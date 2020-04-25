 

Гороскоп на сегодня (26.05.20)

Общество / Жизнь Сегодня, 10:1437
Гороскоп на сегодня (26.05.20)

Овен

Постарайтесь сохранять спокойствие и не лезть на рожон. В любовных делах могут возникнуть различного рода неприятности или даже конфликты. Но если не хотите разрушить существующие связи, то воздержитесь от выяснения отношений. Направьте свою энергию на пользу делу.

 

Телец

Этот период можно назвать необременительным. Вам в руки будут даны козыри, и придется распорядиться ими по собственному усмотрению. Но постарайтесь сейчас не поддаваться лени и не впадать в спячку, так как, проявляя активность, сможете добиться хороших результатов. Если вы еще не встретили человека, с которым хотели бы связать свою жизнь, то не все потеряно.

 

Близнецы

Успех будет сопутствовать тем, кто проявит активность в достижении своих целей. Те же, кто предпочитает «спокойствие, только спокойствие - вполне могут расслабиться. Правда, и побед при этом никаких не будет. В общем и целом данный период не предвещает никаких разочарований и неудач.

 

Рак

Многое само будет плыть вам в руки, и останется только брать то, что окажется наиболее перспективным. Возможно, именно сейчас у вас появится шанс улучшить материальное положение. В любом случае, вы останетесь вполне довольны тем, как все складывается.

 

Лев

Сейчас можно браться за новые дела, пусть даже они на первый взгляд покажутся совершенно невыполнимыми. Для любовных дел идет благоприятный период. Поэтому, если хотите завязать новые отношения или улучшить уже существующие, то берите инициативу в собственные руки.

 

Дева

В профессиональных делах постарайтесь не брать на себя излишней инициативы. Вы можете наткнуться на непонимание и неодобрение. Но в то же время не отказывайте в помощи, если вас об этом попросят. Удачное время для новых знакомств.

 

Весы

День пройдет достаточно спокойно, не принося серьезных волнений и хлопот. Нужно запланировать определенное количество дел, но при этом оставить время и для отдыха. Не бойтесь единолично принимать ответственные решения, но и не оставляйте без внимания советы опытных специалистов. Много положительных эмоций принесут встречи с друзьями и близкими людьми.

 

Скорпион

Если вы задумали осуществить важные дела, то постарайтесь обойтись без посторонней помощи или возьмите ответственность в принятии решений на себя. Прислушиваясь к мнению советчиков, вы начнете допускать ошибки. Зато в сердечных делах могут быть приятные сюрпризы, и даже кардинальные перемены в лучшую сторону.

 

Стрелец

Сейчас вы будете полны сил для покорения профессиональных вершин, но не спешите их употреблять в дело. Лучше всего дождитесь, когда вам дадут конкретное задание и объяснят, как с ним нужно справиться. А если вы сами начнете проявлять инициативу, то ваши начинания могут пресечь на корню, несмотря на то, что вы окажетесь, абсолютно правы.

 

Козерог

Есть вероятность не рассчитать свои силы и возможности. В связи с этим вы выберете неправильную линию поведения и манеру разговора. Лучше наблюдайте и анализируйте происходящее. При общении с собеседником не отклоняйте его точку зрения как заведомо ошибочную.

 

Водолей

Нужно проявить максимум дипломатии и тактичности по отношению к окружающим. Если вам нужна помощь, то не просите об этом, а дождитесь более подходящего момента. Он скоро наступит. Не теряйте шанс расширить свое дело, завести полезные связи, обсудить с партнерами перспективы. День будет гармоничным для всего, что касается любви.

 

Рыбы

В этот день все будет идти по накатанной дорожке. Проблемы могут возникнуть из-за торопливости, несогласованности действий внутри коллектива, собственных чрезмерных амбиций. Расставляйте приоритеты и делайте все по порядку.

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