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Общество / Жизнь Сегодня, 10:0151
Какие сегодня праздники, события - 3 Июня

Международные
ООН — Всемирный день велосипеда.

 

Национальные
Австралия — День Мабо.
Намибия — День Намибийских вооружённых сил.
США, Теннеси — День памяти конфедератов.
Уганда — День мучеников.
Черногория — День независимости.

 

Религиозные
Православие
празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери (установлено в память спасения Москвы от нашествия Махмет-Гирея в 1521 г.);
память равноапостольных царя Константина Великого (337) и матери его, святой царицы Елены (327);
память благоверных князей Константина (Ярослава Святославича) (1129) и чад его, Михаила и Феодора, Муромских чудотворцев;
обре́тение мощей блаженного Андрея Симбирского (Огородникова) (1998);
память преподобного Кассиана грека, Угличского чудотворца (1504);
Собор Карельских святых;
Собор Симбирских святых;
Собор Уфимских святых;
Собор мучеников Холмских и Подляшских (переходящее празднование в 2018 году);
празднование в честь икон Божией Матери:
Владимирская (Заоникиевская) (1588);
Владимирская (Ростовская);
Сырковская;
Владимирская (Красногорская, Черногорская) (1603);
Флорищевская;
Владимирская (Оранская) (1634);
«Умиление» Псково-Печерская (1524);
«Умягчение злых сердец» (переходящее празднование в 2018 году);
«Нерушимая Стена» (переходящее празднование в 2018 году).

 

Именины
Православные: Елена, Касьян, Кирилл, Константин, Михаил, Фёдор, Ярослав.

 

События
До XIX века
1098 — взятие крестоносцами Антиохии.
1326 — между Новгородской республикой и королём Магнус Эрикссоном подписан договор разграничивающий приграничные территории и устанавливающий свободу торговли.
1539 — Флорида объявлена территорией Испании.
1540 — Эрнандо де Сото первым из европейцев пересёк горы Аппалачи.
1571 — войско крымского хана Девлета I Гирея сожгло Москву.
1615 — в ходе Осакской кампании между войсками Сёгуната Токугава и войсками клана Тоётоми произошла битва при Домёдзи.
1621 — основана Голландская Вест-Индская компания, получившая монопольное право на освоение Северной и Южной Америки.
1784 — Аннаполис (штат Мэриленд) перестал быть столицей США.
1785 — француз Франсуа Бланшар продемонстрировал в Лондоне сконструированный им парашют для прыжков с воздушного шара, скинув в нём собаку с высоты 300 метров.
1789 — Александр Маккензи (Alexander Mackenzie) открыл реку Маккензи в Канаде.

 

XIX век
1830 — чумной бунт в Севастополе.
1837 — под Лондоном открыт первый в мире ипподром для гонок с препятствиями.
1846 — США отвоевали у Мексики поселение Йерба-Буэна. В январе следующего года оно было переименовано в Сан-Франциско.
1869 — открыто движение на Курско-Харьковско-Азовской железной дороге.
1886 — по приказу правителя Уганды в Намгонго заживо сожгли 11 католических проповедников (ныне они стали католическими святыми — «угандийскими мучениками»).
1896 — подписан секретный договор, по которому Китай позволил России строить Китайско-Восточную железную дорогу.

 

XX век
1905 — расстрел мирной демонстрации рабочих во время стачки на реке Талка в Иваново-Вознесенске.
1910 — совершил свой первый полёт английский военный дирижабль. «Бета 1» — первый мягкий дирижабль, причаливший к причальной мачте и первый британский дирижабль с беспроволочным телеграфом на борту.
1917 — открыт I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов.
1918 — Совнарком издал декрет «О национализации Третьяковской галереи».
1927
В Москве снесены Красные ворота.
В Греции принята новая конституция.
1930 — в Праге, во дворце «Радио», состоялся вечер, посвящённый памяти В. Маяковского, который закончился пением «Интернационала» и демонстрацией на Вацлавской площади.
1931 — в Великобритании телевидение Би-би-си провело прямую трансляцию финальных заездов со скачек «Дерби».
1938 — Рейхстаг Германии принял постановление изъять все произведения «дегенеративного искусства» (абстракционистов, импрессионистов и т. д.).
1941 — из решения Политбюро ЦК ВКП 3 июня 1941: «Разрешить Наркомвнешторгу из особых запасов произвести поставку в Германию во исполнение договора: меди 6000 тонн, никеля 1500 тонн, олова 500 тонн…».
1943 — началась операция «Беггар».
1946 — в Венгрии выпущены банкноты на сумму миллиард милпенге (миллиард миллиардов пенгё).
1950 — французская гималайская экспедиция, возглавляемая Морисом Эрцогом, впервые покорила горную вершину высотой более 8000 метров. На Аннапурну I взошли Эрцог и Луи Лашеналь.
1954 — в Сахаре обнаружена гробница древнеегипетского фараона Санхета (примерно 2570 год до н. э.).
1959 — Сингапур принял конституцию и стал самоуправляющимся.
1961 — начало двухдневных переговоров в Вене Н. С. Хрущёва и Джона Кеннеди.
1962 — катастрофа Boeing 707 в Париже. Погибли 130 человек — первая в истории катастрофа реактивного самолёта с более чем 100 погибшими.
1964 — дебют «The Rolling Stones» на американском телевидении в программе «Шоу Дина Мартина».
1965 — Эдвард Уайт стал первым американским астронавтом, вышедшим в открытый космос. Выход был совершён во время полёта на корабле «Джемини-4».
1966 — в китайском руководстве начата чистка с целью выявления «правых уклонистов».
1970 — синтезирован первый искусственный ген.
1971 — на Балтийском заводе заложен атомный ледокол «Арктика».
1973 — катастрофа Ту-144 под Парижем.
1975 — Пеле подписал контракт на три года с нью-йоркским футбольным клубом «Нью-Йорк Космос».
1980 — вследствие сбоя компьютера, сообщившего о советском ядерном нападении, в США объявлена ядерная тревога. В течение десяти минут мир находился на краю ядерной войны.
1981 — папа римский Иоанн Павел II выписался из госпиталя после совершённого на него покушения.
1985 — Ватикан и Италия подписали договор о том, что католическая религия лишена статуса государственной в Италии.
1987 — в Канаде премьер-министр Малруни и премьер-министры 10 канадских провинций заключили в Мич-Лейке соглашение, в соответствии с которым Квебек получил особый статус. Соглашение должны были ратифицировать законодательные органы всех провинций.
1992 — в России создан Совет безопасности.
1998 — крушение ICE у Эшеде — крупнейшая железнодорожная катастрофа в истории современной Германии.

 

XXI век
2004 — в брюссельском пригороде Уккел открылся самый глубокий в мире плавательный бассейн, названный в честь знаменитого жюль-верновского персонажа, «Немо 33» — его глубина составляет 33 метра.
2006 — парламент Черногории провозгласил независимость страны.
2010 — Стартовал третий этап проекта Марс-500.

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