 

МНЕНИЕ: В. ЗЕЛЕНСКИЙ – ЛИЛИПУТ И ПРЕЗИДЕНТ ЛИЛИПУТОВ, КОТОРЫЙ ЖИВЁТ В НЕРЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Общество Сегодня, 02:3236
МНЕНИЕ: В. ЗЕЛЕНСКИЙ – ЛИЛИПУТ И ПРЕЗИДЕНТ ЛИЛИПУТОВ, КОТОРЫЙ ЖИВЁТ В НЕРЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
Лидер Либертарианской партии 5.10 Геннадий Балашов заявил, что последняя пресс-конференция В. Зеленского это три часа бестолково потраченного времени. Он сравнил пресс-конференцию президента Зеленского с выступлением лилипутов перед лилипутами.

«Он (Зеленский. Прим. ред) рассказывает о своей лилипутской деятельности – его лилипутских проектах, к примеру, признав 6000 грн. маленькой зарплатой для граждан, но вполне достаточной для лилипутов. Мы же ни гулливеры, чтобы жить как в Европе или Америке. Мы – народ лилипутов, то и планы у нас лилипутские, и правительство делает что может, потому что мы маленькие, лилипуты и денег нет… На пресс-конференции мы увидели президента-лилипута по фамилии Голобородько, который продолжает крутить свой сериал.

Его год потрясающий, с точки зрения некоторых политтехнологов, которые утверждают, что Зеленский выиграл всё, так как его рейтинг добавился. Феноменальный успех Зеленского основывается на том, что он разговаривает с лилипутами и сам является лилипутом, то есть отражением нашего народа. Мы не можем обвинять человека, который так блестяще использует лилипутов и так объясняет им свои лилипутские короткие планы, что они выбирают своего – лилипута. Эти лилипуты никогда не выберут Гулливера, с гулливерскими планами.

Такое впечатление, что Зеленский улетел куда-то в воздух, а тут «внизу» валяет дурака. Человек живет нереальной жизнью и всё время жил нереальной жизнью. С 20-ти лет Зеленский танцует на сцене, он танцует в офисах и банях олигархов. Он выступал на сценах олигархов, используя олигархические деньги и на этом «дотанцевался» до президента. Но при этом он настолько оторван от жизни, что способен взаимодействовать с людьми только по сценарию. А сценарии для него составляются специалистами-технологами из разговоров лилипутов «на кухне». А лилипутам (обычным людям) что надо? Посадили или не посадили Порошенко? А как там работает какая-нибудь маленькая «схема»? Заасфальтировали или нет лужу?... Это всё важно для лилипутов. И используя лилипутскую технологию, президентский рейтинг политтехнологически вырос. Тогда как страна в целом проигрывает, потому что не ставится глобальная задача (нет долгосрочных государственной политики и стратегии. Прим. ред.)

Президент сказал – я не лох, чтобы вам (избирателям. Прим ред.) что-то обещать. Вот и на пресс-конференции Зеленский три часа провалял дурака. К сожалению, мы топчемся на месте в стране Лилипутии. Кто-то внушил нашим гражданам, что они лилипуты. Президенту поставили большой стул, и он выглядит на нём, как лилипут.


Я сужу не по росту, а по планам. Если брать Наполеона, Ленина, Сталина – это люди метр шестьдесят «с кепкой», но у них планы были наполеоновские – они перестраивали целые державы, они присоединяли целые континенты!... А наш сидит, валяет дурака и хочет нравиться»,


- высказался Г. Балашов.

ЧТО ТАКОЕ РЕАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?

ЧТО ТАКОЕ СТРАТЕГИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ?

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