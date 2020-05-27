Гороскоп на сегодня (04.06.20)

Овен

Накануне лунного затмения планеты предупреждают женщин-Овнов о возможном скором завершении романтичного увлечения. Мужчинам-Овнам предстоит выбирать между приятным и необходимым. Правильно сделанный выбор принесет перемены, которые увеличат шансы на успех. Вероятна незапланированная поездка.

Телец

Перед лунным затмением в семейных отношениях следует сдерживать страсти, иначе ситуация может выйти из-под контроля — разразится крупная ссора, которая ни к чему хорошему не приведет. Не забывайте, что в критических ситуациях алкоголь – плохой помощник. Вас ждут испытания в отношениях между родителями и детьми. Если вам удастся их преодолеть, то все будет способствовать вашему успеху, в семье воцарится мир и полное взаимопонимание.

Близнецы

Сдерживайте свои эмоции, иначе они вам будут основной помехой в принятии верных решений. В некоторых конфликтах вы будете принимать вину на себя. Не отчаивайтесь, не все так плохо, вскоре ситуация исправится, но пока коллеги и руководство будут замечать все ваши промахи, не обращая внимание на все плюсы и положительные черты вашего характера. Не обсуждайте с друзьями и близкими ваши проблемы и не пытайтесь их решить самостоятельно — все равно из этого ничего хорошего не получится, лучше отложить все до наступления более благоприятного времени.

Рак

Трудностей не возникнет, если вы не будете брать на себя слишком много. Помните, что проблемами можно поделиться с окружающими, а среди ваших знакомых достаточно людей, готовых в любой момент прийти на помощь. Заключать договоры и подписывать контракты можно лишь в том случае, если содержание документов тщательно изучено и проанализировано, а также одобрено людьми, чьему мнению вы доверяете. Отношения с близкими будут складываться гармонично, если вы проявите уступчивость, позволите другим проявлять инициативу. Попытки во что бы то ни стало настоять на своем не приведут ни к чему хорошему.

Лев

Судьба посылает вам испытания. Недоброжелательное отношение к вам начальства или сотрудников может основательно испортить настроение или привести к нервному срыву. Неприятное известие внесет путаницу в личные отношения или повлечет непредвиденные расходы. Неблагоприятный день для любого дела. Не исключено простудное заболевание.

Дева

В начале дня будьте максимально осторожны, не доверяйте непроверенным людям, вас сегодня легко можно ввести в заблуждение. Новые дела не стоит начинать — это не лучшее время для планирования и начала новых проектов. Сегодня окажите помощь близкому человеку, попавшему в беду, для вас это воздастся многократно в будущем. Возникшие финансовые проблемы будут недолгими, поэтому не отчаивайтесь, скоро вы найдете хороший способ, как можно их преодолеть.

Весы

Этот день может внести сумятицу в мысли и поступки - всему виной завтрашнее затмение Луны. Вам помогут трезвый взгляд на вещи и творческий подход к решению любой проблемы. Близкие люди не будут сомневаться в вашей правоте и окажут вам поддержку.

Скорпион

В этот день велика вероятность семейной ссоры, трудноразрешимые противоречия. Нужно постараться аккуратно распутать этот клубок, не порвав ни единой ниточки. Личная жизнь не может долго оставаться такой. За днями испытаний снова будет много счастливых дней. Обратите особое внимание на своих детей, их успехи, здоровье, интересы.

Стрелец

Чем меньше воли вы даете эмоциям, тем лучше проходит этот день. Для многих Стрельцов он будет связан с искушениями, которым крайне трудно и в то же время необходимо сопротивляться. Звезды испытывают вас на прочность, так покажите им, на что вы способны! В семье царят мир и взаимопонимание. Вы готовы на многое, чтобы создать для близких комфортную атмосферу, и они отвечают вам тем же. Вечер хорошо подходит для романтических свиданий и прогулок. Не исключены приятные сюрпризы и подарки, в том числе – очень дорогие.

Козерог

Ваши профессиональные нагрузки сегодня велики, появятся новые заботы и обязанности, но не всегда эти труды будут щедро оплачиваться. Используйте свое время правильно и эффективно, у вас все обязательно получится. Любую поступающую информацию обязательно проверяйте, иначе вас могут легко ввести в заблуждение. В личных отношениях вас ждет успех, используйте день для приятного общения с любимыми.

Водолей

Избегайте излишнего переутомления, дайте своему организму несколько часов для полноценного отдыха, иначе ваше переутомление может стать причиной головных болей и ночной бессонницы. Все дела, кроме важных, поручите выполнить кому-то другому. Сегодня можно запланировать все важные встречи на середину недели, когда сложится для вас наиболее благоприятное время. Вечернее время можете посвятить новым знакомствам.

Рыбы

Удача благосклонна к вам сегодня и вы с успехом решите все намеченные дела быстрее, чем сами того ожидаете. Закрепите свои дружеские отношения с коллегами по работе, можете своих недругов успешно превратить в самых верных друзей. Вы будете привлекательны, к вам потянутся люди, воспользуйтесь этим благоприятным днем, но будьте немного переборчивы, прежде, чем осчастливить своим вниманием кого-то, обязательно присмотритесь как следует к этому человеку.