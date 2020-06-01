Какие сегодня праздники, события - 4 Июня

Международные

ООН — Международный день невинных детей — жертв агрессии.

Национальные

Ботсвана — День Содружества.

Казахстан — День государственных символов.

Киргизия — День поминовения.

Молдавия — День банковского работника.

США — День Семьи.

Тонга — День независимости.

Финляндия — День Оборонительных сил.

Эстония — День флага.

Региональные

Россия, Ингушетия — День образования Республики.

США, Алабама — День Джефферсона Дэвиса.

Религиозные

Православие

память мученика Василиска (ок. 308);

память мученика Иоанна-Владимира, князя Сербского (1015);

память праведного Иакова Боровичского, Новгородского чудотворца (ок. 1540);

память святых отцов II Вселенского Собора (381);

священномученика Михаила Борисова, пресвитера (1942).

Именины

Православные: Василиск, Владимир, Данила, Иван, Макар, Михаил, Павел, София.

События

До XIX века

1039 — Генрих III коронован королём Германии.

1094 — Педро I стал королём Арагона и Наварры после смерти Санчо I.

1286 — королевство Иерусалимское было объединено под властью короля Кипра Генриха II.

1391 — антиеврейский погром в Севилье. Убито более 4000 человек.

1665 — испанская королева Мария Анна Австрийская подписала указ о переименовании Островов Воров, открытых Магелланом (он назвал их Острова Треугольного Паруса), в Марианские.

1703 — заложен Домик Петра I (старейшее здание Санкт-Петербурга).

1716 — в Луизиану (Северная Америка) впервые привезли африканских рабов.

1741 — русская экспедиция Витуса Беринга отправилась с Камчатки в сторону Аляски.

1745 — в ходе Второй Силезской войны произошла Битва при Гогенфридберге между прусской армией под командованием Фридриха Великого и австрийской армией, которой командовал Карл Александр Лотарингский.

1800 — в Вашингтоне завершено строительство Белого дома, и в него въехали первые обитатели: президент Джон Адамс с женой.

XIX век

1802 — Карл Эммануил IV, Король Сардинии и Герцог Савойи, отрёкся от престола в пользу своего брата Виктора Эммануила I.

1817 — правительственным указом Одессе предоставлен статус вольного города.

1830 — убит Антонио Хосе Сукре, один из лидеров войны за независимость испанских колоний в Латинской Америке.

1856 — Гражданская война в Уругвае: в ходе Войны на Паране произошло сражение при Кебрачо (исп.)русск., в котором силы Аргентинской конфедерации уничтожили 6 из 12 судов англо-французской эскадры.

1856 — основана Третьяковская галерея.

1859 — французы разгромили 60-тысячную австрийскую армию у местечка Маджента, внеся свой вклад в объединение Италии.

1878 — Османская империя передала Великобритании управление островом Кипр.

1893 — начало стачки на Российской бумагопрядильне (ныне «Веретено»). Начало «Петербургской промышленной войны» (Ленин).

1896

В Москве подписан секретный договор между Россией и Китаем, по которому Россия обещала защиту от возможной агрессии Японии и получила право на строительство в Маньчжурии Китайско-Восточной железной дороги. Заключение договора стало возможным благодаря успешному руководству переговорами министра иностранных дел России князя Алексея Борисовича Лобанова-Ростовского.

Испытание первого автомобиля, построенного Фордом, было задержано на час, так как оказалось, что автомобиль шире, чем двери цеха, в котором его создавали.

XX век

1908 — прах писателя Эмиля Золя перенесён в Пантеон.

1916 — Первая мировая война: Начало Брусиловского прорыва, наступательной операции русской армии.

1917 — учреждение Ордена Британской Империи.

1917 — в Колумбийском университете (г. Нью-Йорк) впервые вручили Пулитцеровскую премию.

1918 — немцы провозгласили Литву королевством, посадив на трон герцога Вюртемберга.

1922 — рождение «Крокодила». В издательстве «Рабочая газета» вышло первое еженедельное иллюстрированное и сатирическое приложение к газете «Рабочий» (затем «Рабочая газета») на 16 страницах, которое сначала называлось, как и газета. С 13-го номера журнал получил своё сегодняшнее имя. Первые два выпуска были почти целиком посвящены процессу над эсерами, проходившему в Москве.

1925 — основан автомобильный концерн «Крайслер».

