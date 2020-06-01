Какие сегодня праздники, события - 3 Июня

Международные

ООН — Всемирный день велосипеда.

Национальные

Австралия — День Мабо.

Намибия — День Намибийских вооружённых сил.

США, Теннеси — День памяти конфедератов.

Уганда — День мучеников.

Черногория — День независимости.

Религиозные

Православие

празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери (установлено в память спасения Москвы от нашествия Махмет-Гирея в 1521 г.);

память равноапостольных царя Константина Великого (337) и матери его, святой царицы Елены (327);

память благоверных князей Константина (Ярослава Святославича) (1129) и чад его, Михаила и Феодора, Муромских чудотворцев;

обре́тение мощей блаженного Андрея Симбирского (Огородникова) (1998);

память преподобного Кассиана грека, Угличского чудотворца (1504);

Собор Карельских святых;

Собор Симбирских святых;

Собор Уфимских святых;

Собор мучеников Холмских и Подляшских (переходящее празднование в 2018 году);

празднование в честь икон Божией Матери:

Владимирская (Заоникиевская) (1588);

Владимирская (Ростовская);

Сырковская;

Владимирская (Красногорская, Черногорская) (1603);

Флорищевская;

Владимирская (Оранская) (1634);

«Умиление» Псково-Печерская (1524);

«Умягчение злых сердец» (переходящее празднование в 2018 году);

«Нерушимая Стена» (переходящее празднование в 2018 году).

Именины

Православные: Елена, Касьян, Кирилл, Константин, Михаил, Фёдор, Ярослав.

События

До XIX века

1098 — взятие крестоносцами Антиохии.

1326 — между Новгородской республикой и королём Магнус Эрикссоном подписан договор разграничивающий приграничные территории и устанавливающий свободу торговли.

1539 — Флорида объявлена территорией Испании.

1540 — Эрнандо де Сото первым из европейцев пересёк горы Аппалачи.

1571 — войско крымского хана Девлета I Гирея сожгло Москву.

1615 — в ходе Осакской кампании между войсками Сёгуната Токугава и войсками клана Тоётоми произошла битва при Домёдзи.

1621 — основана Голландская Вест-Индская компания, получившая монопольное право на освоение Северной и Южной Америки.

1784 — Аннаполис (штат Мэриленд) перестал быть столицей США.

1785 — француз Франсуа Бланшар продемонстрировал в Лондоне сконструированный им парашют для прыжков с воздушного шара, скинув в нём собаку с высоты 300 метров.

1789 — Александр Маккензи (Alexander Mackenzie) открыл реку Маккензи в Канаде.

XIX век

1830 — чумной бунт в Севастополе.

1837 — под Лондоном открыт первый в мире ипподром для гонок с препятствиями.

1846 — США отвоевали у Мексики поселение Йерба-Буэна. В январе следующего года оно было переименовано в Сан-Франциско.

1869 — открыто движение на Курско-Харьковско-Азовской железной дороге.

1886 — по приказу правителя Уганды в Намгонго заживо сожгли 11 католических проповедников (ныне они стали католическими святыми — «угандийскими мучениками»).

1896 — подписан секретный договор, по которому Китай позволил России строить Китайско-Восточную железную дорогу.

XX век

1905 — расстрел мирной демонстрации рабочих во время стачки на реке Талка в Иваново-Вознесенске.

1910 — совершил свой первый полёт английский военный дирижабль. «Бета 1» — первый мягкий дирижабль, причаливший к причальной мачте и первый британский дирижабль с беспроволочным телеграфом на борту.

1917 — открыт I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов.

1918 — Совнарком издал декрет «О национализации Третьяковской галереи».

1927

В Москве снесены Красные ворота.

В Греции принята новая конституция.

1930 — в Праге, во дворце «Радио», состоялся вечер, посвящённый памяти В. Маяковского, который закончился пением «Интернационала» и демонстрацией на Вацлавской площади.

1931 — в Великобритании телевидение Би-би-си провело прямую трансляцию финальных заездов со скачек «Дерби».

1938 — Рейхстаг Германии принял постановление изъять все произведения «дегенеративного искусства» (абстракционистов, импрессионистов и т. д.).

1941 — из решения Политбюро ЦК ВКП 3 июня 1941: «Разрешить Наркомвнешторгу из особых запасов произвести поставку в Германию во исполнение договора: меди 6000 тонн, никеля 1500 тонн, олова 500 тонн…».

1943 — началась операция «Беггар».

1946 — в Венгрии выпущены банкноты на сумму миллиард милпенге (миллиард миллиардов пенгё).

1950 — французская гималайская экспедиция, возглавляемая Морисом Эрцогом, впервые покорила горную вершину высотой более 8000 метров. На Аннапурну I взошли Эрцог и Луи Лашеналь.

1954 — в Сахаре обнаружена гробница древнеегипетского фараона Санхета (примерно 2570 год до н. э.).

1959 — Сингапур принял конституцию и стал самоуправляющимся.

1961 — начало двухдневных переговоров в Вене Н. С. Хрущёва и Джона Кеннеди.

1962 — катастрофа Boeing 707 в Париже. Погибли 130 человек — первая в истории катастрофа реактивного самолёта с более чем 100 погибшими.

1964 — дебют «The Rolling Stones» на американском телевидении в программе «Шоу Дина Мартина».

1965 — Эдвард Уайт стал первым американским астронавтом, вышедшим в открытый космос. Выход был совершён во время полёта на корабле «Джемини-4».

1966 — в китайском руководстве начата чистка с целью выявления «правых уклонистов».

1970 — синтезирован первый искусственный ген.

1971 — на Балтийском заводе заложен атомный ледокол «Арктика».

1973 — катастрофа Ту-144 под Парижем.

1975 — Пеле подписал контракт на три года с нью-йоркским футбольным клубом «Нью-Йорк Космос».

1980 — вследствие сбоя компьютера, сообщившего о советском ядерном нападении, в США объявлена ядерная тревога. В течение десяти минут мир находился на краю ядерной войны.

1981 — папа римский Иоанн Павел II выписался из госпиталя после совершённого на него покушения.

1985 — Ватикан и Италия подписали договор о том, что католическая религия лишена статуса государственной в Италии.

1987 — в Канаде премьер-министр Малруни и премьер-министры 10 канадских провинций заключили в Мич-Лейке соглашение, в соответствии с которым Квебек получил особый статус. Соглашение должны были ратифицировать законодательные органы всех провинций.

1992 — в России создан Совет безопасности.

1998 — крушение ICE у Эшеде — крупнейшая железнодорожная катастрофа в истории современной Германии.

XXI век

2004 — в брюссельском пригороде Уккел открылся самый глубокий в мире плавательный бассейн, названный в честь знаменитого жюль-верновского персонажа, «Немо 33» — его глубина составляет 33 метра.

2006 — парламент Черногории провозгласил независимость страны.

2010 — Стартовал третий этап проекта Марс-500.