 

Какие сегодня праздники, события - 4 Июня

Общество / Жизнь Сегодня, 10:1928
Какие сегодня праздники, события - 4 Июня

Международные
ООН — Международный день невинных детей — жертв агрессии.

 

Национальные
Ботсвана — День Содружества.
Казахстан — День государственных символов.
Киргизия — День поминовения.
Молдавия — День банковского работника.
США — День Семьи.
Тонга — День независимости.
Финляндия — День Оборонительных сил.
Эстония — День флага.

 

Региональные
Россия, Ингушетия — День образования Республики.
США, Алабама — День Джефферсона Дэвиса.

 

Религиозные
Православие
память мученика Василиска (ок. 308);
память мученика Иоанна-Владимира, князя Сербского (1015);
память праведного Иакова Боровичского, Новгородского чудотворца (ок. 1540);
память святых отцов II Вселенского Собора (381);
священномученика Михаила Борисова, пресвитера (1942).

 

Именины
Православные: Василиск, Владимир, Данила, Иван, Макар, Михаил, Павел, София.

 

События
До XIX века
1039 — Генрих III коронован королём Германии.
1094 — Педро I стал королём Арагона и Наварры после смерти Санчо I.
1286 — королевство Иерусалимское было объединено под властью короля Кипра Генриха II.
1391 — антиеврейский погром в Севилье. Убито более 4000 человек.
1665 — испанская королева Мария Анна Австрийская подписала указ о переименовании Островов Воров, открытых Магелланом (он назвал их Острова Треугольного Паруса), в Марианские.
1703 — заложен Домик Петра I (старейшее здание Санкт-Петербурга).
1716 — в Луизиану (Северная Америка) впервые привезли африканских рабов.
1741 — русская экспедиция Витуса Беринга отправилась с Камчатки в сторону Аляски.
1745 — в ходе Второй Силезской войны произошла Битва при Гогенфридберге между прусской армией под командованием Фридриха Великого и австрийской армией, которой командовал Карл Александр Лотарингский.
1800 — в Вашингтоне завершено строительство Белого дома, и в него въехали первые обитатели: президент Джон Адамс с женой.

 

XIX век
1802 — Карл Эммануил IV, Король Сардинии и Герцог Савойи, отрёкся от престола в пользу своего брата Виктора Эммануила I.
1817 — правительственным указом Одессе предоставлен статус вольного города.
1830 — убит Антонио Хосе Сукре, один из лидеров войны за независимость испанских колоний в Латинской Америке.
1856 — Гражданская война в Уругвае: в ходе Войны на Паране произошло сражение при Кебрачо (исп.)русск., в котором силы Аргентинской конфедерации уничтожили 6 из 12 судов англо-французской эскадры.
1856 — основана Третьяковская галерея.
1859 — французы разгромили 60-тысячную австрийскую армию у местечка Маджента, внеся свой вклад в объединение Италии.
1878 — Османская империя передала Великобритании управление островом Кипр.
1893 — начало стачки на Российской бумагопрядильне (ныне «Веретено»). Начало «Петербургской промышленной войны» (Ленин).
1896
В Москве подписан секретный договор между Россией и Китаем, по которому Россия обещала защиту от возможной агрессии Японии и получила право на строительство в Маньчжурии Китайско-Восточной железной дороги. Заключение договора стало возможным благодаря успешному руководству переговорами министра иностранных дел России князя Алексея Борисовича Лобанова-Ростовского.
Испытание первого автомобиля, построенного Фордом, было задержано на час, так как оказалось, что автомобиль шире, чем двери цеха, в котором его создавали.

