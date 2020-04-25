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Общество / Жизнь Сегодня, 10:0034
Гороскоп на сегодня (29.05.20)

Овен

День благоприятный во многих отношениях, так что стройте планы, реализуйте смелые идеи и не сомневайтесь в успехе. В работе старайтесь придерживаться комфортного ритма, не позволяйте коллегам ни торопить, ни задерживать вас. На пользу пойдет смена обстановки. Вас ждут приятные встречи, замечательный отдых в хорошей компании.

 

Телец

Сейчас на жизненном пути вас может поджидать испытание, которое придется пройти. Причем очень многое будет зависеть от того, как вы справитесь с этим заданием. Не обращайтесь за помощью к людям, которым не слишком доверяете. Именно они в данный момент способны смешать ваши карты.

 

Близнецы

В профессиональной сфере сейчас все будет происходить по намеченному графику. Постарайтесь больше внимания уделять своему здоровью, чаще бывать на свежем воздухе, особенно в компании симпатичных вам людей. В любви вас ожидают только приятные эмоции. Однако не стоит забывать, что вы - не венец творения, не стоит испытывать терпение своей половинки.

 

Рак

Вы можете наметить самые серьезные дела, за которые долго не хотели браться. Сейчас многое окажется по плечу - было бы желание. Если кто-то попросит у вас совета или помощи (не финансовой), не откажите человеку в услуге, если, конечно, это будет в ваших силах и компетенции. С деньгами будьте осторожней - держите кошелек при себе.

 

Лев

День потребует огромных затрат - как физических, так и эмоциональных. Отнеситесь ко всему происходящему как к жизненному экзамену, который нужно сдать. Постарайтесь в свободные минуты заняться приятными делами, которые позволят расслабиться и уйти от забот. Кстати: вы находитесь на пороге очень приятных событий.

 

Дева

У вас появится огромный запас сил и энергии, поэтому не теряйте драгоценного времени, а займитесь решением вопросов, которые раньше казались сложными. Сейчас у вас все должно получиться. Побалуйте себя покупками. Позвольте себе приобрести вещи, о которых вы давно мечтали.

 

Весы

Вполне вероятно, что вас ждут изменения к лучшему в профессиональной сфере деятельности. Возможно повышение по службе. Начинайте готовиться к приятным переменам и собирать нужную информацию. В любовных делах на данном этапе у вас может открыться второе дыхание. А кое-кто сможет найти свою любовь.

 

Скорпион

День может оказаться удачным при условии, что вы не станете затевать споров и ссор с близкими людьми. Займитесь общественными делами или тем, что доставляет удовольствие. Сделать удастся многое, и вы испытаете чувство гордости за себя. Помните: сейчас почти все зависит от вас.

 

Стрелец

Хоть этот день и окажется наполнен суетой, но нельзя сказать, что он будет пустой. Вы попутно с мелкими проблемами успеете решить и важные вопросы. Не следует вести переговоры с начальством. Будет лучше, если ваши пути не пересекутся.

 

Козерог

Если сейчас вам суждено познакомиться с приятным человеком противоположного пола, то не спешите откровенничать и приглашать его в гости. В скором времени вы поймете, что это не ваша половинка. Зато для переговоров, подписания деловых бумаг и важных встреч данный день вполне удачный.

 

Водолей

Дела на любовном фронте могут пойти в гору. Очень скоро вы сами заметите перемены, которые начнут происходить в душе и сознании. Хотя это не значит, что вы встретите нового партнера, если ваше сердце уже занято. Можно пересмотреть свои отношения с человеком, которого знаете, как вам кажется, достаточно хорошо.

 

Рыбы

Возможно, в этот день вам придется делать выбор между «черным» и «белым», без всяких полутонов. Если вы колеблетесь и никак не можете сделать важный шаг, то или отложите принятие решения на некоторое время, или посоветуйтесь с теми, кому доверяете.

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