Какие сегодня праздники, события - 30 Мая

Национальные

Великобритания — Весенний выходной в Великобритании.

США — День поминовения.

Фиджи — День Рату Сир Лала Сукуна.

Религиозные

Католицизм

День Святого Фердинанда Кастильского, покровителя губернаторов, заключённых и многодетных.

День святой Жанны д’Арк.

Православие

память апостола от семидесяти Андроника и святой Иунии, сродников апостола Павла (I);

память преподобной Евфросинии, в миру Евдокии, великой княгини Московской (1407);

память мучеников Солохона, Памфамира и Памфалона воинов (284—305);

память святителя Стефана I, патриарха Константинопольского (893);

обре́тение мощей преподобномученика Адриана Ондрусовского (1549).

Именины

Православные: Андроник, Давид, Евдокия, Ефросинья (Ефросиния), Юния.

События

До XIX века

1381 — началось Восстание Уота Тайлера.

1416 — инквизицией сожжён чешский религиозный реформатор Иероним Пражский.

1431 — в Руане сожжена Жанна д’Арк.

1434 — Гуситские войны: произошла Битва у Липан.

1498 — начало третьей экспедиции Христофора Колумба.

1527 — в Марбурге (Ландграфство Гессен) учреждён университет.

1563 — Сражение при Борнхольме: датская эскадра атаковала шведскую, тем самым положив начало Северной Семилетней войне.

1574 — Генрих III становится королём Франции.

1593 — под Лондоном в стычке в трактире погиб английский поэт Кристофер Марло (есть версия, что на самом деле он сбежал и стал писать под именем «Вильям Шекспир»).

1594 — впервые в Персию послано русское посольство во главе с князем А. Звенигородским.

1631 — первый выход La Gazette — первой французской газеты.

1635 — Тридцатилетняя война: подписан Пражский мир, завершивший шведский период войны.

XIX век

1805 — войсковым наказным атаманом М. И. Платовым основан г. Новочеркасск как новый административный центр Земли войска Донского.

1814 — подписан Парижский мирный договор (1814), завершивший Войну шестой коалиции.

1815 — затонуло в шторм судно Ост-Индской компании «Арнистон» (англ.); погибло 372 человека.

1816 — Хосе Гаспар Родригес де Франсия провозглашён вечным диктатором республики Парагвай.

1854 — в США вступил в силу Закон Канзас-Небраска.

1871 — падение Парижской коммуны.

1876:

Османский султан Абдул-Азиз отрекается от престола в пользу своего племянника, Мурада.

российский император Александр II подписал Эмский указ, которым запретил печатать на украинском языке все оригинальные произведения и переводы, давать сценические представления, читать лекции на украинском языке, а также ввозить украинские издания из-за границы.

1879 — американский магнат Уильям Вандербильт объявил о плане создания крупнейшего в Нью-Йорке спортивного центра «Мэдисон-Сквер-Гарден».

1884 — открыто движение по Екатерининской железной дороге, соединивший Донбасс и Кривбасс.

1886 — в Российской Империи принят закон об отмене с 1887 года подушной подати.

1896:

на окраине Москвы произошла давка на Ходынском поле.

в Нью-Йорке официально зафиксировано первое в истории дорожно-транспортное происшествие: автомобиль Генри Уэллса из Спрингфилда столкнулся с велосипедом Ивлина Томаса. У велосипедиста оказалась сломана нога.

1900 — на Всемирной выставке в Париже датский инженер Вальдемар Поульсен представил изобретённый им прибор — телеграфон. По сути, это была магнитная лента для звукозаписи.

XX век

1908 — состоялись первые в Великобритании международные состязания воздухоплавателей. С площадок Харлингэм-клуба в Фулхэме (Лондон) в небо поднялось 30 аэростатов, представлявших пять европейских стран.

1911 — впервые прошла знаменитая автогонка «500 миль Индианаполиса». Победителем стал Рэй Хэрроун.

1917 — первый удачный дирижабль ВМС США В-1 фирмы «Гудиер» совершил свой первый полёт из Чикаго (штат Иллинойс) в Уингфут, расположенный неподалёку от Акрона (штат Огайо).

1922 — в Вашингтоне председателем Верховного суда США Уильямом Говардом Тафтом торжественно открыт Мемориал Линкольну.

1941 — захват и оккупация вермахтом острова Крит.

1942

Бомбардировка Кёльна английской авиацией.

Создан Центральный штаб партизанского движения.

1947 — катастрофа C-54 под Бейнбриджем. Погибли 53 человека — на то время крупнейшая авиакатастрофа в США.

1948 — британский акт гражданства дал статус британцев всем гражданам Содружества.

1949 — в Германии, в советской оккупационной зоне, Народный конгресс принял новую конституцию, которая предусматривала создание народной палаты и палаты земель.

1950 — постановление ЦК ВКП(б) об укрупнении мелких колхозов.

1953

СССР отказался от территориальных претензий к Турции, в частности, на город Карс.

В журнале Nature опубликована статья Джеймса Уотсона и Френсиса Крика, в которой они предложили структурную модель ДНК — двойную спираль.

1959 — на острове Уайт (Англия) прошло первое испытание судна на воздушной подушке.

1962 — Бенни Гудмен в своё 53-летие со своим ансамблем дал первый из шести концертов в СССР. Впервые в истории в Советском Союзе выступили джазмены США.

1965 — открыто прямое железнодорожное сообщение Москва-Стокгольм и Москва-Осло.

1969 — Западная Германия отказалась от политики немедленной демонстрации враждебного отношения к государствам, которые признают Восточную Германию.

1971 — запуск АМС «Маринер-9» к Марсу.

1977 — США и Куба пришли к соглашению об обмене дипломатическими представителями (с 1 сентября).

1982 — шестнадцатым членом НАТО стала Испания (первая страна со времени вступления ФРГ в 1955 году).

1991 — обращение членов Московской Хельсинкской группы (Льва Тимофеева, Юрия Орлова, Галины Старовойтовой, Генри Резника, Леонарда Терновского, Вячеслава Бахмина, Михаила Алексеева и присоединившегося к ним Александра Лавута) по поводу ареста и водворения в Лефортовскую тюрьму членов партии «Демократический союз» Валерии Новодворской и Владимира Данилова.

1992 — в Киеве создана музыкальная группа «Грин Грей».

1994 — дебют телепрограммы «Час пик» Влада Листьева. Первая встреча прошла с Никитой Михалковым.

1995 — в России введена в обращение стотысячная купюра.

1999 — в Минске произошла трагедия на Немиге.

2000

Аскар Акаев подписал Закон о придании в Киргизии русскому языку официального статуса.

Под Лондоном на берегу Темзы заложен памятник Петру Первому Михаила Шемякина.

В рамках фестиваля «Приз Традиций» состоялась премьера первой казахской рок-оперы-балета «Такыр», посвящённой проблеме Аральского моря.

XXI век

2003 — аналитическая компания IDC, занимающаяся исследованием рынков технологической продукции, сообщила, что по итогам I квартала первое место на мировом рынке серверов заняла компьютерная компания Hewlett-Packard (HPQ).

2004

Выпущено обращение преподавателей вузов, директоров школ, учителей и академиков к президенту России против массового внедрения ЕГЭ.

Снятие с эфира на европейскую часть страны вышедшего ранее на азиатскую часть России сюжета программы «Намедни» телеканала НТВ «Выйти замуж за Зелимхана» — об обстоятельствах процесса над сотрудниками спецслужб России.