 

XX век
1908 — прах писателя Эмиля Золя перенесён в Пантеон.
1916 — Первая мировая война: Начало Брусиловского прорыва, наступательной операции русской армии.
1917 — учреждение Ордена Британской Империи.
1917 — в Колумбийском университете (г. Нью-Йорк) впервые вручили Пулитцеровскую премию.
1918 — немцы провозгласили Литву королевством, посадив на трон герцога Вюртемберга.
1922 — рождение «Крокодила». В издательстве «Рабочая газета» вышло первое еженедельное иллюстрированное и сатирическое приложение к газете «Рабочий» (затем «Рабочая газета») на 16 страницах, которое сначала называлось, как и газета. С 13-го номера журнал получил своё сегодняшнее имя. Первые два выпуска были почти целиком посвящены процессу над эсерами, проходившему в Москве.
1925 — основан автомобильный концерн «Крайслер».
1940
Вторая мировая война: Завершение операции «Динамо» — эвакуации британских, французских и бельгийских войск из французского города Дюнкерка.
Открытие стадиона «Динамо» в Москве.
1942
Вторая мировая война: начало сражения у атолла Мидуэй.
В этот день Гленну Уолличсу из фирмы грамзаписи «Capitol Records» пришла в голову идея разослать новые пластинки на все влиятельные радиостанции страны в надежде, что те будут передавать эту музыку в эфир. Вскоре это стало обычной практикой для всех фирм грамзаписи.
1950
Власти США обвинили в пособничестве коммунистам одного из разработчиков ракетостроительных программ Цянь Сюэсэня (будущего руководителя китайского ракетостроения).
В Южной Африке с принятием нескольких законов сложилась государственная система апартеида. Поправка к закону о безнравственности 1949 года запретила половые отношения между европейцами и цветными. Закон о регистрации населения потребовал обязательной регистрации по принадлежности к группе белых, цветных или африканцев. Закон о районах проживания установил механизм образования изолированных зон, в которых разрешалось проживание лицам одной расовой группы. Закон о подавлении коммунистического движения предоставил министру юстиции широкие полномочия для преследования любой оппозиционной организации.
1956 — госдепартамент США опубликовал «секретный» доклад Н. С. Хрущёва на XX съезде КПСС «О культе личности и его последствиях»; содержание доклада в тот же день прозвучало в передачах Радио «Свободная Европа».
1959 — принадлежащие США сахарные фабрики и плантации на Кубе были экспроприированы.
1962
На экраны СССР вышел первый номер сатирического киножурнала «Фитиль», главный редактор — Сергей Михалков.
Катастрофа Ту-104 под Софией (Болгария).
1965 — в Москве у Красных ворот открыт памятник Михаилу Лермонтову работы скульптора Исаака Давидовича Бродского. Этот памятник — тот самый «мужик в пиджаке», о котором идёт речь в известном фильме «Джентльмены удачи».
1969 — в Израиле принят закон, согласно которому национальная валюта должна называться шекелем. Однако, согласно формулировке закона, правильный момент для его ратификации определялся министром финансов, поэтому страна пользовалась лирами ещё почти 11 лет, до февраля 1980 года.
1970 — Тонга получила независимость от Британии.
1972 — поэт Иосиф Бродский был вынужден эмигрировать. В письме на имя Брежнева он писал: «Мне горько уезжать из России. Я верю, что вернусь. Поэты всегда возвращаются — во плоти или на бумаге».
1975
«Роллинг Стоунз» стали первой западной рок-группой, которая получила гонорар за выпуск своих песен в СССР.
Первая трансляция в прямом эфире с заседания британского парламента.
1977 — опубликован проект Конституции СССР для всенародного обсуждения.
1988 — произошёл взрыв на станции Арзамас Горьковской железной дороги во время подхода грузового поезда в 9:32. Погиб 91 человек, в том числе 17 детей, 1500 человек пострадали. Взрывом и пожаром уничтожено 151 жилое строение. 823 семьи остались без крова. Причина взрыва — несоблюдение правил транспортировки промышленных взрывчатых веществ, применяющихся при геологоразведочных работах.
1989
Подавление студенческой демонстрации на площади Тяньаньмэнь в Пекине.
Произошла крупнейшая в истории России и СССР железнодорожная катастрофа. На перегоне между станциями Аша и Улу-Теляк в момент прохождения двух пассажирских поездов взорвалось облако газа, вытекшее из повреждённого продуктопровода. Погибли 575 человек, ранены 623.
1999
Объявлено об открытии новой федеральной столицы Малайзии — Путраджайи.
В Ингушетии начались торжества, посвящённые переезду администрации в новую столицу — город Магас.
2000
Правительство Шри-Ланки отменило запрет на проведение демонстраций в стране.
Госсекретарь США Мадлен Олбрайт официально открыла новый корпус американского посольства в Москве.

