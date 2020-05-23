Какие сегодня праздники, события - 30 Мая

Национальные
Великобритания — Весенний выходной в Великобритании.
США — День поминовения.
Фиджи — День Рату Сир Лала Сукуна.
Религиозные
Католицизм
День Святого Фердинанда Кастильского, покровителя губернаторов, заключённых и многодетных.
День святой Жанны д’Арк.
Православие
память апостола от семидесяти Андроника и святой Иунии, сродников апостола Павла (I);
память преподобной Евфросинии, в миру Евдокии, великой княгини Московской (1407);
память мучеников Солохона, Памфамира и Памфалона воинов (284—305);
память святителя Стефана I, патриарха Константинопольского (893);
обре́тение мощей преподобномученика Адриана Ондрусовского (1549).
Именины
Православные: Андроник, Давид, Евдокия, Ефросинья (Ефросиния), Юния.
События
До XIX века
1381 — началось Восстание Уота Тайлера.
1416 — инквизицией сожжён чешский религиозный реформатор Иероним Пражский.
1431 — в Руане сожжена Жанна д’Арк.
1434 — Гуситские войны: произошла Битва у Липан.
1498 — начало третьей экспедиции Христофора Колумба.
1527 — в Марбурге (Ландграфство Гессен) учреждён университет.
1563 — Сражение при Борнхольме: датская эскадра атаковала шведскую, тем самым положив начало Северной Семилетней войне.
1574 — Генрих III становится королём Франции.
1593 — под Лондоном в стычке в трактире погиб английский поэт Кристофер Марло (есть версия, что на самом деле он сбежал и стал писать под именем «Вильям Шекспир»).
1594 — впервые в Персию послано русское посольство во главе с князем А. Звенигородским.
1631 — первый выход La Gazette — первой французской газеты.
1635 — Тридцатилетняя война: подписан Пражский мир, завершивший шведский период войны.
XIX век
1805 — войсковым наказным атаманом М. И. Платовым основан г. Новочеркасск как новый административный центр Земли войска Донского.
1814 — подписан Парижский мирный договор (1814), завершивший Войну шестой коалиции.
1815 — затонуло в шторм судно Ост-Индской компании «Арнистон» (англ.); погибло 372 человека.
1816 — Хосе Гаспар Родригес де Франсия провозглашён вечным диктатором республики Парагвай.
1854 — в США вступил в силу Закон Канзас-Небраска.
1871 — падение Парижской коммуны.
1876:
Османский султан Абдул-Азиз отрекается от престола в пользу своего племянника, Мурада.
российский император Александр II подписал Эмский указ, которым запретил печатать на украинском языке все оригинальные произведения и переводы, давать сценические представления, читать лекции на украинском языке, а также ввозить украинские издания из-за границы.
1879 — американский магнат Уильям Вандербильт объявил о плане создания крупнейшего в Нью-Йорке спортивного центра «Мэдисон-Сквер-Гарден».
1884 — открыто движение по Екатерининской железной дороге, соединивший Донбасс и Кривбасс.
1886 — в Российской Империи принят закон об отмене с 1887 года подушной подати.
1896:
на окраине Москвы произошла давка на Ходынском поле.
в Нью-Йорке официально зафиксировано первое в истории дорожно-транспортное происшествие: автомобиль Генри Уэллса из Спрингфилда столкнулся с велосипедом Ивлина Томаса. У велосипедиста оказалась сломана нога.
1900 — на Всемирной выставке в Париже датский инженер Вальдемар Поульсен представил изобретённый им прибор — телеграфон. По сути, это была магнитная лента для звукозаписи.
XX век
1908 — состоялись первые в Великобритании международные состязания воздухоплавателей. С площадок Харлингэм-клуба в Фулхэме (Лондон) в небо поднялось 30 аэростатов, представлявших пять европейских стран.
1911 — впервые прошла знаменитая автогонка «500 миль Индианаполиса». Победителем стал Рэй Хэрроун.
1917 — первый удачный дирижабль ВМС США В-1 фирмы «Гудиер» совершил свой первый полёт из Чикаго (штат Иллинойс) в Уингфут, расположенный неподалёку от Акрона (штат Огайо).
1922 — в Вашингтоне председателем Верховного суда США Уильямом Говардом Тафтом торжественно открыт Мемориал Линкольну.
1941 — захват и оккупация вермахтом острова Крит.
1942
Бомбардировка Кёльна английской авиацией.
Создан Центральный штаб партизанского движения.
1947 — катастрофа C-54 под Бейнбриджем. Погибли 53 человека — на то время крупнейшая авиакатастрофа в США.
1948 — британский акт гражданства дал статус британцев всем гражданам Содружества.
1949 — в Германии, в советской оккупационной зоне, Народный конгресс принял новую конституцию, которая предусматривала создание народной палаты и палаты земель.
1950 — постановление ЦК ВКП(б) об укрупнении мелких колхозов.
1953
СССР отказался от территориальных претензий к Турции, в частности, на город Карс.
В журнале Nature опубликована статья Джеймса Уотсона и Френсиса Крика, в которой они предложили структурную модель ДНК — двойную спираль.
1959 — на острове Уайт (Англия) прошло первое испытание судна на воздушной подушке.
1962 — Бенни Гудмен в своё 53-летие со своим ансамблем дал первый из шести концертов в СССР. Впервые в истории в Советском Союзе выступили джазмены США.
1965 — открыто прямое железнодорожное сообщение Москва-Стокгольм и Москва-Осло.
1969 — Западная Германия отказалась от политики немедленной демонстрации враждебного отношения к государствам, которые признают Восточную Германию.
1971 — запуск АМС «Маринер-9» к Марсу.
1977 — США и Куба пришли к соглашению об обмене дипломатическими представителями (с 1 сентября).
1982 — шестнадцатым членом НАТО стала Испания (первая страна со времени вступления ФРГ в 1955 году).
1991 — обращение членов Московской Хельсинкской группы (Льва Тимофеева, Юрия Орлова, Галины Старовойтовой, Генри Резника, Леонарда Терновского, Вячеслава Бахмина, Михаила Алексеева и присоединившегося к ним Александра Лавута) по поводу ареста и водворения в Лефортовскую тюрьму членов партии «Демократический союз» Валерии Новодворской и Владимира Данилова.
1992 — в Киеве создана музыкальная группа «Грин Грей».
1994 — дебют телепрограммы «Час пик» Влада Листьева. Первая встреча прошла с Никитой Михалковым.
1995 — в России введена в обращение стотысячная купюра.
1999 — в Минске произошла трагедия на Немиге.
2000
Аскар Акаев подписал Закон о придании в Киргизии русскому языку официального статуса.
Под Лондоном на берегу Темзы заложен памятник Петру Первому Михаила Шемякина.
В рамках фестиваля «Приз Традиций» состоялась премьера первой казахской рок-оперы-балета «Такыр», посвящённой проблеме Аральского моря.
XXI век
2003 — аналитическая компания IDC, занимающаяся исследованием рынков технологической продукции, сообщила, что по итогам I квартала первое место на мировом рынке серверов заняла компьютерная компания Hewlett-Packard (HPQ).
2004
Выпущено обращение преподавателей вузов, директоров школ, учителей и академиков к президенту России против массового внедрения ЕГЭ.
Снятие с эфира на европейскую часть страны вышедшего ранее на азиатскую часть России сюжета программы «Намедни» телеканала НТВ «Выйти замуж за Зелимхана» — об обстоятельствах процесса над сотрудниками спецслужб России.