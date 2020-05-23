Какие сегодня праздники, события - 31 Мая

Международные

ООН (ВОЗ) — Всемирный день без табака.

Всемирный день борьбы с неравенством.

Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом.

Национальные

Великобритания — День весны.

Казахстан — День памяти жертв политических репрессий и голода.

ЮАР — День Республики.

Туркмения — День туркменского ковра.

Республика Абхазия — День памяти жертв Кавказской войны.

Религиозные

Православие

Память святых отцов семи Вселенских Соборов;

память мученика Феодота Корчемника и семи дев мучениц: Александры, Текусы, Клавдии, Фаины, Евфрасии, Матроны и Иулии (303);

память мучеников Петра, Дионисия, Андрея, Павла и мученицы Христины (249—251);

память преподобного Макария Алтайского (Глухарёва) (1847);

память мучеников Симеона, Исаака и Вахтисия (IV в.);

память мучеников Ираклия, Павлина и Венедима;

память мучеников Давида и Таричана (693) (Грузинская православная церковь);

память священномученика Михаила Виноградова, пресвитера (1932);

память священномученика Василия Крылова, пресвитера (1942);

память праведного Иоанна Кормянского (Гашкевича) (1917)[4];

празднование в честь иконы Божией Матери «Споручница грешных» Корецкая (1622) (переходящее празднование в 2018 году).

Именины

Православные: Давид, Исаак, Матрона, Павел, Семён, Фаина, Федот, Кристина, Юлия, Андрей, Денис, Пётр, Александра, Клавдия.

События

До XIX века

1223 — В битве при Калке войсками монгольского полководца Субэдея разбито русско-половецкое войско.

1578

Итальянский археолог Антонио Босио (итал. Antonio Bosio) обнаружил в Риме древние христианские катакомбы.

Английский исследователь Мартин Фробишер отправился в путешествие, которое привело к открытию Гудзонова пролива.

1787 — В Англии организован первый в мире крикетный клуб.

XIX век

1815 — провозглашено создание Нидерландского королевства.

1836 — в Англии запатентован гребной винт.

1850 — отмена всеобщего избирательного права во Франции.

1859 — на Часовой башне Вестминстерского дворца в Лондоне запущены часы, ныне известные как Биг-Бен.

1862 — началось Сражение при Севен-Пайнс.

1864 — состоялась гражданская казнь Николая Гавриловича Чернышевского.

1868 — в окрестностях Парижа в парке Сен-Клу прошла первая в мире велогонка.

1879 — в Берлине открылась первая в мире электрическая железная дорога и продемонстрирован первый электропоезд, сконструированный Вернером фон Сименсом.

1891 — во Владивостоке торжественно заложена Транссибирская магистраль.

XX век

1902 — Окончилась англо-бурская война (1899—1902 гг.).

1918

После распада Австро-Венгрии в Питтсбурге (США) объявлено о политическом союзе чехов и словаков, который привёл к образованию в октябре того же года независимой Чехословацкой республики.

Постановлением Наркомпроса введено обязательное совместное обучение школьников и школьниц.

1924

Открытие XIII съезда РКП(б).

Заключено «Соглашение об общих принципах для урегулирования вопросов между Союзом ССР и Китайской республикой». Между странами установлены нормальные дипломатические отношения, лишены силы заключённые ранее царским правительством несправедливые договоры и соглашения, Китайско-Восточная железная дорога преобразована в совместное коммерческое предприятие с последующей передачей Китаю. Это первый равноправный договор Китая с европейской страной. Инициатором такого соглашения ещё в 1919 году выступил Лев Карахан, заместитель наркома иностранных дел. Он же стал первым советским полпредом в Китае.

1935 — Принято постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности» (См. Детская беспризорность).

1936 — В МАМТ прошла премьера оперы И. Дзержинского «Тихий Дон», на которой присутствовал М. Шолохов.

1937 — В Советскую Россию вернулся писатель Александр Куприн.

1941 — В Германии готический шрифт заменён на латинский.

1942 — В блокадном Ленинграде прошёл футбольный матч между Динамо и ЛМЗ.

1943 — В советских совхозах и МТС ликвидированы политотделы.

1946 — Образовано самолётостроительное ОКБ О. К. Антонова.

1952 — Вступил в строй Волго-Донской судоходный канал.

1955 — В Израиле введена первая междугородняя телефонная служба.

1961 — Провозглашение независимости Южно-Африканской Республики от Великобритании.

1970 — Землетрясение в Перу унесло жизни более 60 тысяч человек; 600 тысяч перуанцев лишились крова.

1979 — Экспедиция «Комсомольской правды» на лыжах достигла Северного полюса.

1983 — В Картахена де Индиас (Колумбия) в связи с 450-летием основания города и 200-летием со дня рождения С. Боливара состоялась встреча министров иностранных дел 23 латиноамериканских и карибских государств.

1991 — Министерство юстиции России зарегистрировало устав Русской православной Церкви.

1994 — Борис Березовский избран председателем совета директоров «ЛогоВаза».

1997 — Борис Ельцин и Леонид Кучма подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной.

XXI век

2002 — В Японии и Южной Корее стартовал Чемпионат мира по футболу.

2003

Париж встретил последний «Конкорд», после чего полёты данной модели были прекращены.

Официальное открытие воссозданной Янтарной комнаты при участии президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Герхарда Шрёдера.

2009 — Начало бессрочной серии гражданских акций протеста в защиту свободы собраний (31-я статья Конституции РФ).