17 — Германик получает второй триумф после похода против марсов.
451 — битва на Аварайрской равнине, закончившаяся победой сасанидской армии и гибелью Вардана Мамиконяна, предводителя восставших. Несмотря на военное поражение армянского войска, сражение завершилось моральной победой восставших, защитивших своё право на исповедование христианства.
1093 — битва на Стугне между русскими князьями и половцами.
1135 — в Леонском соборе Альфонсо VII короновался как Император всей Испании.
1232 — Папа Григорий IX послал первых инквизиторов в Арагон, положив начало тому, что через два века войдёт в историю под названием Испанская инквизиция.
1521 — император Карл V подписал Вормсский эдикт, предписывавший арест религиозного реформатора Мартина Лютера.
1573 — в Нижних Землях Испанский флот разгромил морских гёзов в сражении в Харлеммермере.
1583 — в Стратфордской церкви крещён первый ребёнок Вильяма Шекспира — дочь Сюзанна. Великим поэтом и драматургом он станет гораздо позже, пока же ему было всего 19 лет.
1637 — Пекотская война: совместный отряд англичан и мохеганов под командованием Джона Мейсона напали на деревню Пекотов перебив всех жителей числом шесть или семь сотен, в основном составлявших женщин, детей и стариков.
1642 — испанские войска под командованием Франсиско де Мело разгромили французов в битве при Оннекуре.
1644 — в ходе Португальской войны за независимость произошла битва при Монтихо[en].
1648 — Богдан Хмельницкий разбил поляков под Корсунем.
1679 — английским парламентом принят закон Хабеас Корпус (Закон о неприкосновенности личности, Habeas Corpus Act), один из основных конституционных актов.
1707 — в ходе Войны за испанское наследство силы бурбонской коалиции взяли Сарагосу.
1768 — Екатерина II дала устное повеление своему личному секретарю Бецкому о постановке монумента Петра I (будущего «Медного всадника»).
1799 — взятие Турина русскими войсками Александра Суворова.

 

XIX век
1805 — правитель Карабаха Ибрагим-хан торжественно присягнул на верность России.
1829 — бой брига «Меркурий» с турецкими кораблями.
1831 — польские войска, наголову разбитые русской гвардией под Остроленкой, отступают к Варшаве.
1865 — сдача остатков армии Юга под командованием генерала К. Смита и окончание Гражданской войны в США.
1868 — последняя публичная казнь в Англии.
1874 — британское правительство постановило открыть первую в Канаде военную академию.
1887 — открыта для пассажиров основная линия Канадской Тихоокеанской железной дороги.

 

XX век
1905 — в Каннах покончил с собой один из самых богатых людей России, меценат Савва Морозов
1908 — в Персии английский бизнесмен Уильям Д’Арси начал добывать первую на Ближнем Востоке нефть.
1909 — дирижабль LZ-6, впервые использованный гражданской авиакомпанией, совершил свой первый полёт.
1910 — в Петербурге открыт памятник Петру I на Кирочной улице «от чинов л.-гв. Преображенского полка».
1913 — в Петербурге состоялся первый в истории полёт многомоторного самолёта «Русский витязь», созданного инженером Игорем Сикорским.
1917 — Читинский Совет принял решение о ликвидации Нерчинской каторги.
1918 — Закавказская Федерация распалась на три независимые республики: Грузию, Армению и Азербайджан.
1923 — во Франции прошла первая автогонка «24 часа Ле Мана».
1924 — первый полёт первого советского цельнометаллического самолёта АНТ-2.
1928 — на заседании ФИФА принято решение проводить раз в четыре года чемпионаты мира по футболу.
1931 — в Харбине создана крупнейшая организация русского зарубежья — Российская фашистская партия.
1938 — в городе Вольфсбург Адольф Гитлер лично заложил первый камень под заводскую новостройку — «Фольксваген». К концу войны на заводе трудились 9 тысяч человек, с конвейера сходило 630 автомобилей. Но главной продукцией тогда были 70 тысяч различных судов, лодок, ковшовых экскаваторов.
1942 — начало сражения за Газалу.
1943 — правительство Англии разрешило церквям свободно звонить в колокола (запрет на колокольный звон был введён с началом войны в 1939 году).
1947 — в СССР отменена смертная казнь (восстановлена в 1950 году).
1948 — в ЮАР объявлено начало политики апартеида.
1953 — началось Норильское восстание заключённых Горлага.
1966 — Гайана получила независимость от Великобритании.
1972
В Москве подписаны «Основы взаимоотношений между СССР и США». Начало политики «разрядки».
В Берлине подписан транспортный договор между ГДР и ФРГ — первый государственный договор между этими странами.
1980 — запущен Союз-36, c первым космонавтом Венгрии Берталаном Фаркашем.
1987 — принят Закон о кооперативах, предоставляющий ещё больше возможностей для индивидуальной трудовой деятельности.
1990 — учредительная конференция Демократической партии России (ДПР); основателем и первым председателем партии был Н. И. Травкин.
1991
Катастрофа Boeing 767 в Данчанге. Погибли 223 человека — первая и крупнейшая катастрофа Boeing 767, крупнейшая авиакатастрофа в Таиланде.
В Грузии были проведены президентские выборы, на которых одержал победу Звиад Гамсахурдиа.
1995 — состоялось торжественное снятие границ между Россией и Белоруссией.
1999 — индийская армия начинает операцию «Виджай» в штате Джамму и Кашмир. Начало Каргильской войны.

 

XXI век
2001 — в Мадриде открылся Всемирный съезд масонов.
2003 — произошла катастрофа Як-42 под Трабзоном
2004
В Киеве, у здания Государственной пограничной службы Украины, открыт памятник «Защитникам границ Отечества всех поколений».
Полотно известного русского символиста Михаила Нестерова «Покой на земле» продано на лондонском аукционе «Сотбис» за 500 тысяч фунтов стерлингов.
2008 — произошла катастрофа Ан-12 под Челябинском.
2014 — начались бои в Донецком аэропорту.

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