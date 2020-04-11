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Общество / Жизнь Сегодня, 09:490
Гороскоп на сегодня (02.06.20)

Овен

С утра разберитесь в том, какая информация имеет реальную ценность, а какая вообще не достоверная. Во второй половине дня дайте своему партнеру больше свободы, у него есть собственные увлечения.

Телец

Благоприятный день для сюрпризов и подарков судьбы. Стоит ожидать большую удачу, а также произойдет встреча с хорошим человеком, который станет близким и самым родным. Водолеям все время придется разрываться между общественными делами и личной жизнью. Благодаря собственному контролю, вы сможете достичь гармонии в жизни.

Близнецы

В первой половине дня вам не следует совершать эксперименты, особенно если это связано с деньгами. Под воздействием импульса вы можете сделать необдуманные покупки, о которых потом будете долго сожалеть. Вечером лучше вообще сегодня воздержаться от любых покупок. Не стоит доверять свое имущество друзьям, есть риск разочарований.

Рак

Сегодня любые начинания будут благоприятными, ведь они принесут отличный результат. Плодотворная деятельность также порадует важной встречей и долгожданным известием. Могут появиться в вашем окружении недостойные личности, которые будут угрожать вашему благополучию. Стоит быть осторожным и бдительным.

Лев

Утром вы сможете успешно продвинуться в делах, непосредственно связанных с недвижимостью. Во второй половине дня не стесняйтесь демонстрировать свои чувства партнеру, также стоит больше доверять ему.

Дева

Этот день принесет вам неожиданный подарок: возможность познакомиться с кем-то новым. Вы столкнетесь лицом к лицу с человеком, чьи убеждения и поведение сильно отличаются от ваших. Этот человек может многому вас научить, но не волнуйтесь — ничего похожего на лекцию не будет.

Весы

Постарайтесь быть как можно выразительнее сегодня – освободите свои эмоции и дайте всему миру понять, что вы чувствуете! Особенно, если вы хотите, чтобы кто-то узнал вас по-настоящему. Выйдите из делового режима, чтобы стать чувственными и честными.

Скорпион

Сегодня вы сможете улучшить свое материальное положение и во многом преуспеть. При этом, несмотря на существенную прибыль, вас ожидают и крупные траты. В это время расходы будут связаны с улучшением жилищных условий или запланированными приобретениями. Однако не следует забывать и о разумной экономии. Постарайтесь часть ресурсов направить в сбережения. Сегодня в общении будьте мягче, обращайтесь за помощью к коллегам, если это будет необходимо.

Стрелец

Стрельцам 2 июня стоит проявить больше деликатности по отношению к партнеру и окружению в целом. Пойти на разумные уступки особенно важно, если вы хотите завоевать доверие и подтвердить серьезность намерений, а также, если интересующий вас человек мнителен и хочет дополнительных гарантий. Нежелательно нарушать договоренности, забывать о правилах этикета. Не время предлагать чересчур оригинальные новые услуги.

Козерог

Это довольно благоприятный день, на которой случится много побед, но могут возникнуть и разочарования, источниками которых станут люди. Речь идет об энергетических вампирах, определить которых можно по семи основным признакам. Если не фильтровать окружение и общение, то можно впустить в свою жизнь того, кто ее разрушит.

Водолей

У Водолеев сегодня возможен неожиданный отъезд — командировка или поездка загород. Самые смелые ваши расчеты благодаря этому подтвердятся, а ваши новые предложения именно сейчас очень кстати и шеф, непременно, оценит их по достоинству. После обеда не уделяйте много времени делам, как бы удачно не начинался день. В личных отношениях не давайте воли чрезмерным чувствам. Тот, кому вы доверяете, может повести себя некрасиво, что вас расстроит, ведь вы доверяете людям и желаете им добра.

Рыбы

Сегодня Рыбы как бы обновляются энергией из космоса. Простите недругов и откройте сердце для любви. Не будьте слишком самоуверенны, не пытайтесь командовать, во что бы то ни стало — близкий человек может обидеться, и это расстроит ваши взаимоотношения. Лучше дайте своим близким почувствовать всю вашу любовь и надежное плечо. День хорош для того, чтобы заняться благотворительностью. Простите сегодня тех, кто вас огорчил, и будьте внимательны к взрослому поколению.

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