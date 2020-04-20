 

Гороскоп на сегодня (27.05.20)

Общество / Жизнь Сегодня, 09:500
Гороскоп на сегодня (27.05.20)

Овен

Можно начать совместную работу над новым проектом. Если в этот день поступят интересные предложения, то соглашайтесь. В любви не упустите свой шанс, дайте понять любимому человеку, что вы рассчитываете на длительные отношения.

 

Телец

В этот день предстоит сделать немало дел и принять немало ответственных решений. Но нельзя сказать, что вы это будете делать через силу. Медленно, но верно вы будете продвигаться к намеченной цели. Сейчас вам может повезти в любви, особенно если вы не обременены семейными узами.

 

Близнецы

Сейчас нужно действовать самостоятельно. Это избавит вас от многих разочарований. Изучайте ситуацию и терпеливо налаживайте отношения с людьми, чья помощь может понадобиться. Избегайте общения с людьми, чьи манеры и привычки вас раздражают.

 

Рак

Постарайтесь не раздавать обещания, если не хотите нажить себе недругов. Сказав что-то ради красного словца, вы вскоре можете оказаться в неловком положении. Не следует браться за дела, о которых имеете смутное представление, так как в малознакомой области вы можете допустить просчеты.

 

Лев

В этот день нужно проявлять себя активно. Трудности могут возникнуть из-за принятия поспешных решений, нежелания прислушиваться к чужому мнению и чрезмерной самонадеянности. Стоит ограничить сторонние контакты, поскольку в это время возможны интриги со стороны конкурентов.

 

Дева

Из-за трудностей, возникших на личном фронте, вам будет сложно посвятить себя целиком и полностью решению профессиональных вопросов. Но не смешивайте работу и личные отношения, так как от этого в первую очередь будете страдать вы сами, да и людям, втянутым в эту историю, тоже придется несладко.

 

Весы

Не рассчитывайте на головокружительные успехи в профессиональной сфере деятельности. Даже если будете стараться изо всех сил, то либо у вас не все получится, либо ваш результат явно занизят. Зато сейчас приятные сюрпризы могут ожидать в отношениях с любимым человеком. Данный период благоприятен также для новых знакомств.

 

Скорпион

Вряд ли этот день можно назвать судьбоносным. Постарайтесь сами разнообразить свое рабочее и свободное время, не полагаясь на то, что кто-то будет вас веселить или выполнять ваши обязанности. В любви сейчас придется больше отдавать, чем брать. Но ваши интересы этим нисколько не будут ущемлены.

 

Стрелец

Постарайтесь не вступать в споры с начальством и старшими родственниками. Даже если будете правы, вряд ли собеседник согласится с вашим мнением - хотя бы для того, чтобы показать собственную значимость. Поэтому лучше добиваться своего тихой сапой. В личную жизнь сейчас стоит внести новые краски.

 

Козерог

В этот день либо вы будете сами тянуть кота за хвост, либо это будут делать за вас другие. Единственно правильный выход из данной ситуации - не откладывать решение важных вопросов. Сейчас подходящее время для всего, что связано с любовью и личной жизнью.

 

Водолей

В этот день вы можете оказаться между двух огней. Поэтому постарайтесь заранее продумать пути отступления или тактику, которая позволит избежать такого положения. Зато смело рассчитывайте на помощь близкого человека. День располагает к гармоничным отношениям в семье.

 

Рыбы

Если какие-либо дела у вас отложены до лучших времен, то именно сейчас настал час расправиться с ними. Сейчас вам это еще будет под силу, но медлить не стоит, так как грядут времена, когда работы окажется очень много, и придется трудиться в авральном режиме.

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