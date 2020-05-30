Гороскоп на сегодня (03.06.20)

Овен

День связан с новыми начинаниями, многообещающими и рискованными. Любопытство увлекает вас за пределы осторожности и благоразумия, толкает на опрометчивые поступки. Тем не менее, серьезных проблем удается избежать: влияние негативных тенденций будет довольно слабым. Хотя найти общий язык с близкими удается не сразу, вы сохраняете спокойствие и с похвальной настойчивостью доказываете свою точку зрения, оперируя логикой и фактами. Такой подход позволяет обойтись ссор и конфликтов даже в случае разногласий.

Телец

Тельцам захочется заняться творчеством, искусством и повышением нравственной стороны жизни. Все это прекрасно, но мысли будут постоянно крутиться вокруг финансовых проблем. 2 июня предстоит неожиданная встреча с человеком из прошлого. Вы узнаете нечто такое, что в корне изменит ваше семейное положение. Тельцам сегодня следует больше молчать и слушать, а не встревать в спор с сослуживцами.

Близнецы

Первую половину этого дня придется посвятить не очень приятным делам. Отложить их на потом никак не получится, поэтому чем быстрее вы их закончите, тем будет лучше для вас. Покупки отложите до лучших времен, в ближайшее время могут возникнуть финансовые трудности. Есть вероятность попасть в незапланированные поездки. Романтические отношения с любимым человеком сегодня не сложатся

Рак

Замечательный день для заключения любых сделок, особенно финансовых. Вам сегодня удастся проделать огромную работу, которая давно требовала вашего участия. Не все получится легко, могут возникнуть серьезные разногласия с руководством. Есть вероятность получить от партнеров деловое предложение. Можете вторую половину этого дня уделить походам в магазин — вероятны удачные покупки. Поздний вечер проведите в кругу семьи, бурные вечеринки не доставят вам удовольствия.

Лев

Гороскоп не рекомендует Льву цепляться за то, что уже сто раз пережито и приносит только волнения. Хватит трепать себе нервы, наберитесь позитива. В семье, как и в финансовых делах, все обстоит замечательно. Лев даже может повысить уровень знаний в тех сферах, на которые раньше не обращал должного внимания. Вечер обещает новости.

Дева

Если вы подготовились к сегодняшнему дню заранее, то вам удастся сделать многое. Новые профессиональные задачи, к которым руководство предъявит высокие требования, вас будут немного раздражать, да это и понятно — вы ожидаете праздничных дней. Но вы не поддадитесь своим эмоциям, поэтому ни ссор ни разногласий с начальством сегодня не будет. Как награда за ваше терпение и сдержанность будет вечерний сюрприз от любимого человека.

Весы

Забавные недоразумения помогут Вам научиться терпимости и напомнят, что смех и веселое настроение помогут Вам преодолеть любые трудности. Гармонии легче всего достичь, когда Вы благодушно настроены по отношению к людям и приветствуете их доброй улыбкой, а не суровым выражением на лице. Ваш разум сегодня поможет Вам видеть в людях только лучшее, что очень пригодится Вам во время встреч с новыми партнерами. К тому же, Вы наверняка произведете на них очень хорошее впечатление.

Скорпион

Вы взяли хороший рабочий темп и выбираете проекты на свое усмотрению, потому Вам просто нет смысла начинать работать в команде. Другие люди, возможно, и могли бы трудиться наравне с Вами, однако они слишком увлечены бюрократическими нюансами и попытками прибрать власть в группе к своим рукам, а потому им понадобится намного больше времени, чтобы выполнить свою работу за то же время, что и Вы. Постарайтесь делать все самостоятельно, и конечный результат не заставит себя долго ждать.

Стрелец

Гороскоп рекомендует Стрельцу быть осторожнее в работе, на дороге и в быту. День достаточно сложный и небезопасный, поэтому беспечность и спешка могут принести проблемы. Финансовая сфера стабильная, но сорить деньгами не торопитесь. Скоро они понадобятся Стрельцу для крупных покупок. Удачной окажется поездка, если отправится в нее с друзьями.

Козерог

Возможно, в последние несколько дней уровень Вашей внутренней энергии значительно снизился, однако такое состояние дел не является критичным, поскольку Вы уже вошли в более спокойную фазу Вашей жизни. К тому же, это помогает Вам сохранять Вашу энергию и смотреть на окружающий мир несколько иначе. Так что, даже если Вы захотите полностью отключить внутренний двигатель, ничего плохого не случится. Постарайтесь плыть по течению и просто смотрите на события, происходящие вокруг, но не забывайте делать выводы и черпать вдохновение из них.

Водолей

Сегодня Вы, вероятно, будете скучать в своей привычной компании, и Вам придется довольно долго общаться с человеком, который Вам попросту не интересен. Но Вы можете избежать подобной печальной участи, если ненадолго забудете о хороших манерах и скажете этому крайне скучному человеку, что Вам не хочется выслушивать его занудные речи. Конечно же, Вы не хотите прослыть грубияном, но уж лучше так, чем тратить свое время на выслушивание чужого нытья.

Рыбы

Начните день с решения главных задач. Утренние часы очень благоприятны, чтобы начать серьезные и масштабные дела, особенно для деловых переговоров, подписания договоров и заключения крупных сделок. Если вы еще учитесь, то сегодня вас ожидают успехи в учебе, вам легко будут даваться новые полезные навыки. Вечернее время организуйте встречу с друзьями, приятное времяпровождение порадует вас.