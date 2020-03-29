Какие сегодня праздники, события - 27 Мая

Национальные

Киргизия — День библиотек Киргизии.

Нигерия — День детей.

Россия:

Общероссийский день библиотек.

День рождения Санкт-Петербурга.

Религиозные

Православие

День Святой Троицы. Пятидесятница (переходящее празднование в 2018 году);

память мученика Исидора Хиосского (251);

память блаженного Исидора, Христа ради юродивого, Ростовского чудотворца (1474);

память святителя Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского (XII в.);

память мученика Максима Азийского (ок. 250);

память преподобного Серапиона Синдонита (V в.);

память святителя Леонтия, патриарха Иерусалимского (1175);

память священномученика Петра Рождествина, пресвитера (1939);

празднование в честь икон Божией Матери:

Теребенской (Теребинской) (1654);

Ярославской Печерской (1823).

Именины

Православные: Леонтий, Максим, Пётр, Никита, Серапион.

События

До XVIII века

1199 — римский папа Иннокентий обложил первым прямым папским налогом Духовенство.

1328 — после смерти младшего сына Филиппа IV Красивого — Карла IV Красивого, который стал последним представителем династии Капетингов, на французский престол вступил двоюродный брат Карла Филипп VI — первый король из династии Валуа.

1647 — в штате Массачусетс казнена (повешена) первая ведьма — Ача Янг (Alse Young).

1657 — Священная Римская империя обязалась помочь Польше в борьбе с украинским казачеством.

1679 — в Англии принят Habeas Corpus Act — акт о гарантиях прав личности.

XVIII век

1703 — заложена Петропавловская крепость. День основания города Санкт-Петербурга.

1753 — завершено строительство Андреевской церкви в Киеве.

1794 — императрица Екатерина ІІ издала рескрипт об основании нового города и порта в Хаджибее и утвердила первый генеральный план города Одессы.

1795 — основана первая государственная общедоступная библиотека в России — Императорская публичная библиотека (Российская национальная библиотека).

XIX век

1821 — основана Николаевская астрономическая обсерватория.

1831 — в Новой Мексике исследователь Дикого Запада Дж. Смит убит своими индейскими спутниками.

1844 — послана первая депеша по способу Морзе.

1855 — в Петербурге открыт памятник И. А. Крылову в Летнем саду (скульптор П. К. Клодт).

1873 — жители острова Принца Эдуарда приняли решение о присоединении к Канаде.

1883

в Успенском соборе Кремля состоялось венчание на царство императора Александра III.

в Москве на Красной площади открылось здание Исторического музея.

1895 — английский изобретатель Бирт Акрес запатентовал кинопроектор.

1896 — в день коронации нового российского императора открылась Нижегородская выставка. Одним из праздничных мероприятий стала постановка в Деревянном оперном театре оперы Глинки «Жизнь за царя». Это было второе рождение Частной оперы Саввы Мамонтова, который пригласил на главную роль Фёдора Шаляпина. 23-летний певец был к этому времени уже зачислен в Мариинский театр, но судьбоносным стало для него именно сотрудничество с Мамонтовым.

1900 — на парламентских выборах в Бельгии впервые в мире была испробована система пропорционального представительства.

XX век

1905 — начало Цусимского сражения.

1913 — в Петербурге первый в мире четырёхмоторный самолёт «Русский витязь» конструкции Сикорского успешно прошёл первые испытания в полёте.

1916 — президент США Вудро Вильсон призвал после войны создать Лигу Наций.

1920 — образование Татарской АССР.

1921 — Афганистан стал независимым государством.

1922 — Ватикан выступил с резкой критикой планов создания еврейского государства на территории Палестины.

1926 — в городке Ганнибал (шт. Миссури) воздвигнут памятник Гекльберри Финну и Тому Сойеру.

1929 — в Москве у здания Малого театра открыт памятник драматургу А. Н. Островскому.

1930 — Ричард Дрю запатентовал «прозрачную целлофановую липкую ленту» — скотч. Новинку использовали для защиты стекла автомашины при покраске.

1931 — первый в мире полёт человека на стратостате совершили швейцарские учёные О. Пикар и П. Кипфер.

1933 — состоялась премьера мультфильма Уолта Диснея «Три поросёнка».

1934 — в СССР введено звание «заслуженный мастер спорта».

1937 — в Сан-Франциско торжественно открылся мост «Золотые ворота».

1938 — правительство Канады национализировало Банк Канады.

1940

первое покушение на Льва Троцкого, окончившееся неудачей.

Бельгия подписала акт о капитуляции.

началась операция «Динамо» (эвакуация из Дюнкерка английских экспедиционных частей).

1941 — британским флотом был потоплен германский линкор «Бисмарк», после чего германский военно-морской флот сконцентрировал усилия на подводной войне.

1949 — Принято постановление Комитета по делам искусств при Совете Министров СССР о смене руководства Камерного театра режиссёра Александра Таирова и перестройке художественно-творческой и производственной деятельности театра «в духе неуклонного выполнения постановления Центрального Комитета партии „О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению“».

1950 — теледебют Фрэнка Синатры на канале NBC.

1953 — столкновение двух самолётов Ли-2 в районе Кемерова. Погибли 27 человек.

1956 — открыта советская полярная станция «Пионерская».

1957 — основан Качканар, единственный в мире город, где добывается железованадиевая руда.

1960 — в Турции совершён военный переворот.

1964 — начало гражданской войны в Колумбии.

1969 — основана рок-группа Машина времени.

1971 — в присутствии 103 тысяч зрителей состоялся прощальный матч Льва Яшина.

1973 — СССР присоединился к Женевской конвенции об охране авторских прав. Началась эпоха Авторского Права.

1977

фирма грамзаписи Virgin выпустила сингл панк-группы Sex Pistols «God Save the Queen». Песня была сразу же запрещена для британского радиовещания, но тем не менее заняла первое место в списках бестселлеров.

утверждён Государственный гимн СССР, просуществовавший до распада СССР в 1991.

на Кубе близ Гаваны разбился советский Ил-62. Погибли 68 человек — крупнейшая авиакатастрофа в истории Кубы на то время.

1987

Побег Романа Свистунова на сельскохозяйственном самолёте в Швецию.

В Москве создана группа «Мегаполис».

1989 — Юрий Афанасьев на съезде народных депутатов СССР выступил с речью об «агрессивно-послушном большинстве».

1992 — страны Большой Семёрки приняли решение о создании специального фонда для поддержания падающего российского рубля.

1993 — отмена в России уголовного преследования за мужеложство.

1994

Александр Солженицын вернулся в Россию спустя двадцать лет после изгнания.

создана группа «Сплин».

1997 — в Париже подписан Основополагающий акт о взаимных отношениях между Российской Федерацией и НАТО.

2000

в Китае католический священник получил шесть лет тюрьмы за издание Библии и других религиозных книг. Обвинили его в незаконных публикациях и тайном проповедовании католицизма. В китайской конституции упомянут принцип свободы вероисповедания, но посещать можно лишь одобренные государством церкви.

министерство связи Туркмении отозвало лицензии у всех частных провайдеров Интернета в республике.

израильский шекель и мексиканский песо вошли в список свободно конвертируемых валют, используемых при расчётах в международной межбанковской системе CLS.