1940

Вторая мировая война: Завершение операции «Динамо» — эвакуации британских, французских и бельгийских войск из французского города Дюнкерка.

Открытие стадиона «Динамо» в Москве.

1942

Вторая мировая война: начало сражения у атолла Мидуэй.

В этот день Гленну Уолличсу из фирмы грамзаписи «Capitol Records» пришла в голову идея разослать новые пластинки на все влиятельные радиостанции страны в надежде, что те будут передавать эту музыку в эфир. Вскоре это стало обычной практикой для всех фирм грамзаписи.

1950

Власти США обвинили в пособничестве коммунистам одного из разработчиков ракетостроительных программ Цянь Сюэсэня (будущего руководителя китайского ракетостроения).

В Южной Африке с принятием нескольких законов сложилась государственная система апартеида. Поправка к закону о безнравственности 1949 года запретила половые отношения между европейцами и цветными. Закон о регистрации населения потребовал обязательной регистрации по принадлежности к группе белых, цветных или африканцев. Закон о районах проживания установил механизм образования изолированных зон, в которых разрешалось проживание лицам одной расовой группы. Закон о подавлении коммунистического движения предоставил министру юстиции широкие полномочия для преследования любой оппозиционной организации.

1956 — госдепартамент США опубликовал «секретный» доклад Н. С. Хрущёва на XX съезде КПСС «О культе личности и его последствиях»; содержание доклада в тот же день прозвучало в передачах Радио «Свободная Европа».

1959 — принадлежащие США сахарные фабрики и плантации на Кубе были экспроприированы.

1962

На экраны СССР вышел первый номер сатирического киножурнала «Фитиль», главный редактор — Сергей Михалков.

Катастрофа Ту-104 под Софией (Болгария).

1965 — в Москве у Красных ворот открыт памятник Михаилу Лермонтову работы скульптора Исаака Давидовича Бродского. Этот памятник — тот самый «мужик в пиджаке», о котором идёт речь в известном фильме «Джентльмены удачи».

1969 — в Израиле принят закон, согласно которому национальная валюта должна называться шекелем. Однако, согласно формулировке закона, правильный момент для его ратификации определялся министром финансов, поэтому страна пользовалась лирами ещё почти 11 лет, до февраля 1980 года.

1970 — Тонга получила независимость от Британии.

1972 — поэт Иосиф Бродский был вынужден эмигрировать. В письме на имя Брежнева он писал: «Мне горько уезжать из России. Я верю, что вернусь. Поэты всегда возвращаются — во плоти или на бумаге».

1975

«Роллинг Стоунз» стали первой западной рок-группой, которая получила гонорар за выпуск своих песен в СССР.

Первая трансляция в прямом эфире с заседания британского парламента.

1977 — опубликован проект Конституции СССР для всенародного обсуждения.

1988 — произошёл взрыв на станции Арзамас Горьковской железной дороги во время подхода грузового поезда в 9:32. Погиб 91 человек, в том числе 17 детей, 1500 человек пострадали. Взрывом и пожаром уничтожено 151 жилое строение. 823 семьи остались без крова. Причина взрыва — несоблюдение правил транспортировки промышленных взрывчатых веществ, применяющихся при геологоразведочных работах.

1989

Подавление студенческой демонстрации на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

Произошла крупнейшая в истории России и СССР железнодорожная катастрофа. На перегоне между станциями Аша и Улу-Теляк в момент прохождения двух пассажирских поездов взорвалось облако газа, вытекшее из повреждённого продуктопровода. Погибли 575 человек, ранены 623.

1999

Объявлено об открытии новой федеральной столицы Малайзии — Путраджайи.

В Ингушетии начались торжества, посвящённые переезду администрации в новую столицу — город Магас.

2000

Правительство Шри-Ланки отменило запрет на проведение демонстраций в стране.

Госсекретарь США Мадлен Олбрайт официально открыла новый корпус американского посольства в Москве.

XXI век

2004

Леонид Парфёнов выдвинут на соискание Лейпцигской премии средств массовой информации за 2005 год.

Американский финансист Джордж Сорос заявил, что война с терроризмом превратила США из жертвы в преступника, погубившего больше невинных людей, чем теракты 11 сентября.

«Война Марвина Химейера»

2010

Состоялся первый запуск ракеты-носителя «Фэлкон-9» с мыса Канаверал.