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Общество / Жизнь Сегодня, 10:1422
Какие сегодня праздники, события - 5 Июня

Международные
ООН (ЮНЕП) — Всемирный день окружающей среды.
ООН — Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом.
Национальные
Азербайджан — День мелиоратора.
Белоруссия — День памяти Евфросинии Полоцкой.
Дания:
День Конституции (Национальный день).
День Отца.
Ирландия — Июньский праздник.
Казахстан — День эколога.
Колумбия — День Благодарения.
Россия — День эколога.
Сейшельские Острова — День освобождения.

 

Религиозные
Православие
память преподобного Михаила исповедника, епископа Синадского (Фригийского) (821);
обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского (1164);
Собор Ростово-Ярославских святых;
память преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой (1173);
память преподобного Паисия Галичского, архимандрита (1460);
память преподобномученика Михаила Савваита черноризца (IX);
обретение мощей мучениц Евдокии Шейковой, Дарии Тимагиной, Дарии Улыбиной и Марии Неизвестной (2001).

 

Именины
Католические: Валерия, Вонифатий.
Православные: Адриан, Александр, Андрей, Василий, Геннадий, Даниил, Дмитрий, Иван, Игнат, Касьян, Константин, Михаил, Никита, Пётр, Роман, Фёдор, Яков.

 

События
До XVIII века
754 — толпой немецких язычников убит английский христианский проповедник, один из крестителей Германии Бонифаций, ставший одним из самых почитаемых христианских святых.
1224 — основан Неаполитанский университет имени Фридриха II.
1284 — Война Сицилийской вечерни: произошло Неаполитанское морское сражение.
1455 — поэт Франсуа Вийон при попытке ограбления церкви в стычке смертельно ранил священника и был изгнан из Парижа.
1465 — в ходе противостояния между королём Энрике IV и знатью, произошёл Авильский фарс — знать формально низложила Энрике и выбрала себе королём его брата Альфонсо, под именем Альфонсо XII.
1650 — Ерофей Павлович Хабаров вернулся в Якутск из своего первого похода на Амур с чертежом Даурской земли, который был отправлен в Москву и стал одним из основных источников при создании карт Сибири в 1667 и 1672 году.

 

XVIII век
1706 — в Москве открыт военный госпиталь. Ныне это Главный военный клинический госпиталь имени Н. Н. Бурденко.
1727 — состоялась торжественная церемония помолвки 12-летнего императора Петра II с 16-летней Марией Меньшиковой, дочерью светлейшего князя Александра Даниловича Меньшикова.
1744 — в Петербурге основана Порцелиновая мануфактура — первое в России и одно из старейших в Европе фарфоровых производств.
1783 — французские изобретатели братья Монгольфье в родном городке Анноне запустили на высоту 500 м первый в мире тепловой аэростат (воздушный шар).
1798 — в ходе Ирландского восстания 1798 года произошла битва при Нью-Россе (англ.)русск., закончившаяся победой англичан.
1799 — немецкий естествоиспытатель Александр фон Гумбольдт вместе с французским ботаником Э. Бонпланом начали путешествие по Центральной и Южной Америке. Материалы экспедиции вошли в 30-томное «Путешествие в равноденственные области Нового Света в 1799—1804 гг.» (русский перевод, тт. 1-3, 1963—1969 гг.), в книгу «Картины природы» (1808; русский перевод 1855 и 1959).

 

XIX век
1806 — Луи Бонапарт провозгласил создание королевства Голландии.
1849 — Дания провозглашена конституционной монархией, учреждён двухпалатный парламент, формируемый на основе всеобщих выборов. Позже в Конституцию Дании будут внесены поправки, последние в 1953, когда будет упразднена верхняя палата парламента и принят закон о праве наследования престола по женской линии.
1869 — заложен первый в мире брустверно-башенный корабль — броненосец «Крейсер» («Пётр Великий»). Адмиралтейский завод. Спроектирован адмиралом Поповым А. А. Оставался на службе до 1970-х.[6]
1870 — от непотушенной папиросы сгорел Тучков мост.
1873 — под нажимом Англии закрыт Занзибарский рынок рабов, самый большой в мире.
1876 — проведено первое заседание Верховного суда Канады.
1881 — покушение на президента США Джеймса Гарфилда.
1881 — основано Русское хирургическое общество им. Пирогова Н. И.
1897 — на верфи «Новое Адмиралтейство» в Петербурге начато строительство крейсера «Аврора». Руководил постройкой инженер-кораблестроитель К. М. Токаревский.

