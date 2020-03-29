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Общество / Жизнь Сегодня, 09:460
Какие сегодня праздники, события - 27 Мая

Национальные
Киргизия — День библиотек Киргизии.
Нигерия — День детей.
Россия:
Общероссийский день библиотек.
День рождения Санкт-Петербурга.

 

Религиозные
Православие
День Святой Троицы. Пятидесятница (переходящее празднование в 2018 году);
память мученика Исидора Хиосского (251);
память блаженного Исидора, Христа ради юродивого, Ростовского чудотворца (1474);
память святителя Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского (XII в.);
память мученика Максима Азийского (ок. 250);
память преподобного Серапиона Синдонита (V в.);
память святителя Леонтия, патриарха Иерусалимского (1175);
память священномученика Петра Рождествина, пресвитера (1939);
празднование в честь икон Божией Матери:
Теребенской (Теребинской) (1654);
Ярославской Печерской (1823).

 

Именины
Православные: Леонтий, Максим, Пётр, Никита, Серапион.

 

События
До XVIII века
1199 — римский папа Иннокентий обложил первым прямым папским налогом Духовенство.
1328 — после смерти младшего сына Филиппа IV Красивого — Карла IV Красивого, который стал последним представителем династии Капетингов, на французский престол вступил двоюродный брат Карла Филипп VI — первый король из династии Валуа.
1647 — в штате Массачусетс казнена (повешена) первая ведьма — Ача Янг (Alse Young).
1657 — Священная Римская империя обязалась помочь Польше в борьбе с украинским казачеством.
1679 — в Англии принят Habeas Corpus Act — акт о гарантиях прав личности.

 

XVIII век
1703 — заложена Петропавловская крепость. День основания города Санкт-Петербурга.
1753 — завершено строительство Андреевской церкви в Киеве.
1794 — императрица Екатерина ІІ издала рескрипт об основании нового города и порта в Хаджибее и утвердила первый генеральный план города Одессы.
1795 — основана первая государственная общедоступная библиотека в России — Императорская публичная библиотека (Российская национальная библиотека).

 

XIX век
1821 — основана Николаевская астрономическая обсерватория.
1831 — в Новой Мексике исследователь Дикого Запада Дж. Смит убит своими индейскими спутниками.
1844 — послана первая депеша по способу Морзе.
1855 — в Петербурге открыт памятник И. А. Крылову в Летнем саду (скульптор П. К. Клодт).
1873 — жители острова Принца Эдуарда приняли решение о присоединении к Канаде.
1883
в Успенском соборе Кремля состоялось венчание на царство императора Александра III.
в Москве на Красной площади открылось здание Исторического музея.
1895 — английский изобретатель Бирт Акрес запатентовал кинопроектор.
1896 — в день коронации нового российского императора открылась Нижегородская выставка. Одним из праздничных мероприятий стала постановка в Деревянном оперном театре оперы Глинки «Жизнь за царя». Это было второе рождение Частной оперы Саввы Мамонтова, который пригласил на главную роль Фёдора Шаляпина. 23-летний певец был к этому времени уже зачислен в Мариинский театр, но судьбоносным стало для него именно сотрудничество с Мамонтовым.
1900 — на парламентских выборах в Бельгии впервые в мире была испробована система пропорционального представительства.

 

XX век
1905 — начало Цусимского сражения.
1913 — в Петербурге первый в мире четырёхмоторный самолёт «Русский витязь» конструкции Сикорского успешно прошёл первые испытания в полёте.
1916 — президент США Вудро Вильсон призвал после войны создать Лигу Наций.
1920 — образование Татарской АССР.
1921 — Афганистан стал независимым государством.
1922 — Ватикан выступил с резкой критикой планов создания еврейского государства на территории Палестины.
1926 — в городке Ганнибал (шт. Миссури) воздвигнут памятник Гекльберри Финну и Тому Сойеру.
1929 — в Москве у здания Малого театра открыт памятник драматургу А. Н. Островскому.
1930 — Ричард Дрю запатентовал «прозрачную целлофановую липкую ленту» — скотч. Новинку использовали для защиты стекла автомашины при покраске.
1931 — первый в мире полёт человека на стратостате совершили швейцарские учёные О. Пикар и П. Кипфер.
1933 — состоялась премьера мультфильма Уолта Диснея «Три поросёнка».
1934 — в СССР введено звание «заслуженный мастер спорта».
1937 — в Сан-Франциско торжественно открылся мост «Золотые ворота».
1938 — правительство Канады национализировало Банк Канады.
1940
первое покушение на Льва Троцкого, окончившееся неудачей.
Бельгия подписала акт о капитуляции.
началась операция «Динамо» (эвакуация из Дюнкерка английских экспедиционных частей).
1941 — британским флотом был потоплен германский линкор «Бисмарк», после чего германский военно-морской флот сконцентрировал усилия на подводной войне.
1949 — Принято постановление Комитета по делам искусств при Совете Министров СССР о смене руководства Камерного театра режиссёра Александра Таирова и перестройке художественно-творческой и производственной деятельности театра «в духе неуклонного выполнения постановления Центрального Комитета партии „О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению“».
1950 — теледебют Фрэнка Синатры на канале NBC.
1953 — столкновение двух самолётов Ли-2 в районе Кемерова. Погибли 27 человек.
1956 — открыта советская полярная станция «Пионерская».
1957 — основан Качканар, единственный в мире город, где добывается железованадиевая руда.
1960 — в Турции совершён военный переворот.
1964 — начало гражданской войны в Колумбии.
1969 — основана рок-группа Машина времени.
1971 — в присутствии 103 тысяч зрителей состоялся прощальный матч Льва Яшина.
1973 — СССР присоединился к Женевской конвенции об охране авторских прав. Началась эпоха Авторского Права.
1977
фирма грамзаписи Virgin выпустила сингл панк-группы Sex Pistols «God Save the Queen». Песня была сразу же запрещена для британского радиовещания, но тем не менее заняла первое место в списках бестселлеров.
утверждён Государственный гимн СССР, просуществовавший до распада СССР в 1991.
на Кубе близ Гаваны разбился советский Ил-62. Погибли 68 человек — крупнейшая авиакатастрофа в истории Кубы на то время.
1987
Побег Романа Свистунова на сельскохозяйственном самолёте в Швецию.
В Москве создана группа «Мегаполис».
1989 — Юрий Афанасьев на съезде народных депутатов СССР выступил с речью об «агрессивно-послушном большинстве».
1992 — страны Большой Семёрки приняли решение о создании специального фонда для поддержания падающего российского рубля.
1993 — отмена в России уголовного преследования за мужеложство.
1994
Александр Солженицын вернулся в Россию спустя двадцать лет после изгнания.
создана группа «Сплин».
1997 — в Париже подписан Основополагающий акт о взаимных отношениях между Российской Федерацией и НАТО.
2000
в Китае католический священник получил шесть лет тюрьмы за издание Библии и других религиозных книг. Обвинили его в незаконных публикациях и тайном проповедовании католицизма. В китайской конституции упомянут принцип свободы вероисповедания, но посещать можно лишь одобренные государством церкви.
министерство связи Туркмении отозвало лицензии у всех частных провайдеров Интернета в республике.
израильский шекель и мексиканский песо вошли в список свободно конвертируемых валют, используемых при расчётах в международной межбанковской системе CLS.

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