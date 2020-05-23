Какие сегодня праздники, события - 29 Мая

Международные

Международный день миротворцев ООН.

Всемирный день здорового пищеварения.

Национальные

Аргентина — День Сухопутных войск.

Доминиканская Республика — День матери.

Кыргызстан, День вооружённых сил.

Россия:

— День военного автомобилиста.

— День ветеранов таможенной службы.

Флаг США США:

— День Висконсина (Висконсин).

— Род-Айленд, День вступления в США.

Религиозные

Православие ⟨Русская Православная Церковь⟩

память преподобного Феодора Освященного, игумена (368);

перенесение мощей преподобного Ефрема Перекомского, игумена, Новгородского чудотворца (1545);

память преподобных Кассиана (1537) и Лаврентия (1548) Комельских;

память священномученика Александра, епископа Иерусалимского (III);

память мучеников Вита, Модеста и Крискентии (ок. 303);

память блаженной отроковицы Музы Римляныни (V);

память преподобных отцов, в Лавре святого Саввы избиенных (614);

память святителя Георгия II, епископа Митиленского (IX);

память мученика Вукашина (1943) (Сербская православная церковь).

Именины

Православные: Александр, Георгий, Ефрем, Касьян, Лаврентий, Фёдор, Вит, Модест, Крискентия, Муза.

События

До XIX века

1108 — состоялась битва при Уклесе между войсками кастильцев и альморавидами.

1176 — произошла битва при Леньяно, ополчение Ломбардской лиги разгромило войска императора Священной Римской империи Фридриха Барбароссы.

1453 — турецкая армия под начальством султана Мехмеда II захватывает Константинополь.

1486 — в ходе Гранадской войны христианские войска, которые возглавлял Эрнан Перес дель Пульгар взяли город Салар (Гранада).

1536 — Шильонский замок после двухдневной осады взят бернцами, Франсуа Бонивар освобождён.

1590 — в царствование Фёдора Иоанновича по царскому наказу из Сольвычегодска отправлены в Сибирь 30 хлебопашенных семей. Тем самым было положено начало заселения Сибири.

1606 — на Красной площади в цари «выкрикнули» боярина Василия Ивановича Шуйского.

1660 — произошла Реставрация Стюартов в Англии. Карл II в день своего тридцатилетия триумфально вернулся в Лондон и был провозглашён королём.

1724 — после смерти папы римского Иннокентия XIII новым папой стал Бенедикт XIII.

1770 — Екатерина II издала указ об устройстве городов Вышнего Волочка, Боровичей, Осташкова. В указе объявлялось, что названные города образуются из соответствующих слобод и их жители переводятся в число горожан.

1780 — в ходе Войны за независимость США произошла Битва при Вэксхоус известная также как бойня при Вэксхоус.

1790 — Род-Айленд последней из начальных 13 колоний принимает Конституцию США.

XIX век

1802 — физик и основоположник электрометаллургии академик В. В. Петров открыл явление электрической дуги.

1807 — Мустафа IV стал султаном Османской империи.

1810 — Аргентина: вынесен декрет о создании национальных вооружённых сил, которые «обеспечат защиту и самоопределение аргентинского народа и территориальную целостность».

1825 — в кафедральном соборе Реймса в последний раз прошла церемония коронации короля Франции.

1832 — в Канаде официально открыт канал Ридо, соединяющий реку Оттава с озером Онтарио.

1848 — Висконсин становится штатом США.

1860 — купец, меценат и коллекционер Павел Михайлович Третьяков составил завещание, по которому он оставлял Москве свою коллекцию картин и 150 тысяч рублей серебром для устройства картинной галереи. Остаток своего капитала в 8186 рублей просил употребить «на выдачу в замужество бедных невест, но за добропорядочных людей».

1867 — в России введён институт выборных мировых судей.

1897 — опубликовано положение о сельских ремесленных учебных мастерских, состоящих в ведении Министерства финансов и «имеющих целью готовить для сельского хозяйства рабочих, опытных в уходе за земледельческими машинами и орудиями».

1900 — компания «Отис» зарегистрировала торговую марку «Эскалатор» (позднее так станут называть все эскалаторы).

XX век

1903 — в Петербурге торжественно открыт Троицкий мост.

1910 — состязание в скорости между аэропланом и поездом. Первым расстояние между Олбани и Нью-Йорком преодолел летательный аппарат, которым управлял Гленн Кертисс, получивший приз в 10 000 долларов.

1911 — верховный суд США постановил искусственно разделить крупнейшую в Америке табачную компанию «Американ Тобакко», признанную монополией.

1913 — в Париже со скандалом прошла премьера балета Игоря Стравинского «Весна священная» (хореограф — Вацлав Нижинский).

1916 — утверждён официальный флаг президента США.

1918 — ВЦИК принял Декрет о таможенных сборах и учреждениях. Создана советская таможня.

1919 — наблюдения полного затмения Солнца, проведённые Артуром Эддингтоном, полностью подтвердили теорию относительности Альберта Эйнштейна.

1922 — верховный суд США постановил, что бейсбол является спортом, а не бизнесом, а потому не подпадает под действие антимонопольного законодательства.

1923

Английские власти распорядились отложить принятие конституции Палестины в связи с отказом арабов от сотрудничества.

Образован Союз Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР.

1924 — Основан испанский футбольный клуб Райо Вальекано.

1937 — отъезд Александра Куприна на родину. В Париже на Северном вокзале перед тем, как сесть в московский поезд, писатель сказал: «Я готов пойти в Москву пешком…»

1939 — введена в действие телеграфно-телефонная магистраль Москва-Хабаровск.

1944 — Совнарком СССР принял постановление о восстановлении индивидуального жилого фонда в районах, освобождённых от немецких оккупантов.

1945 — в Норвегии за сотрудничество с фашистами арестован писатель, Нобелевский лауреат Кнут Гамсун.

1947 — индийское учредительное собрание запретило касту «неприкасаемых».

1953 — первое восхождение на Эверест шерпа Тенцинга Норгея и новозеландца Эдмунда Хиллари.

1959 — верховный суд США признал незаконным решение властей штата Луизиана о запрете боксёрских поединков между представителями разных рас.

1960 — в СССР вышел первый номер еженедельного журнала «Футбол».

1964 — Палестинский национальный совет провозгласил создание Организации освобождения Палестины (ООП).

1965 — основан Донецкий национальный университет.

1969

Катастрофа Ми-2 под Олёкминском, погибли 25 человек.

В аргентинской Кордове вспыхивает восстание против диктатуры.

1970 — компания Гудзонова залива (одна из самых старейших в мире фирм из ныне действующих) перенесла свою штаб-квартиру из Англии в Канаду.

1975 — на Белорусском автозаводе начато производство крупнейшего в СССР грузовика — «БелАЗ-7520».

1985

Трагедия на Эйзеле.

Катастрофа Ан-2 под Ржевкой.

1988 — начало визита президента США Рональда Рейгана в СССР.

1990 — Б. Н. Ельцин избран Председателем Верховного Совета РСФСР.

1998 — в Министерстве юстиции РФ зарегистрирована общественно-политическая организация Партия пенсионеров, впоследствии Российская партия пенсионеров.

XXI век

2004 — в Петербурге подписан договор на строительство нового здания Мариинки.

2009 — Президент США объявил о создании в Белом доме отдела по кибербезопасности.