 

XX век
1909
на Знаменской площади Петербурга открыт памятник Александру III.
первые национальные состязания по воздухоплаванию, проведённые в США, выиграли Джон Берри (John Berry) и Пол Маккулаф (Paul McCullough). Покрытое ими расстояние составило 608 км.
1910
во Францию возвратились участники второй антарктической экспедиции под руководством Жана-Батиста Шарко.
первый в России полёт на самолёте отечественной конструкции совершил в Киеве его создатель профессор политехнического института князь А. С. Кудашев. Через 11 дней там же поднял в воздух свой самолёт студент И. И. Сикорский, а 19 июня в Гатчине на самолёте конструкции инженера Я. М. Гаккеля взлетел В. Ф. Булгаков.
1912 — морская пехота США высадилась на Кубе.
1916 — на следующий день после начала наступления на вспомогательных направлениях Тарнополь (совр. Тернополь) и Черновицы (Черновцы) командующий Юго-Западным фронтом генерал А. А. Брусилов нанёс главный удар в направлении Луцка силами 8-й армии под командованием А. М. Каледина.
1929 — Совет труда и обороны принял постановление о повсеместной организации машинно-тракторных станций (МТС).
1934 — в Кремле героев-челюскинцев чествовали Сталин, Каганович, Жданов, Ягода.
1940
В США продемонстрированы первые шины из синтетической резины.
В Канаде запрещена деятельность 16 организаций, включая фашистов и коммунистов.
1945 — военачальники союзных держав Жуков, Эйзенхауэр, Монтгомери и Латр де Тассиньи подписали в Берлине Декларацию о поражении Германии и принятии верховной власти там правительствами СССР, США, Великобритании и Франции. Разделение Берлина на оккупационные зоны.
1947 — госсекретарь США Джордж Маршалл произнёс речь в Гарвардском университете, в которой изложил программу помощи послевоенной Европе, позже получившей название «план Маршалла».
1950 — Президент США Трумэн подписал закон о выделении 3,121 миллиарда долларов на американскую помощь иностранным государствам (включая план Маршалла).
1953 — сенат США отверг членство Китая в ООН.
1954 — открылся Московский театр эстрады.
1957
Атомные ведомства Великобритании и США договорились об обмене информацией.
Исследователь наркотиков доктор Герберт Бергер (Herbert Berger) предлагает АМА проверять атлетов на допинг.
1965
Оксфордский университет присудил почётную степень доктора литературы «величайшему из современных русских стихотворцев — 76-летней Анне Ахматовой, чья поэзия и собственная судьба отразили судьбы русского народа» — так писали в английской печати.
Арестована подруга Исабело Майорна, главаря пиратов, напавших на «Донью Паситу».
1966 — третий в истории выход человека в открытый космос (американский астронавт Юджин Сернан).
1967 — на Ближнем Востоке началась Шестидневная арабо-израильская война.
1968 — после победы на первичных президентских выборах в Калифорнии был смертельно ранен сенатор Роберт Кеннеди, скончавшийся на следующий день. Пострадали ещё пятеро человек. Убийца Серхан Бишара Серхан был сразу же схвачен.
1969 — открылось Московское совещание коммунистических и рабочих партий.
1970 — Тонга сменила статус британского протектората на независимость (оставаясь в Содружестве наций).
1975 — Суэцкий канал вновь открыт после 8-летнего закрытия.
1977 — в продаже появился первый персональный компьютер Apple II.
1981 — учёными американского Центра по контролю заболеваний был открыт и впервые описан вирус иммунодефицита человека.
1983 — катастрофа теплохода «Александр Суворов» в Ульяновске. Погибло 176 человек.
1984 — индийская армия начала операцию «Голубая звезда» против сикхских экстремистов в Золотом храме Амритсара.
1988 — в Русской православной церкви начались праздничные богослужения, посвящённые тысячелетию христианства на Руси.
1991
В Осло с Нобелевской речью выступил М. С. Горбачёв.
Гражданами Молдавии признаны проживавшие там до 1940 г.
1993
В Москве открылось конституционное совещание.
5-6 июня в Латвии прошли выборы в V Сейм. Предыдущий был распущен Карлисом Улманисом в 1934 г.
1998 — запущен Open Directory Project.
1999 — сборная России по футболу одержала сенсационную победу над чемпионами мира сборной Франции на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени со счётом 3:2. Газета «Спорт-Экспресс» предложила считать этот день «Днём Российского футбола». В других же газетах эту победу назвали «приветом потомкам Дантеса от потомков Пушкина».
2000
Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 50 человек.
Снова наблюдалась активность вулкана Этна — самого крупного в Европе.

 

XXI век
2001 — во Франции одобрен законопроект, который даёт возможность государству контролировать деятельность религиозных сект.
2006 — Сербия провозгласила независимость. Государственное объединение Сербия и Черногория окончательно ликвидировано.
2009 — суд Калифорнии вынес смертный приговор Реймонду Ли Ойлеру, совершившему 20 поджогов лесов (число погибших из-за пожаров 5).
2010
Специалисты NASA предположили, что американская автоматическая межпланетная станция Кассини обнаружила на спутнике Сатурна Титане признаки жизни.
В Португалии вступил в силу закон об однополых браках.
2016 — теракт в Актобе (Казахстан): 7 человек погибли, 38 человек ранены, 13 террористов были уничтожены.

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Теги: news, новости, Украина, Лето, События, Праздники, 7dniv, 7dnivinfo  
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