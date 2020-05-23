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Общество / Жизнь Сегодня, 09:4518
Какие сегодня праздники, события - 2 Июня

Национальные
Азербайджан — День гражданской авиации.
Болгария — День Христо Ботева (День памяти борцов, павших за свободу страны в борьбе против османских поработителей).
Италия — День Республики.
Россия — День здорового питания и отказа от излишеств в еде.

 

Религиозные
Православие
память мучеников Фалалея, Александра и Астерия (ок. 284);
обре́тение мощей святителя Алексия, митрополита Московского, всея России чудотворца (1431);
память благоверного князя Довмонта, во Святом Крещении Тимофея, Псковского (1299);
память мученика Аскалона Антинойского (ок. 287);
память преподобных Завулона и Сосанны, родителей святой равноапостольной Нины.

 

Именины
Православные: Александр, Алексей, Иван, Никита, Тимофей.

 

События
До XIX века
1183 — в ходе Войны Гэмпэй произошла Битва при Курикара (англ.)русск..
1474 — рухнул незавершённый Успенский собор в Московском Кремле, возводимый мастерами Кривцовым и Мышкиным.
1537 — специальной буллой Папа Римский Павел III признал индейцев людьми с душами и запретил превращение их в рабов.
1625 — после девятимесячной осады Бреда сдалась испанской королевской армии под командованием дона Амброзио Спинолы.
1652 — Восстание Хмельницкого: произошла Битва под Батогом.
1676 — на Средиземноморском театре Голландской войны произошло Сражение при Палермо между французским флотом и объединёнными флотами Республики Соединённых провинций и Испании.
1782 — основан Banco Nacional de San Carlos, будущий Банк Испании.

 

XIX век
1800 — Вторая Итальянская кампания Наполеона Бонапарта: французские войска заняли Милан.
1805 — Мартиника: после трёхдневной бомбардировки англичане, занявшие Алмазную скалу, капитулировали.
1807 — произошло Фридландское сражение.
1851 — штат Мэн (США) первым ввёл на своей территории «сухой закон».
1856 — основан Благовещенск, центр Амурской области, в месте слияния рек Амур и Зея.
1857 — Джеймс Гиббс из Вирджинии запатентовал однониточную стежковую швейную машинку.
1859 — на острове Хонсю (Япония) основан город Йокогама.
1891 — по предложению ирландца Уильяма Маккрама (William McCrum) в футболе введено пенальти.
1896
Соглашение между Россией и Китаем о русской концессии в Ханькоу.
Итальянец Гульельмо Маркони в США запатентовал радио.
1897 — еженедельник «New York Journal», опровергая слухи о смерти Марка Твена, процитировал его телеграмму из Лондона: «Сообщения о моей смерти сильно преувеличены».

 

XX век
1910 — в голландской Новой Гвинее обнаружено племя пигмеев.
1924 — все индейцы США получили американское гражданство.
1946 — в Италии по результатам референдума провозглашена республика. Женщинам предоставляется право голоса.
1953 — в Вестминстерском аббатстве состоялась коронация Елизаветы II, королевы Великобритании. Впервые осуществлялась телетрансляция данного события.
1955
СССР и Югославия восстановили дипломатические отношения, разорванные в 1948 году.
основан космодром Байконур.
1958 — Москва впервые соединилась регулярным авиарейсом с западной столицей (Брюсселем).
1959 — крушение на станции Минино. Погибли не менее 57 человек, в основном дети.
1962 — новочеркасский расстрел демонстрации против повышения цен.
1964
«Роллинг Стоунз» открыла своё первое американское турне концертом на стадионе города Линн (шт. Массачусетс).
На Волжском шинном заводе (г. Волгоград) выпущена первая покрышка.
1966 — спустя 12 лет Фрэнк Синатра опять оказался на первом месте британского хит-парада с песней «Strangers in the Night».
1967
На мирной демонстрации в Западном Берлине полицейским застрелен молодой студент Бенно Онезорг, что стало началом радикализации студенческого движения.
Вышел первый альбом Дэвида Боуи «David Bowie».
1968 — рукопись романа «Архипелаг ГУЛАГ» была переправлена Александром Солженицыным за границы СССР.
1971 — на Поместном Соборе Патриархом Московским избран Пимен.
1973 — в центре Амстердама открылся Музей Винсента ван Гога.
1979 — начало первого визита Папы Римского Иоанна Павла II в Польшу.
1981 — газета «Правда» обвинила правительство Польши в бездействии по отношении к врагам коммунизма.
1983 — В аэропорту Цинциннати после аварийной посадки сгорел DC-9 компании Air Canada, погибли 23 из 46 человек на борту.
1985 — в ангольском городе Джамба представители УНИТА (Ангола), контрас (Никарагуа), Национального исламского фронта Афганистана, Этнической организации освобождения Лаоса учредили Демократический интернационал — международное объединение вооружённых антикоммунистических повстанцев.
1995 — над Боснией сбит американский лётчик Скотт О’Грэйди.
1996 — губернатором Санкт-Петербурга избран Владимир Яковлев.

 

XXI век
2004 — Национальный банк Белоруссии объявил конкурс на лучший графический знак национальной валюты.
2009 — Nissan Motor открыла новый завод в посёлке Парголово (Выборгский район), расположенном в 25 км от центра Санкт-Петербурга.
2010 — Массовое убийство в графстве Камбрия (Великобритания). Деррик Берд застрелил 12 человек, ранил 25, после чего покончил жизнь самоубийством.
2014 — Авиаудар по зданию Луганской областной государственной администрации 2 июня 2014 года. В результате штурмового удара по находящемуся в самом центре города зданию Луганской ОГА, автостоянке перед ним и скверу имени Героев Великой Отечественной войны, погибли 8 человек (3 мужчин и 5 женщин), 28 было ранено осколками.

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