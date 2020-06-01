Какие сегодня праздники, события - 6 Июня

Международные
ООН — День русского языка.
Национальные
Аргентина — День инженера.
Боливия — День учителя.
Казахстан — День финансовой полиции.
Республика Корея — День памяти погибших в Корейской войне 1950—1953 гг.
Украина — День журналиста.
Швеция — Национальный день Швеции.
Религиозные
Православие
память преподобного Симеона Столпника на Дивной горе, пресвитера (596);
память преподобного Никиты, столпника Переяславского (1186);
память блаженной Ксении Петербургской (прославление, 1988);
память мучеников Мелетия Стратилата, Стефана, Иоанна, Серапиона египтянина, Каллиника волхва, Феодора и Фавста и с ними 1218 воинов с жёнами и детьми (ок. 218);
память преподобного Викентия Леринского (до 450).
Именины
Православные: Иван, Каллиник, Маркиана, Мелетий, Никита, Семён, Серапион, Степан (Стефан), Фавст, Фёдор, Елена
Католические: Павлина, Норберт, Антон, Антонина.
События
До XX века
105 — начало очередной дакийской кампании императора Траяна.
1513 — в ходе Войны Камбрейской лиги войска возглавляемые Массимилиано Сфорца наголову разгромили французов, под командованием Луи II де Ла Тремуйля в Битве при Новаре.
1523 — Густав Васа избирается королём Швеции, которая в то же время разрывает союз с Данией.
1654 — Кристина, королева Шведов, Готов и Вендов отреклась от короны в пользу двоюродного брата Карл X Густава.
1664 — Новый Амстердам переименован в Нью-Йорк.
1674 — коронован Шиваджи, создатель Маратхской империи.
1761 — М. В. Ломоносов, наблюдая прохождение Венеры по солнечному диску, обнаружил наличие у неё атмосферы.
1801 — подписан Бадахосский мирный договор, завершивший Апельсиновую войну.
1808 — Жозеф Бонапарт, брат Наполеона I, коронован в качестве короля Испании.
1813 — в ходе Англо-американская войны произошло сражение при Стоуни Крик.
1850 — Леви Страусс сделал свои первые голубые джинсы.
1882
Более 100 000 жителей Бомбея погибли от огромных волн, которые циклон пригнал в гавань с Аравийского моря.
Американец Генри Сили (Henry W. Seely) запатентовал электрический утюг.
XX век
1912 — началось второе по величине вулканическое извержение XX века (вулкан Новарупта, Аляска, извергнувший 17 км³ лавы).
1919
Прекратила существование Республика Прекмурье (восточная Словения).
Советская власть объявила Нестора Махно вне закона.
1922
Декретом Совета народных комиссаров создано Главное управление по делам литературы и издательств (Главлит), отвечавшее за политику государства в отношении цензуры. Ликвидировано в годы перестройки.
Вышел первый номер ежемесячного литературно-художественного журнала «Крестьянка».
1923 — Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН) принял первых заключённых.
1932 — военной хунтой провозглашена Социалистическая республика Чили.
1933 — в городе Кэмден (шт. Нью-Джерси) открылся первый кинотеатр, в котором автолюбители могли смотреть кино, не выходя из автомобиля.
1937 — начала работу первая дрейфующая станция Северный полюс-1.
1942 — первый прыжок с парашютом из синтетической ткани.
1944 — высадка войск союзников в Нормандии, начало крупнейшей амфибийной операции в военной истории, открытие Второго фронта. Бой в поместье Брекур и начало сражения за Кан.
1949 — основание Акционерного Общества «Улан-Баторская Железная Дорога».
1956 — постановление Совета Министров СССР «Об отмене платы за обучение в старших классах средних школ, в средних специальных и высших учебных заведениях СССР».
1957 — в Москве открыт магазин «Детский мир». В последующие годы магазины с таким названием появились во всех крупных городах СССР.
1962 — Джордж Мартин, продюсер фирмы EMI, прослушал The Beatles с Питом Бестом за барабанами. В следующем месяце Мартин подписал контракт группы с фирмой «Parlophone» и оставался их продюсером всё время существования группы.
1966 — постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об общественном призыве молодёжи на важнейшие стройки пятилетки».
1967 — президент Объединённой Арабской Республики (Египет) отдал распоряжение закрыть для судоходства Суэцкий канал и заявил, что британские и американские войска, по его мнению, оказывают содействие Израилю.
1971
Столкновение над горами Сан-Габриель. Погибли 50 человек.
Запуск советского космического корабля «Союз-11» к орбитальной станции «Салют-1».
1979 — запуск советского беспилотного космического корабля «Союз-34» к орбитальной станции «Салют-6».
1982 — израильская армия начинает вторжение в Ливан (операция «Мир Галилее»).
1985 — запуск советского пилотируемого космического корабля «Союз Т-13».
1989 — основан социологический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
1992
Выборы в Чехословакии принесли победу в Словакии словацким партиям, выступающим за провозглашение Словакии независимой республикой, и в Чехии чешским партиям, выступающим за сохранение федерации.
Указом президента России Бориса Ельцина мэром Москвы взамен ушедшего в отставку Гавриила Попова назначен Юрий Лужков.
Катастрофа Boeing 737 в Дарьене. Погибли 47 человек — крупнейшая авиакатастрофа в Панаме.
1993 — фейерверком на Красной площади завершилось длившееся неделю празднование столетия со дня основания крупнейшего магазина России — столичного ГУМа, хотя случилось это событие сто лет назад в декабре.
1994 — катастрофа Ту-154 под Сианем. Погибли 160 человек — крупнейшая авиакатастрофа в Китайской Народной Республике.
XXI век
2012 — прохождение Венеры по диску Солнца, одно из редчайших астрономических явлений.
2014 — начало работы на постоянной основе Улан-Баторской городской железной дороги.