 

XXI век
2004
Леонид Парфёнов выдвинут на соискание Лейпцигской премии средств массовой информации за 2005 год.
Американский финансист Джордж Сорос заявил, что война с терроризмом превратила США из жертвы в преступника, погубившего больше невинных людей, чем теракты 11 сентября.
«Война Марвина Химейера»
2010
Состоялся первый запуск ракеты-носителя «Фэлкон-9» с мыса Канаверал.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, События, праздники, 7dniv, 7dnivinfo  
Гороскоп на сегодня (04.06.20)
Гороскоп на сегодня (04.06.20)
Какие сегодня праздники, события - 4 Июня
Какие сегодня праздники, события - 4 Июня
Шуруповерт сетевой и аккумуляторный? Что лучше выбрать для дома
Шуруповерт сетевой и аккумуляторный? Что лучше выбрать для дома
Гороскоп на сегодня (03.06.20)
Гороскоп на сегодня (03.06.20)
Какие сегодня праздники, события - 3 Июня
Какие сегодня праздники, события - 3 Июня
Внедорожник напрокат — удобно, выгодно, престижно
Внедорожник напрокат — удобно, выгодно, престижно
Тенты для бассейнов: особенности выбора
Тенты для бассейнов: особенности выбора
Гороскоп на сегодня (02.06.20)
Гороскоп на сегодня (02.06.20)
Какие сегодня праздники, события - 2 Июня
Какие сегодня праздники, события - 2 Июня
Как защитить себя от шума на производстве
Как защитить себя от шума на производстве
Критерии выбора строительного пылесоса
Критерии выбора строительного пылесоса
Детектив - таинственный жанр
Детектив - таинственный жанр

Новости по теме

Где и когда откроют границы. График с датами по странам
Где и когда откроют границы. График с датами по странам
1-июн-2020, 17:02
Какие сегодня праздники, события - 23 Мая
Какие сегодня праздники, события - 23 Мая
23-мая-2020, 10:38
Оказалось, что у ошалелой Фарион есть дочь, которую она боится кормить йогуртами.
Оказалось, что у ошалелой Фарион есть дочь, которую она боится кормить йогуртами.
17-мая-2020, 17:51
Какие сегодня праздники, события - 13 Апреля
Какие сегодня праздники, события - 13 Апреля
13-апр-2020, 10:36
Какие сегодня праздники, события - 10 Апреля
Какие сегодня праздники, события - 10 Апреля
10-апр-2020, 09:10

Последние новости

10:32
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (04.06.20)
10:19
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 4 Июня
09:36
События
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 04.06 (состоянием на 09:00)
08:00
Политика
Расширить санкции против "Северного потока-2" хотят сенаторы США
07:00
События
В Афинах посольство США забросали камнями и "коктейлями Молотова"
06:00
События
Еще 10 участников перестрелки в Броварах арестовал суд
05:00
События
В июле возобновить рейсы из Украины в Италию планирует Ryanair
03:00
События
Задержанного украинца ФСБ расспрашивало как охраняется админграница с Крымом
01:00
Спорт
Лидера чемпионата Турции от еврокубков отстранил УЕФА
Вчера, 2020-06-03
21:53
Политика
МВФ внес Украину в повестку дня
21:37
Политика
Компромиссы по Донбассу на которые готова пойти Украина назвал Кулеба
21:08
Политика
Депутат Закарпатского облсовета считает, что власть разрушает государство
20:30
Политика
В отставку правительство Беларуси отправил Лукашенко
19:18
События
Решение о новом ослаблении карантина было опубликовано
19:16
События
Очередное массовое минирование в Киеве
19:14
События
"Минера" моста Метро арестовал суд
17:16
Политика
Представления на назначение новых министров Шмыгаль внес в Раду
16:56
События
По делу перестрелки в Броварах задержанных скоро будет больше 30
16:45
Политика
«Зелёная» власть планирует раздеребанить Закарпатье между Львовской и Ивано-Франковской областями
16:42
События
Евросоюз хочет добровольной передачи приходов и имущества греко-католической церкви под контроль ПЦУ и готов под это выделить деньги

