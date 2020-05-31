Гороскоп на сегодня (05.06.20)

Овен

В этот день держите нос по ветру. Придется проявить активность, чтобы достичь положительных результатов. Постарайтесь наладить взаимопонимание с людьми. в сотрудничестве с которыми заинтересованы. Избегайте стрессовых ситуаций и экстрима.

Телец

День обещает быть чрезвычайно плодотворным и щедрым в профессиональном плане. Составьте план действий и начинайте решать стоящие перед вами задачи, не тяните время, хороший период скоро закончится. Дел будет много, но ваши настойчивость и проявленное трудолюбие придадут сил, и вы без труда справитесь с любым объемом работы.

Близнецы

Сейчас вы можете оказаться в сложном положении. С одной стороны, на работе будет многое удаваться, а с другой, появятся трудности в отношениях с близким человеком. Постарайтесь избегать ссор и быть терпимее. Тревожные сны возьмите на заметку. Они могут оказаться ключом к разгадке грядущих событий.

Рак

В этот день вы окунетесь в водоворот событий. Вас ожидает немало интересных переговоров, которые могут принести свои, порой неожиданные плоды. Но в разговорах не перегибайте палку, и если чувствуете, что собеседник не готов дать ответ, не давите на него. Это окажется наиболее эффективным. Каждый имеет право на тайм-аут.

Лев

Сейчас вам не стоит вступать в словесные баталии. Ваша способность убеждать собеседника на какой-то период исчезнет, и вы сами можете подвергнуться чужому воздействию и мнению. Личные проблемы не спешите решать сгоряча - можете сами себе навредить. Время, не слишком подходящее для встреч и развлечений. Его лучше переждать в одиночестве.

Дева

На этот день свой график нужно заполнить до предела важными делами и приятными встречами. Не оставляйте ни одной свободной минуты. Но не отказывайте себе и в удовольствии посетить увеселительные мероприятия. Если вы будете не только посторонним наблюдателем, но и активным участником, то сможете получить гораздо больше удовольствия, чем ожидаете.

Весы

Сейчас, вопреки логике, нужно сначала действовать, а потом думать. Первый порыв окажется правильным, а чем больше вы начнете размышлять и анализировать, тем дальше окажетесь от правильного пути. Поменьше прислушивайтесь к мнению окружающих, больше доверяйте самим себе.

Скорпион

Постарайтесь забыть слово «хочу», пусть на первый план выйдет слово «надо». Если не станете лениться, результат окажется достойным усилий. день очень хорош для переговоров. Хотя если вы захотите отдохнуть и приятно провести время, то тоже не прогадаете.

Стрелец

Этот день будет крайне нестабильным в плане эмоций. Можно завершать ранее начатые дела. За новые проекты браться можно, но с предельной осторожностью. Лучше полагаться не на ранее составленные планы, а на свою интуицию. Проявляйте милосердие, не отвечайте отказом на просьбы о помощи.

Козерог

Сейчас вы будете находиться на пике своей активности. Многое из задуманного получится, и это придаст еще больше сил и желания трудиться. Не последнюю роль в этом подъеме сыграют ваши самые прекрасные чувства. Если поймете, что еще не готовы к принятию решения, не форсируйте события.

Водолей

В данный момент ваши деловые качества могут сослужить вам хорошую службу. Только с осторожностью отнеситесь к предложениям, исходящим от людей с дурной репутацией, или от тех, кого вы не слишком хорошо знаете. Постарайтесь не давать хода своим отрицательным эмоциям. Все сказанное сгоряча может быть направлено против вас.

Рыбы

На работе особых изменений не предвидится. Чем больше на данном этапе у вас будет встреч и общения, тем более легкими покажутся дела - ведь часть из них добровольно возьмут на себя ваши знакомые и друзья. Личные переживания лучше не выставлять напоказ.