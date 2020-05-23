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Общество / Жизнь Сегодня, 09:5246
Какие сегодня праздники, события - 31 Мая

Международные
ООН (ВОЗ) — Всемирный день без табака.
Всемирный день борьбы с неравенством.
Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом.

 

Национальные
Великобритания — День весны.
Казахстан — День памяти жертв политических репрессий и голода.
ЮАР — День Республики.
Туркмения — День туркменского ковра.
Республика Абхазия — День памяти жертв Кавказской войны.

 

Религиозные
Православие
Память святых отцов семи Вселенских Соборов;
память мученика Феодота Корчемника и семи дев мучениц: Александры, Текусы, Клавдии, Фаины, Евфрасии, Матроны и Иулии (303);
память мучеников Петра, Дионисия, Андрея, Павла и мученицы Христины (249—251);
память преподобного Макария Алтайского (Глухарёва) (1847);
память мучеников Симеона, Исаака и Вахтисия (IV в.);
память мучеников Ираклия, Павлина и Венедима;
память мучеников Давида и Таричана (693) (Грузинская православная церковь);
память священномученика Михаила Виноградова, пресвитера (1932);
память священномученика Василия Крылова, пресвитера (1942);
память праведного Иоанна Кормянского (Гашкевича) (1917)[4];
празднование в честь иконы Божией Матери «Споручница грешных» Корецкая (1622) (переходящее празднование в 2018 году).

 

Именины
Православные: Давид, Исаак, Матрона, Павел, Семён, Фаина, Федот, Кристина, Юлия, Андрей, Денис, Пётр, Александра, Клавдия.

 

События
До XIX века
1223 — В битве при Калке войсками монгольского полководца Субэдея разбито русско-половецкое войско.
1578
Итальянский археолог Антонио Босио (итал. Antonio Bosio) обнаружил в Риме древние христианские катакомбы.
Английский исследователь Мартин Фробишер отправился в путешествие, которое привело к открытию Гудзонова пролива.
1787 — В Англии организован первый в мире крикетный клуб.

 

XIX век
1815 — провозглашено создание Нидерландского королевства.
1836 — в Англии запатентован гребной винт.
1850 — отмена всеобщего избирательного права во Франции.
1859 — на Часовой башне Вестминстерского дворца в Лондоне запущены часы, ныне известные как Биг-Бен.
1862 — началось Сражение при Севен-Пайнс.
1864 — состоялась гражданская казнь Николая Гавриловича Чернышевского.
1868 — в окрестностях Парижа в парке Сен-Клу прошла первая в мире велогонка.
1879 — в Берлине открылась первая в мире электрическая железная дорога и продемонстрирован первый электропоезд, сконструированный Вернером фон Сименсом.
1891 — во Владивостоке торжественно заложена Транссибирская магистраль.

 

XX век
1902 — Окончилась англо-бурская война (1899—1902 гг.).
1918
После распада Австро-Венгрии в Питтсбурге (США) объявлено о политическом союзе чехов и словаков, который привёл к образованию в октябре того же года независимой Чехословацкой республики.
Постановлением Наркомпроса введено обязательное совместное обучение школьников и школьниц.
1924
Открытие XIII съезда РКП(б).
Заключено «Соглашение об общих принципах для урегулирования вопросов между Союзом ССР и Китайской республикой». Между странами установлены нормальные дипломатические отношения, лишены силы заключённые ранее царским правительством несправедливые договоры и соглашения, Китайско-Восточная железная дорога преобразована в совместное коммерческое предприятие с последующей передачей Китаю. Это первый равноправный договор Китая с европейской страной. Инициатором такого соглашения ещё в 1919 году выступил Лев Карахан, заместитель наркома иностранных дел. Он же стал первым советским полпредом в Китае.
1935 — Принято постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности» (См. Детская беспризорность).
1936 — В МАМТ прошла премьера оперы И. Дзержинского «Тихий Дон», на которой присутствовал М. Шолохов.
1937 — В Советскую Россию вернулся писатель Александр Куприн.
1941 — В Германии готический шрифт заменён на латинский.
1942 — В блокадном Ленинграде прошёл футбольный матч между Динамо и ЛМЗ.
1943 — В советских совхозах и МТС ликвидированы политотделы.
1946 — Образовано самолётостроительное ОКБ О. К. Антонова.
1952 — Вступил в строй Волго-Донской судоходный канал.
1955 — В Израиле введена первая междугородняя телефонная служба.
1961 — Провозглашение независимости Южно-Африканской Республики от Великобритании.
1970 — Землетрясение в Перу унесло жизни более 60 тысяч человек; 600 тысяч перуанцев лишились крова.
1979 — Экспедиция «Комсомольской правды» на лыжах достигла Северного полюса.
1983 — В Картахена де Индиас (Колумбия) в связи с 450-летием основания города и 200-летием со дня рождения С. Боливара состоялась встреча министров иностранных дел 23 латиноамериканских и карибских государств.
1991 — Министерство юстиции России зарегистрировало устав Русской православной Церкви.
1994 — Борис Березовский избран председателем совета директоров «ЛогоВаза».
1997 — Борис Ельцин и Леонид Кучма подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной.

 

XXI век
2002 — В Японии и Южной Корее стартовал Чемпионат мира по футболу.
2003
Париж встретил последний «Конкорд», после чего полёты данной модели были прекращены.
Официальное открытие воссозданной Янтарной комнаты при участии президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Герхарда Шрёдера.
2009 — Начало бессрочной серии гражданских акций протеста в защиту свободы собраний (31-я статья Конституции РФ).

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