Новости ТОП-7

Где и когда откроют границы. График с датами по странам34140
Вспышка коронавируса в Славянске2080
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 03.06 (состоянием на 09:00)1286
В США выходцы из бывшего СССР смогли отстоять ресторан "Пушкин" во время погромов1147
Компромиссы по Донбассу на которые готова пойти Украина назвал Кулеба697
Мэр Ужгорода считает пенсионеров отработанным материалом, не достойным бесплатного проезда в городском транспорте694
Дату открытия границ для украинских туристов назвала Турция639

Досуг

Шуруповерт сетевой и аккумуляторный? Что лучше выбрать для дома
Шуруповерт сетевой и аккумуляторный? Что лучше выбрать для дома
Для вкручивания, выкручивания шурупов, саморезов, гаек используется не только обычная отвертка, но и более современные виды инструментов – шуруповерты
Вчера, 17:32112
Внедорожник напрокат — удобно, выгодно, престижно
Внедорожник напрокат — удобно, выгодно, престижно
В компании NarsCars имеется широкий выбор внедорожников средней тоннажности. Все машины поддерживаются в исправном состоянии и проходят постоянную проверку, поэтому не подведут в любой ситуации.
2-июн-2020, 15:50132
Тенты для бассейнов: особенности выбора
Тенты для бассейнов: особенности выбора
Наличие бассейна на даче является прекрасной возможностью искупаться в жару, поиграть в водные игры с друзьями или просто отдохнуть. Такой отдых может сильно испортить только одно — регулярная очистка бассейна от мусора. В этом сможет помочь надежное покрытие для бассейна, которое защитит
2-июн-2020, 15:4789
Как защитить себя от шума на производстве
Как защитить себя от шума на производстве
Как показывают многочисленные исследования, шум имеет довольно негативное влияние на человеческий организм в целом.
1-июн-2020, 21:15148
Критерии выбора строительного пылесоса
Критерии выбора строительного пылесоса
Промышленные пылесосы, как правило, используют на предприятиях либо стройплощадках, поскольку они созданы специально для использования в агрессивной среде – для уборки разнообразного промышленного и строительного мусора, в частности, токсических отходов.
1-июн-2020, 17:00125
Детектив - таинственный жанр
Детектив - таинственный жанр
Детектив относится к приключенческой литературе, имеющей сторонников в разных странах
1-июн-2020, 16:30134

События

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 04.06 (состоянием на 09:00)
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 04.06 (состоянием на 09:00)
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 09:00 4 июня в Украине 24 823 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19
Сегодня, 09:36304
В Афинах посольство США забросали камнями и "коктейлями Молотова"
В Афинах посольство США забросали камнями и "коктейлями Молотова"
Полиция применила в ответ светошумовые гранаты и слезоточивый газ
Сегодня, 07:0057
Еще 10 участников перестрелки в Броварах арестовал суд
Еще 10 участников перестрелки в Броварах арестовал суд
Речь идет о задержанных участниках стрельбы, которые "выступили" на стороне местных перевозчиков
Сегодня, 06:0050
В июле возобновить рейсы из Украины в Италию планирует Ryanair
В июле возобновить рейсы из Украины в Италию планирует Ryanair
Рейсы планируют открыть уже с 6 июля
Сегодня, 05:0057
Задержанного украинца ФСБ расспрашивало как охраняется админграница с Крымом
Задержанного украинца ФСБ расспрашивало как охраняется админграница с Крымом
Адвокат рекомендовал ему не отвечать на эти вопросы
Сегодня, 03:0073
Решение о новом ослаблении карантина было опубликовано
Решение о новом ослаблении карантина было опубликовано
Новые ослабления вступят в силу в ближайшие дни
Вчера, 19:18100
7 Днів