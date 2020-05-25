Гороскоп на сегодня (30.05.20)

Овен

Данный период подходит для перемен, поэтому можете смело переделывать все, что вас не устраивает. Единственным исключением являются любовные отношения. Здесь ничего менять не стоит, так как в этой области все и так должно складываться удачным образом.

Телец

Большая часть дня пройдет гладко, без серьезных неприятностей и больших успехов. Сосредоточьтесь на проблемах, которые можете решить, а на все остальное просто не обращайте внимания. Это время отлично подходит и для завершения старых дел, и для начала новых. Во второй половине дня старайтесь не вмешиваться в чужие дела.

Близнецы

День пролетит незаметно. Если к каким-либо делам у вас не будет лежать душа, оставьте их на несколько дней. Сейчас благоприятное время для того, чтобы как следует отдохнуть и набраться сил. Постарайтесь уходить от выяснения отношений.

Рак

Ставьте перед собой реальные задачи не поднимайте планку на недосягаемую высоту. Единственный результат, которого вы добьетесь при таком положении дел, - испорченное настроение. Не стоит пытаться кого-то обмануть. Мало того что вы потреплете нервы себе, так еще это рикошетом коснется и всех людей, оказавшихся на вашем пути.

Лев

День может подарить новые интересные перспективы, особенно в профессиональной области. Правда, для этого нужно проявить не только желание, но и хватку. Если начнете медлить с принятием решения или попросту расслабитесь, то упустите драгоценное время. Большая вероятность того, что старый знакомый или друг сыграет в вашей судьбе важную роль.

Дева

Воздержитесь от обсуждения или осуждения кого бы то ни было, так как сказанные слова могут вернуться к вам бумерангом. В данный период вы будете обладать очень высоким энергетическим потенциалом и сможете противостоять любым напастям. Но на помощь высших сил рассчитывайте только в добрых делах.

Весы

Этот день - не для активных действий, а только для подготовки к ним. Не давайте сейчас решительных ответов, а возьмите небольшой перерыв для того, чтобы определиться со своими целями, потребностями и возможностями. Ко всем обещаниям следует отнестись с осторожностью.

Скорпион

Постарайтесь не допускать опрометчивых шагов. Неформальное общение будет очень приятным. Вы услышите массу комплиментов и добрых слов в свой адрес. Возможно, о себе напомнит давно забытый вами человек, с которым вам интересно общаться. Это благоприятный период для романтических свиданий.

Стрелец

На работе вы можете добиться неплохих успехов. Настройтесь на положительный лад, и не допускайте в свою жизнь никакого риска. Сейчас благоприятное время для деловых контактов. В отношениях с любимым человеком нужно проявить больше заботы, любви и понимания, чтобы избежать ссор и упреков. Сейчас не лучшее время для того, чтобы проявлять принципиальность.

Козерог

В этот день все у вас будет получаться. Не исключено, что на работе коллеги помогут в воплощении планов, но и вы в свою очередь постарайтесь не подводить их. В любви также не ожидается никаких разочарований, возможны даже приятные известия и сюрпризы.

Водолей

Сейчас вас будут занимать личные дела. Не спешите делиться информацией, а уж тем более радостными известиями, с людьми, которые могут вам позавидовать. Не исключено, что в бочку с медом вам добавят ложку дегтя - кто-то по глупости, а кто-то и по злому умыслу.

Рыбы

Идет удачное время как для профессиональной деятельности, так и для любовных отношений. Вы сможете с новыми силами взяться за любые дела. Если какие-то встречи срываются, значит, так и должно быть. Старайтесь больше времени проводить со своим любимым.